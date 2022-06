TZB-info / Elektrotechnika / Domovní elektroinstalace / Dotace na nabíječky: Druhá dobíjecí stanice zadarmo?

Dotace na nabíječky: Druhá dobíjecí stanice zadarmo?

Dotační program ČR – Nová zelená úsporám hraje perfektně do karet inteligentnímu řízení nabíječek pro elektromobily. Dotace pro elektromobilitu zaplatí cca polovinu nákladů ať už chcete jednu nebo dvě nabíječky! Níže najdete návod k vyřízení žádosti.

Na co si dát pozor před vyřizováním dotace?

Ale pozor, získání dotací vyžaduje splnění několika podmínek a má svá pravidla. Jedním z nejdůležitějších prvků je chytré řízení dobíjecí stanice, které zajistí variabilní výkon. To znamená, že pokud budova zrovna má velký odběr, například když vaříte na elektrické plotně, nebo když pracuje tepelné čerpadlo, nabíječka se musí uskromnit. Tak nedochází k „vyhazování pojistek“, jde o tzv. load management (řízení zátěže), kterým se splní praktická část dotace.

Proto není možné vybrat ledajakou nabíjecí stanici a je nutné zajistit speciální typ elektroměru, který bude s nabíječkou komunikovat.

Řešení: Dobíjecí stanice chytře

Nejvýhodnější situace vzniká, pokud plánujete s nabíječkou mít i třeba fotovoltaiku nebo nějaké řízení spotřeby a statistiky v budově. Pak vůbec není nutná drahá chytrá nabíječka, stačí jen taková, kterou lze regulovat. Přidá se chytrá řídicí jednotka, která zajistí vše ostatní. Může komunikovat s fotovoltaikou, topnou spirálou a dalšími systémy. Přesně ví o všem, co se v domě šustne. Chápe, že uvařit si je důležitější než nabíjet auto na plný výkon. Rozdělí práci v budově a energii z fotovoltaiky či nízkého tarifu velice efektivně.

Příklad

K regulaci využijeme řídicí jednotku Loxone Miniserver, s elektroměrem a komunikací pomocí protokolu Modbus. Z nabíječek jsme vybrali i‑CHARGE CION od společnosti Schrack.

Tato konfigurace umožňuje řídit nabíjení i na základě výkonu solární elektrárny a když jsou auta pryč, přebytky z FVE se posílají do akumulační nádoby. Miniserver samozřejmě zajistí i to, že výkon nabíjení bude regulován s ohledem na ostatní zátěž v domě.

Jak na získání dotace?

Důležité je vědět, že na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončíte a vše řádně doložíte. V některých případech pak může být vhodné rozdělit svůj projekt na etapy a ty realizovat postupně.

Maximální výše dotace pro elektromobilitu je 60 000 korun. Dotace zaplatí polovinu nákladů na jednu nabíjecí stanici. A maximálně je možné pořídit dvě.

Příklad: Když si pořídíte jednu elektro nabíječku za 22 583 korun, a k tomu řízení od Loxone za 29 160 korun z dotace získáte polovinu nákladů tedy cca 25 000 korun. V případě dvou nabíječek zaplatíte 45 166 korun za obě nabíječky a opět jen 29 160 korun za Loxone. Dotace vám vrátí cca 38 000 korun.

Položka Cena Nabíjecí stanice 22 583 Kč Loxone 29 160 Kč Celkem 51 698 Kč Dotace cca 25 000 Kč

Položka Cena 2 nabíjecí stanice 45 166 Kč Loxone 29 160 Kč Celkem 74 326 Kč Dotace cca 38 000 Kč

Jak vypadá výsledek pro perfektní elektromobilitu?

Loxone řídí nabíjecí stanici automaticky podle dostupného výkonu. V aplikaci vidíte vaši spotřebu, kolik energie vám dodala fotovoltaika a také jak dlouho trvá nabíjecí cyklus. Vše můžete prohlížet a ovládat na dálku, klidně i nabíjení zastavit.

Získáte řídicí jednotku, která zvládne ovládat prakticky cokoli a jakkoli (volně programovatelné). Od domácího kina a bazénu, až po MaR systémy a vinařství. Loxone Miniserver sjednotí všechny technologie ve vaší budově pod jeden systém a do jedné aplikace, ze které můžete vše ovládat.

Do hloubky

Pokud půjdeme do hloubky energetického managementu, podle výkonu FVE je možné řídit i ohřev vody, pračku a cokoli dalšího (s Loxone otázka pár minut programování). To zvýší soběstačnost domácnosti o desítky procent. A pak přichází na řadu komfort inteligentní domácnosti. Tedy například barevné a stmívatelné osvětlení či inteligentní topení, které jako jedno z mála dokáže dodat přesnou teplotu v přesně nastavený čas nezávisle (místnost od místnosti).

Návod pro samostatné vyřízení dotací:

Registrace na AIS SFŽP ČR a potvrzení pomocí eidentita.cz Přes ikonku poslat žádost můžete začít vyplňovat formulář žádosti. Bude nutné dodat dokumenty, které najdete níže. Kontrola dokumentů. Je-li vaše žádost formálně i věcně pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis, v opačném případě to bude výzva k odstranění nedostatků. Doložte SFŽP ČR provedené práce. Pokud je vše v pořádku, po podpisu ministra získáte dotaci.

Co musím dodat pro dotaci?

Níže najdete všechny povinné dokumenty, které je nutné předložit v případě dotace pro elektromobilitu. Většinu z nich (kromě těch osobních) může zajistit Loxone Partner.

Veškeré odkazy níže se vztahují k těmto dokumentům: Pro rodinné domy a bytové domy.

Odborný posudek složený z projektové dokumentace (blokové schéma, zakreslení umístění a další dostupné materiály) a popisu, že tato instalace splňuje podmínky pro dotaci podle kapitoly 4.4.4

složený z projektové dokumentace (blokové schéma, zakreslení umístění a další dostupné materiály) a popisu, že tato instalace splňuje podmínky pro dotaci podle kapitoly 4.4.4 Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele , jakýkoli jednoznačně průkazný dokument (smlouva). Kapitola 5.1.

, jakýkoli jednoznačně průkazný dokument (smlouva). Kapitola 5.1. Podmíněné dokumenty viz kapitola 5.1. podnadpis: DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ…

viz kapitola 5.1. podnadpis: DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ… Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků , které mají vliv na splnění podmínek programu. Kapitola 5.2. bod 1.

, které mají vliv na splnění podmínek programu. Kapitola 5.2. bod 1. Daňové a účetní doklady za realizaci – doklady (např. faktury, smlouvy apod.) musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka bytového domu, který je předmětem žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci dodavatele a činnosti, ke které se vztahují. Kapitola 5.2. bod 2.

– doklady (např. faktury, smlouvy apod.) musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka bytového domu, který je předmětem žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci dodavatele a činnosti, ke které se vztahují. Kapitola 5.2. bod 2. Potvrzení o úhradě – pro bezhotovostní výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě), pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad. Kapitola 5.2. bod 3.

Zaujalo vás řešení inteligentní dobíjecí stanice?

