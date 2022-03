TZB-info / Elektrotechnika / Inteligentní budovy / Automatizace ve vinařství: Jeden systém řídí výrobu i penzion

Automatizace ve vinařství: Jeden systém řídí výrobu i penzion

Chytré řízení technologií vinaři ušetří ve výrobě spoustu času. Kvašení má perfektně pod kontrolou a snížil riziko ztrát. Jako bonus se mu inteligentní systém Loxone stará i o penzion.

Kvalitní vína mají příběhy. Některé vypráví o tradici, další o specifikách vinice a chuti… A jiné třeba o automatizaci. Ve Vinařství a penzionu U Harmáčků zjistili, jak zkombinovat pečlivost a cit s moderními způsoby.

Pan Harmáček vede rodinné vinařství v moravských Hustopečích. Jako zkušený vinař ví, že při výrobě vína je klíčový kontinuální a pomalý proces kvašení. Proto se do něj rozhodl zapojit Loxone. Jak? Senzory neustále monitorují teplotu moštu uvnitř tanků, kde ke kvašení dochází. Sada ventilů a malá čerpadla pak sama podle naměřených hodnot rozhání vodu pro chlazení do dvojitého pláště tanků. Řízení chlazení je tak plně automatické.

Obrovskou výhodou je pro Jiřího Harmáčka i neustálý přehled na procesem. Na hodnoty chlazení a stav ventilů se díky vzdálenému přístupu do systému může kdykoli podívat v mobilní aplikaci. A to i z domova nebo při pracích na vinici. Nemusí do výroby několikrát denně docházet a průběh kvašení kontrolovat. Za inovativní považuje, že může z mobilu nastavit i teplotu vody podle aktuální teploty kvasícího moštu. To vede k šetrnějšímu chlazení.

A kdyby v technologii nastal nějaký problém, díky propojení s aplikací Loxone se to vinař hned dozví formou notifikace. Může tak okamžitě reagovat a tím zabránit škodám na zařízení a ztrátám na víně.

Integroval i další funkce ve výrobě

V jednom systému ovládání však získala výroba mnohem více. Třeba možnost vzdáleného zapínání a upravování teploty v chladící místnosti s káděmi na víno. Dále vinař v aplikaci ovládá i výtah, kterým přesouvá lahve vína z výroby do sklepa.

V samotném sklepě je pak do Loxone integrovaná vzduchotechnika, která automaticky vyměňuje vlhký vzduch. Sama se řídí i kuchyňská digestoř. A když venkovní teplota klesne pod nastavenou hodnotu, sepne se nasávání venkovního vzduchu s ohřevem.

Stejný systém pojme i penzion

Inteligentní automatizace Loxone je skutečně univerzální, jednoúčelová řešení od ní nečekejte. Proto stejná řídicí jednotka (Miniserver), která má na starosti výrobu a vzduchotechniku, usnadňuje i chod připojeného penzionu. Majiteli to přináší spoustu dalších funkcí, výhod a komfortu při obsluze.

Stejně tak si pohodlí užívají i hosté. Pro ně to začíná u bezobslužného ubytování. Pan Harmáček jim pošle přístupový kód, kterým se dostanou do penzionu, aniž by musel být přítomný personál. Po využití kódu přijde majiteli notifikace a díky ní ví, že návštěvníci v pořádku dorazili.

Loxone v celém penzionu chytře řídí osvětlení, audio, reguluje teplotu a stínění. Senzory přítomnosti poznají, když jsou hosté pryč. Na základě toho systém případně zhasne světla či zastaví oběhové čerpadlo, které chystá teplou vodu k okamžitému použití. Když je delší dobu otevřené okno, podlahové vytápění v pokojích se ztlumí. Systém tak pomáhá efektivitě a brání plýtvání energiemi.

Když pobyt skončí, pokoje se samy přepnou do základního nastavení – světla a klimatizace se vypnou, topí se na základní hodnotu a stínění se přepne do automatiky. Personál se o technologie nemusí starat.

Cena chytrého řešení

Možná byste si řekli, že se za podobného pomocníka do vinařství vysoce platí. Ale opak je pravdou. Podle samotného pana Harmáčka dnešní klasická řešení chlazení vychází na velkou sumu. A jakmile má mít vzdálený přístup, cena o to více roste. Malí vinaři si to často nemohou dovolit. Loxone proti tomu vyjde levněji, přitom nabízí spoustu funkcí navíc. Náklady na pořízení řídicího systému se podělí mezi výrobu a penzion, není nutné kupovat na každou část objektu jiný systém.

Jiří Harmáček si nechce nechat toto řešení jen pro sebe a je schopný ho dodat každému zájemci z řad vinařů. Jak? Sám je totiž Loxone Partnerem a má tak veškeré know-how o Loxone, který instaluje mimo jiné i v rodinných domech.

