Jak na řízení a automatizaci velkých budov a komplexů

Prakticky každá z technologií v budovách dnes dostane svou řídicí jednotku, mikrokontroler či PLC. Je to potřeba, nemá smysl zaměstnávat lidi, aby chodili otáčet ventily, mačkat čudlíky a kontrolovat přístrojové desky, když tu práci zvládne automat. S velikostí budovy roste i zodpovědnost a náročnost řízení technologií. Čím větší projekt, tím více inteligence je třeba.

Víc mozků ale ještě neznamená inteligenci

S velikostí budovy roste i zodpovědnost a náročnost řízení technologií. Čím větší projekt, tím více inteligence je třeba. Proč mít zvlášť řídicí jednotku pro vzduchotechniku, vytápění, stínění, zabezpečení, fotovoltaiku a další? Ano jistě, zvládnou velké množství práce sami, ale i tak je někdo musí kontrolovat a nějakým způsobem regulovat. Většina těchto systémů vám neumožní vizualizaci a vzdálený přístup a pokud ano, dost si připlatíte. A to i v řádu statisíců. Navíc musíte kontrolovat několik různých systémů a rozhraní. Nakonec to vytváří jednu velkou změť. A pokud se v budově objeví závažná porucha, většina z technologií se to nedozví a dost možná udělají celou situaci ještě horší. Například uzavřené elektronické zámky a plynová kotelna běžící na plný výkon při požáru.

V dnešní době stačí jeden mozek pro celou budovu. Spojí veškeré vaše technologie do jedné vizualizace, do jednoho systému a dá vám přístup odkudkoli.



Topný systém – Y Soft Corporation a. s., Česko Topný systém – Y Soft Corporation a. s., Česko

Systém Loxone bude automaticky udržovat teplotu a světlo i čerstvý vzduch v jakékoli budově, od domku po obrovský hotel nebo kanceláře, podobně jako ostatní řídicí jednotky. Kromě toho také monitoruje všechny technologie a když se objeví problém, okamžitě o tom informuje dle důležitosti – notifikacemi, telefonátem nebo dokonce alarmem. Sám podnikne ochranné kroky jako uzavření přívodu kapalin, spuštění sprinklerů, otevření únikových cest a další v závislosti na situaci.

Obrovskou výhodou je propojení všech technologií. Může být naprogramováno a ovládáno prakticky cokoli. Díky tomu se energeticky náročné spotřebiče spouští na základě výkonu fotovoltaiky, větrá se v závislosti na vytápění atd.

Protože je na místě jen jedna řídicí jednotka, Loxone je ve velkých projektech zpravidla významně levnější než kombinace několika samostatných systémů.



Schéma – Open Solution, Rakousko Schéma – Open Solution, Rakousko

Nyní k velkým budovám

Mimo sjednocení různých technologií je možné spojit a ovládat z jedné aplikace i celé budovy. Gateway (níže) zprostředkovává vizualizaci, ze které můžete všechny systémy ovládat. Ale přitom jsou jednotlivé řídicí jednotky (Miniservery) na sobě nezávislé a v případě poškození jednoho (například proudem) ostatní beze změny pracují dál.

Jde o tzv. decentralizovaný systém, který ale lze díky Gateway ovládat jako jeden. Také se kdykoli můžete připojit k vizualizaci jen jedné konkrétní budovy, takže při poruše Gateway neztratíte ani kontrolu nad ostatními. Miniservery si navzájem předávají informace například z kotelny, meteostanice a dalších zařízení, a tak není problém vyřešit centrální vytápění, zabezpečení nebo ochranu budovy. Komunikace probíhá po síti, nebo pomocí technologie Loxone Tree.

Jak vyřešit desítky bytů a pokojů

K tomuto slouží tzv. Multiplikátor projektů, což je nástroj softwaru Loxone Config. Ten připojí bez potíží několik Miniserverů a jeden program kopíruje do všech najednou. Tak je možné programovat typové byty, domy, nebo pokoje najednou i z pohodlí kanceláře. Bez problému lze předpřipravit standardní funkce a konkrétní individuální změny potom vyřešit u každého zvlášť. Navíc Multiplikátor umožňuje hromadné změny i v běžícím systému. Abychom podtrhli sílu tohoto nástroje: Můžete mít naprogramované pokročilé funkce vytápění, osvětlení, audia, stínění, zabezpečení atd. pro 10 vil za jedno odpoledne!

Přístup kdekoli po světe

Nyní zajímavost pro firmy, které mají více poboček na různých místech. Miniservery je možné propojit do takzvaného Trustu, který sdílí uživatelská oprávnění a uživatele samotné. Tak může zaměstnanec mít přístup do všech vašich poboček. Na jedné je administrátorem, na druhé smí pouze otevřít hlavní dveře, odstřežit alarm a ovládat osvětlení, to už záleží na vašem nastavení. To využijí i externí služby, jako např. úklid, technici a další. Jakmile někdo ztratí přístupový čip nebo svoje údaje, tak vše jednoduše změníte pro všechny pobočky najednou.

Příklad

Můžete se podívat na některé z developerských projektů, které využívají Loxone jako standard, například Fragment od společnosti Trigema, nebo Císařská Vinice od JRD.

Jedním z mnoha příkladů může být samotná centrála Loxone Basecamp v Rakousku. Kde je díky Loxone automatizováno:

vytápění a chlazení pomocí tepelných čerpadel země voda

větrání na základě CO 2 a vlhkosti

a vlhkosti exteriérové stínění na základě polohy slunce

přístupový systém

zabezpečení

uzamykání skříněk

platby za obědy

barevné a stmívané osvětlení na základě přítomnosti

multiroom audio

vypínání monitorů a dalších spotřebičů na večer

A to pro kanceláře, vývoj, technické místnosti, restauraci, kuchyň, zasedačky, školicí místnost, venkovní prostory a expediční sklad, kde pracuje přes 100 zaměstnanců. O technologie se zde starají 3 Miniservery a vše funguje automaticky. Nikdo se nemusí starat o chod žádného z těchto systémů a všechny je možné kontrolovat ve vizualizaci.

