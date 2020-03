TZB-info / Elektrotechnika / Osvětlení / Návrh osvětlení LED pásky v několika málo krocích

Montáž LED pásků je snadná a rychlá a dnešní LED pásky navíc umí nabídnout vše, co investoři mohou požadovat. To znamená flexibilitu, dlouhou životnost, odolnost a spolehlivost, možnost plynulého stmívání, volbu různé teploty chromatičnosti, vysoký index podání barev, možnost barevného RGB provedení, zvýšeného krytí pro použití ve vlhkém prostředí a možnost přisazené i zapuštěné instalace.

Zkrátka LED pásky již plnohodnotně nahradí tradiční zdroje světla a většinou je i předčí.

Co však není až tak jednoduché, je správný výběr pásků, jejich správné dimenzování, volba předřadníků a výpočet všeho montážního příslušenství, které instalační firma bude potřebovat. A právě pro tyto účely společnost LEDVANCE vyvinula tzv. konfigurátor LED pásků, ve kterém si elektroinstalační firma snadno nadefinuje plánovanou instalaci ve všech krocích a na jehož konci obdrží přesný seznam toho, co bude potřebovat. Na začátku však musí znát preference investora nebo požadavky pro danou instalaci. On-line konfigurátor je dostupný na adrese: www.ledvance.cz/led-strip-configurator.



On-line konfigurátor LED pásků LEDVANCE.

Po zadání klíčových kritérií LED pásků konfigurátor sám nabídne nevhodnější LED pásky pro danou instalaci.



Po samotném proklinutí na výpočtovou stránku musíte postupně zadávat vstupní hodnoty (v angličtině). Nejprve délku LED pásků (lze volit více pozic najednou), teplotu chromatičnosti, případně variantu RGB, možnost zvýšeného krytí pro účely venkovního použití, případně použití ve vlhkém prostředí. Dále je potřeba zadat požadovaný světelný tok na metr LED pásku. V této fázi si můžete vybrat z doporučených a všem kritériím vyhovujících pásků. Po volbě daného pásku konfigurátor pomáhá s výpočtem instalačního materiálu. Tudíž volíte přisazenou nebo zapuštěnou instalaci, následně vybíráte hliníkový profil (nosič) pro upevnění pásku, který slouží současně jako chladič. Dále lze vybrat difuzor, zvolit potřebné konektory, koncové krytky a montážní úchytky.



Kromě LED pásků umí konfigurátor LEDVANCE spočítat nosný i instalační materiál.

Konfigurátor myslí i na difuzory, koncovky a konektory.



Před přechodem do další sekce je optimalizována požadovaná délka LED pásku s nosnými profily, a to z důvodu různých délek segmentů, po kterých je možné pásky zkracovat. Po této optimalizaci pokračuje konfigurátor na výběr ovládání a připojení LED pásků. Volíte mezi DALI, případně 0-10 V stmívatelnými, nebo ON/OFF drivery. Posledním krokem je samotný výpis potřebných instalačních dílů v excelovém souboru, doplněný o pdf soubor s popisem jednotlivých vybraných komponent. Celou konfiguraci je pak možné odeslat jako link např. do emailu nebo odscannovat pomocí QR kódu. Díky linku je možné konfiguraci kdykoliv následně upravit, případně optimalizovat. Výběr LED pásků snad ani nemůže být jednodušší. Více informací naleznete na www.ledvance.cz.



Optimalizace délky pásky v závislosti na zvoleném instalačním nosiči.

Velmi důležitý je výběr vhodného driveru. Konfigurátor opět sám nabídne nejvhodnější řešení.