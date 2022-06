TZB-info / Elektrotechnika / Domovní elektroinstalace / Z praxe: Jak automatizace pomáhá seniorům, neslyšícím či autistům?

Z praxe: Jak automatizace pomáhá seniorům, neslyšícím či autistům?

Světelný signál místo alarmu v domě neslyšícího, detekce pádu v bytě seniora či bezpečnostní funkce v chráněném bydlení. A mnohem víc. Příklady z praxe ukazují, jak snadno lze z Loxone udělat pomocníka pro tělesně znevýhodněné. Chytrá domácnost se v těchto případech přetváří do konceptu asistovaného bydlení (AAL).

Inteligentní dům nebo byt má za úkol především komfort obyvatel. Ale co když pohodlí nestačí? Lidé s hendikepem potřebují do svého obydlí řadu pomůcek a systémy, které jim pomohou překonat, co sami nezvládnou. Inteligentní automatizace Loxone dokazuje, jak tenká hranice mezi zajištěním komfortu a aktivní pomocí může být. Běžné prvky chytré domácnosti totiž bez mnoha dalších nároků dokáží vytvořit vhodné prostředí na míru.

Samostatné bydlení pro seniory

Například senioři mají často pochopitelnou touhu zůstat co nejdéle samostatní a bydlet ve svém. Pokud jim to zdravotní stav dovoluje, skutečně zůstávají doma do vysokého věku. Musíme však myslet na rizika, která se s přibývajícím věkem pojí. Loxone dokáže vybavit byt nebo dům seniora běžnými komponenty chytré domácnosti, které díky vzájemnému propojení zvýší bezpečnost. Mluvíme o různých senzorech, tlačítkách, svítidlech a podobně. Senior je pak samostatnější, zároveň se rodina zbaví obav o svého blízkého.

Senzory pohybu mohou například zachytit atypickou aktivitu a tím detekovat pád. Ale co pak? Systém v automaticky zavolá na mobil určené osobě, třeba dceři seniora, a přehraje hlášku o potížích. Na základě senzorů pohybu se také může automaticky rozsvěcet a zhasínat v místnostech. Senzor pod postelí pošle signál k zapnutí osvětlení, když v noci noha vykročí z postele. Nestane se tak, že senior potmě nahmatává vypínače a kliku.





Loxone poskytuje i nouzová tlačítka – Button Air na stěnu, Wrist Button Air na zápěstí. Po stisknutí se opět blízcí dozvědí, že je potřeba reagovat. Rodina může v mobilní aplikaci vzdáleně otevřít dveře nebo dočasně udělit přístup důvěryhodným sousedům, aby seniora zkontrolovali. K nouzovému tlačítku lze přidat i funkci rozblikání světel, které usnadní záchranářům identifikovat správný byt. Systém dále monitoruje zásuvky a v případě potřeby vypne zapomenuté spotřebiče.

Pokračovat můžeme funkcemi, jako je automatická regulace topení, udržování čerstvého vzduchu, rozpoznávání změn v návycích jako indikace zdravotních problémů nebo připomenutí dávky léků audiosystémem. To vše je možné jak v domácnosti seniora, tak v některém ze zařízení pro seniory, kde všechny potřebná upozornění na problémy dostává místo rodiny přímo personál. Tady můžeme uvést příklad nizozemského domova CuraeVitel, který ukazuje asistované bydlení v praxi. Nespornou výhodou je, že prvky není nutné instalovat všechny zároveň, ale třeba postupně podle kondice seniora.

Loxone v domě neslyšícího

Užitečným pomocníkem umí být chytrá automatizace i v domě neslyšícího. Svůj dům takto vyřešil Jaroslav Sácký z Želetic. Jak sám říká, od Loxone si sliboval především ulehčení života. „Různá, variabilní světelná signalizace po domě je pro mě nepostradatelná,“ přiznává.

Pro pana Sáckého bylo zkrátka nezbytné, aby na maximum různých podnětů reagovala světla a notifikace (mobil a hodinky vibrují), nikoli zvukový signál. Akustický alarm tak v jeho domě zastupuje osvětlení. V případě vloupání, ale i úniku vody nebo vzniku požáru, se rozblikají barevná světla. Takto je nastavený i zvonek či budík, který je navíc doplněný automatickým vytažením žaluzií pro buzení přirozeným světlem. Na Loxone je napojená i vibrační postel. Vibrace se aktivují, když v noci dítě začne plakat. To vše zvládne jeden řídicí systém.

Řešení i pro lidi s autismem

Systém Loxone instalují řádně vyškolení profesionálové – Loxone Partneři. Tím je i brněnská firma Smarteon Systems. Ta momentálně připravuje řešení pro komunitní bydlení pro lidi s autismem. Do projektu zařadila standardní funkce pro rodinné domy – plně automatické řízení vytápění, osvětlení, stínění a ochrany budovy. Právě automatizace vytváří v tomto případě mimořádnou přidanou hodnotu.

Technologie totiž fungují nezávisle na ovládání tlačítkem či aplikací. Lidé s autismem často ověřují, zda je „vše, jak má být“. Takže například pokud by bylo na stěně tlačítko na ovládání žaluzií, je velmi pravděpodobné, že by je klient často vytahoval a stahoval. Takové zacházení by mohlo vést k drastickému snižování životnosti žaluzií a jejich poruchám. Na potřebu „zkoušení fungování“ samozřejmě existují jiné techniky v rámci denního programu, který je odborně připravený profesionálním personálem.

Loxone dává široké možnosti i co do funkce technických alarmů. Například určit alternativní reakci na spuštěný alarm. Místo klasické, uchu nepříjemné sirény se může spustit například znělka. Alarm by totiž mohl klienty přivést k panice a tím by byli náchylnější k ohrožení sebe či personálu. Další funkce podporují personál, který má informaci o tom, když klient opustí v noci pokoj a nedojde na toaletu. Dále když je nestandardně dlouho v koupelně nebo je při dešti otevřené střešní okno.

„Personál získá dlouhodobý přehled o situaci v pokoji během dne i noci, například o častých cestách na toaletu či mimo pokoj, častém otevírání dveří a oken, aktivitě v pokoji během noci nebo kvalitě spánku. Změny trendu u jednotlivých ukazatelů pak poukazují na změnu chování jedince a s tím související dopady na jeho momentální zdravotní stav,“ vysvětluje CEO Smarteon Systems Tomáš Lamač. Podle jeho slov to pro zařízení znamená úsporu lidské kapacity – stejně početný personál poskytne péči více lidem. Správci budovy mají navíc pod kontrolou energie a v dočasně neobsazených prostorách se zapíná úsporný režim.

Jedná se tak o způsob, jak v moderní době dokážeme zefektivnit podobné služby. „Správně navržený systém nezvyšuje vstupní investice zásadním způsobem, zároveň přináší mnoho zásadních benefitů v oblasti kvality péče a provozu zařízení. Je zde velký potenciál, jak zlepšit životní standard a zvýšit dostupnost a kvalitu služeb nejen pro lidi s autismem,“ uzavírá Lamač.

