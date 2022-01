TZB-info / Elektrotechnika / Inteligentní budovy / Proč i Vaillant nebo Tesla využívají inteligenci od Loxone?

Proč i Vaillant nebo Tesla využívají inteligenci od Loxone?

Pomocí systému Loxone mohou zákazníci ve svém domě ovládat prakticky vše. Mají k dispozici otestované integrace špičkových produktů světových leaderů v různých technologiích. Loxone rozšiřuje pole působnosti svého výrobce do celé oblasti automatizace budov.

Proč výrobci volí Loxone jako platformu

Zaměstnávat speciální tým programátorů, inženýrů a testerů. Nakupovat drahé vybavení a provádět náročné a extenzivní testovací procesy. Udržovat dlouhodobou podporu, opravovat bugy atd. Všechno to stojí obrovské množství peněz. Přitom lze zadarmo využívat už připravený ekosystém, který umožní integraci s libovolnou technologií. Firmy jako Bosch, Siemens, Vaillant, Tesla či De Dietrich se proto přidali k Loxone. Pojďme se podívat na to, co získali.

Loxone je systém automatizace domácností a budov s prakticky neomezenými funkcemi a škálovatelností. V praxi: Například bateriové úložiště Tesla Powerwall může být propojeno do toho samého systému, který řídí MaR i spotřebu a distribuci energie v celé budově. Stejně tak kotel od společnosti Vaillant. Nad těmito produkty je možné postavit vlastní program a řídit tak svoji budovu/domácnost. Zde se používají předpřipravené funkce i vlastní individuální požadavky. Nakonec je vše propojeno do jedné aplikace a jedné vizualizace, ze které je možné monitorovat a ovládat i výrobu těstovin, jednotlivé produkty nebo třeba právě MaR systém budovy.





Pro propojení s Loxone stačí využít některé z celosvětově používaných rozhraní (Modbus, RS485, EEBus a další), případně speciálně vyvinutá rozhraní Loxone Air (bezdrátové) či Loxone Tree (kabelová sběrnice). Společně s techniky a vývojáři z Loxone pak vznikne návod a integrační šablona vašeho zařízení, případně rovnou funkční blok (hotová „inteligence“) pro Loxone Config. A po hloubkovém testování je integrace je na světě. Výrobci získali inteligentní řízení pro své produkty, zajímavou nabídku pro instalační partnery i koncové zákazníky a reklamu zadarmo.

„Spolupráci oceňuji velice pozitivně. Kombinace výrobků Vaillant a chytrého ovládání s Loxone přinese uživatelům nesporné výhody. Například úsporu energií díky sofistikované regulační technice a komfortní ovládání všech komponentů chytrého domu/bytu včetně topení a přípravy teplé vody pomocí mobilní aplikace.“

Ing. Libor Hrabačka, technický ředitel, Vaillant Group Czech s.r.o.

Trumf v rukávu integrátora, jistota pro uživatele





Všechny integrace se shromažďují v tzv. Loxone Library, kde se kdokoli může podívat na výrobce a jejich produkty, které je již možné jednoduše ovládat pomocí Loxone. Každý, kdo staví projekt s Loxone, si zde prohlédne možnosti pro svoje vytápění, klimatizaci, osvětlení, zabezpečení, multimédia atd. Díky tomu může snadno zjistit, které výrobky zvolit, aby měl jistotu, že bude vše spolupracovat.

Ovládat a automatizovat s Loxone je možné prakticky cokoli. Ať už uživatelé chtějí řídit hotelový komplex, nebo třeba saunu u sebe na chatě či něco velmi speciálního (pivovar, kvašení vína, siláž, multikino). Není nutné řešit mnoho dodavatelů a instalačních firem, celou elektroinstalaci řeší Loxone Partneři, kterých je bohatý výběr.

Miniserver (řídicí jednotka Loxone) využívá informace o všem, co řídí. Díky předpřipraveným funkcím stínění spolupracuje s topením, chlazením a energetickým managementem budovy. Není problém využívat principy wattrouteru, řídit FVE, řešit přístupy v budovách a další. Tyto hotové logiky ve formě funkčních bloků zásadně šetří čas programátora (Loxone Partnera) a tedy snižují cenu projektů. Navíc jde o 10 let testované a vyvíjené funkce, které slouží přímo automatizaci domů a budov.





Ať už jste výrobce a chcete snadno změnit své produkty na inteligentní, máte zájem realizovat projekty inteligentních domácností nebo budov nebo byste chtěli Loxone ve svém projektu: Pojďme společně probrat, co vám můžeme přinést, stačí vyplnit formulář.