Fronius, SolarEdge, SMA, Huawei, GoodWe, Tesla, Varta a další získaly inteligentní řízení

Stále více špičkových společností začíná spolupracovat s Loxone. Je to především díky výhodám inteligentního řízení a jednoduché integraci. Stačí připravit šablonu komunikace a je hotovo – zařízení lze hned používat v systému Loxone.

Co dokáže inteligentní řízení energie?

Pojďme rovnou k praxi, například ohřev TUV bojlerem. Systém Loxone ho řídí automaticky na základě výkonu fotovoltaiky, o kterém informuje měnič. U zařízení se specifikuje tzv. minimální pracovní cyklus/den, který v případě bojleru říká: Toto zařízení musí běžet minimálně 5 hodin denně pro úplné nahřátí vody. 5 hodin ohřevu je tedy cíl pro řídicí jednotku Loxone (Miniserver). Ten celý den čeká na dostatečný výkon FVE a podle toho spíná relé na přívodu k bojleru. Miniserver ohřev vody tedy jen „povolí“ a termostat bojleru už se postará o své. Bojler může být během dne zapnutý a vypnutý několikrát dle aktuálního výkonu FVE a dle nastavení.

Miniserver vše porovnává se skutečnou spotřebou (pomocí elektroměru). Když zjistí, že je stále dostatečný přebytek (bojler je sice povolený, ale už je nahřátý), spínají se další zařízení na základě jejich nastavené priority. Můžete tak i vytápět prostory, nabíjet elektro auta, automatizovat sušičky, pračky, ohřev bazénu a spouštět další energeticky náročná zařízení, i když nejste doma.

Zkráceně: Inteligentní řízení energie je ideální pro všechny náročné spotřebiče a technologie, které nemusíte využívat okamžitě. Miniserver se postará o to, aby splnily svoji práci včas, v danou hodinu nebo před západem slunce. A přitom využívá výkon fotovoltaiky na maximum. Nevyužitá energie se potom vlévá do baterií. To je důvod, proč špičkoví výrobci měničů a úložišť spolupracují s Loxone.

Toky vaší elektřiny můžete sledovat v aplikaci, kde najdete i podrobnou statistiku. Vše můžete také manuálně ovládat, pokud si to budete přát. Zároveň je možné chránit budovu před výpadkem pomocí řízení maximální povolené zátěže. Pokud by hrozil výpadek, jsou odpojeny vybrané spotřebiče postupně dle jejich priority.

Kolik to ušetří?

Kolik tedy inteligentní řízení vlastně ušetří? Otázka, která jistě zajímá každého praktika. Pojďme tedy na praktickou odpověď. Kolik energie z vaší FVE nevyužijete a prodáte ji do sítě za zlomek nákupní ceny? Dejme tomu, že je to 10 kWh. Vynásobme tedy 10 kWh vaší nákupní cenou elektřiny (zde 5 korun). V tomto případě Loxone ušetří 50 korun denně a 9 000 korun za půl roku. Protože přes den spouští náročné spotřebiče, které by jinak běžely večer, a využívá energii na maximum.

Navíc je možné pomocí Loxone vypínat různá zařízení. Například po konci pracovní doby se automaticky vypnou všechny monitory, televize, osvětlení, také se ztlumí vytápění atd. Nebo k tomu můžete využít „odchodové tlačítko“ – jedním stisknutím se vypne celá budova.

Pár vteřin a je hotovo

Stačí stáhnout šablonu z Loxone Library, nahrát ji do Loxone Configu a komunikace se zařízením je připravená. Pro některá zařízení je potom nutné nastavit adresu, či se přihlásit na straně výrobce. Princip je ale stejný: Připojené zařízení lze jednoduše ovládat a dá se využít pro vlastní program napříč celým systémem Loxone.

K čemu mi to je?

Loxone je systém automatizace budov. To znamená, že se stará o veškeré technologie v budově a automaticky je řídí. Jako takový správce, který svou práci dělá 24/7, ale nic mu neplatíte (žádné licenční a další poplatky).

Sjednocení celé budovy do jednoho systému nese obrovské výhody. Všechny technologie – vzduchotechnika, vytápění, chlazení, osvětlení, zabezpečení, komunikační systémy a další – jsou sjednoceny do jedné aplikace a jednoho schématu systému.



Máte tak přehled a můžete svoji budovu ovládat z jednoho místa. Díky propojení technologie spolupracují. Otevřená okna zastaví vytápění v konkrétní místnosti. Stínicí technika včas předejde nutnosti aktivně chladit, ale pokud se topí, bránit slunci nebude.

Další přidanou hodnotou je individualita. Loxone se dnes používá třeba pro řízení výroby vína i pro byty a malé domky. Může vám zajistit, co si budete přát, pomocí různých speciálních funkcí. Například evidenci docházky zaměstnanců, řízení spotřeby vody nebo automatické osvětlení haly.

Zaujalo vás to?

Ať už řešíte FVE pro sebe nebo své zákazníky, pojďme společně probrat možnosti Loxone pro váš projekt. Naši odborníci vám zodpoví vše, co vás bude zajímat, a mohou i připravit odhad potřebných komponent. Konzultace je nezávazná a je možná i online!

