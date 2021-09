TZB-info / Elektrotechnika / Inteligentní budovy / Chytrá střešní okna a rolety: Velux získal označení works with Loxone

Chytrá střešní okna a rolety: Velux získal označení works with Loxone

Velux, špička mezi výrobci střešních oken, nyní spolupracuje s výrobcem systému pro inteligentní automatizaci budov Loxone. Jejich spolupráce umožňuje automaticky větrat podle koncentrace CO 2 a vlhkosti vzduchu v místnosti, spolupracovat s vytápěním či reagovat na počasí.

Proč chytrá střešní okna?

Elektrické ovládání střešních oken a rolet je často jediná možnost ve větších budovách. Například tam, kde jsou střešní okna nebo stínicí prvky příliš vysoko či daleko pro jejich manuální ovládání. Ve většině takových budov a domů najdete dnes produkty od společnosti Velux. Nyní je možné tyto prvky hladce integrovat do univerzálního systému Loxone, což umožňuje tyto prvky automaticky ovládat, a to v prakticky neomezeném počtu. Velux proto získal označení works with Loxone.

Velkou výhodou integrace do Loxone je možnost spolupráce s dalšími technologiemi. Nabízí se využít například meteostanici a na základě dat z ní optimalizovat pohyb oken a stínění. Nebo využít senzorů pro měření CO 2 , vlhkosti a podobně pro větrání soustředěné na optimální kvalitu vzduchu. To najde své využití zejména ve sportovních i výrobních halách, konferenčních prostorách a dalších místech, kde hrozí nízká kvalita vzduchu a pravidelné větrání je bez automatizace náročné zajistit.

Možnosti ovládání a automatizace

Všechna střešní okna a rolety je možné ovládat z jedné aplikace. V app vidíte, co se v budově děje a lze zasáhnout i na dálku. To platí pro mobil, tablet i běžný počítač. Toto připojení přitom není závislé na vzdáleném serveru (cloudu) a veškerá data zůstávají v úložišti Miniserveru (řídicí jednotce Loxone).

Střešní okna v instalacích jsou rozdělena do skupin. Tyto skupiny můžete v aplikaci ovládat jednotlivě i centrálně. Ovládání je také možné pomocí dálkového ovladače Remote Air (rádiově), víceúčelovými tlačítky Loxone Touch nebo i běžnými binárními tlačítky. Můžete libovolně stanovit, zda jedno tlačítko bude ovládat jedno okno nebo roletu, celou místnost, celé patro či celou budovu.

V případě problémů, varování či jiných událostí může aplikace upozornit majitele nebo odpovědnou osobu push notifikací. Miniserver také zvládá upozornění formou e-mailu, hlasového hovoru (služba Caller Service) či dokonce hláškou z reproduktorů (vyžaduje Audioserver). V případě potřeby jsou k dispozici také statistiky.

Nová dimenze MaR

Ideální stav je, když Loxone slouží také jako systém měření a regulace. Veškeré hodnoty a ovládání zařízení vidíte v jedné aplikaci. Jednotlivé osoby přitom mají různá oprávnění. Když je budova propojená, nestane se, že by střešními okny utíkaly peníze, když vytápíte nebo chladíte. Takové možnosti jsou jen těžko realizovatelné a pravděpodobně neudržitelné v případě využití vícero různých systémů.

Díky univerzálnosti Loxone je možné integrovat a chytře ovládat i tepelná čerpadla, fotovoltaiku nebo rekuperaci a propojit vše dohromady. Tyto komponenty jsou řízeny tak, aby si navzájem neodporovaly a fungovaly společně.

Celkově jde o skvělý nástroj pro MaR a energetický management budovy. Využívá a rozděluje energii, kterou vyrobí FVE. A regulace se sama naučí, jak v konkrétních podmínkách pracovat.

Loxone může poměrně jednoduše nahradit jednoúčelové systémy. V nových projektech často nahrazuje jiné potřebné prvky (např. ovládání žaluzií), a tudíž nemusí ani dojít k navýšení rozpočtu realizace. Vzhledem k profesionálnímu pojetí mohou systém instalovat pouze speciálně školené osoby, které ručí za kvalitu a servis.

Příklady využití automatizace:

Je třeba vyvětrat?

Na základě kritérií jako např. koncentrace CO 2 v místnosti, vlhkosti, teploty (venkovní i vnitřní) a počasí se elektrická okna sama otevřou.

Venku řádí živly?

Nemusíte se bát deště ani větru – díky předpovědi počasí vše zůstane v suchu. Okna se včas zavřou (i kdyby měla přijít vichřice).

Stínění pomocníkem

Rolety a žaluzie se budou zatahovat tak, aby zabránily přehřátí místnosti, a přitom využily sluneční světlo na maximum. Vše je ale podmíněné tím, jestli se vytápí, nebo naopak chladí. A také přítomností osob v budově či nastaveným režimem (komfort, úspora…).

Hardware a software pro ovládání oken

Produkty Velux, které využívají technologii Velux io, jsou kompatibilní s Loxone. Integrace spočívá v propojení Miniserveru s jednotkou KLF, přičemž KLF 200 dovoluje přidat až 200 výrobků a rozdělit je do 5 samostatně ovládaných skupin. Varianta KLF 050 také umožňuje přidat až 200 výrobků, ale ovládány jsou pouze jako jedna skupina (jeden příkaz pro všechny).

V případě KLF 200 jsou jednotlivé skupiny popsány písmeny (A) a každá skupina má 4 vstupy (nahoru, dolů a 2x GND). Pro ovládání Miniserver využívá bezpotenciální relé, která spojí obvod např. mezi vstupem nahoru a GND. Výstupy na rozhraní rozhraní KLF potom slouží jako zpětná vazba, jestli daná skupina splnila příkaz (bezpotenciální NO relé max 30 V AC/DC @ 50 mA). KLF 200 jednoduše spojí obvod mezi zdrojem a digitálním vstupem Miniserveru.

V bezplatném softwaru Loxone Config najdete předdefinované bloky programu. Ty obsahují funkce jako centrální ovládání oken, jejich monitoring, chytré větrání a vše o čem jste se dočetli výše. Pro certifikovaného Loxone Partnera je pak integrace chytrých oken v rodinném domě otázkou několika desítek minut. Config také umožňuje klasické blokové programování v PLC stylu.

Počet ovládaných skupin je možné zvýšit přidáním dalšího rozhraní KLF. To může být ovládáno libovolným prvkem Loxone s bezpotenciálními relé výstupy (např. Relay Extension). Více k integraci střešních oken a rolet VELUX Integra (io) najdete na webu Loxone.

Extra tip: Elektrické ovládání můžete zpětně integrovat do oken Velux typu GGL, GGU nebo GPU. Díky Loxone Miniserveru si můžete váš systém později libovolně rozšiřovat o další prvky.

Pro instalační firmy

Spolupráce Veluxu a Loxone nabízí rozšíření repertoáru pro instalační partnery na obou stranách. Z jedné strany jsou to špičková střešní okna, z té druhé špičkový chytrý systém. Možnost zapojit se tu vzniká pro každou společnost, která chce tzv. „jít s dobou“ a pracovat s chytrými systémy. Podívejte se na možnosti profesionální spolupráce na webu Loxone.