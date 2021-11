TZB-info / Elektrotechnika / Osvětlení / LED žárovky pro zdravé vnitřní prostředí

LED žárovky pro zdravé vnitřní prostředí

Moderní světelné zdroje již nejsou pouze obyčejnou žárovkou do lustru. Dnešní LED světelné zdroje nabízí řadu chytrých možností a řešení. Kromě základních světelných a funkčních vlastností, kdy mohou být například stmívatelné, v různých barevných teplotách nebo třeba napojené na domácí wifi síť a ovládané aplikací či hlasem, umí nabídnout ještě více. Nová řada světelných LED zdrojů LEDVANCE Antibacterial je speciálně zaměřena na zdravé životní prostředí.





Zdraví prospěšné světlo

Světlo dokáže ovlivnit naši tělesnou i psychickou pohodu více než si myslíme. Správně zvolená barevná teplota nám pomáhá zlepšit výkonnost, výdrž nebo nás naopak správně naladit na večerní a noční odpočinek. LED Antibacterial jde v tomto ohledu ještě dále. Nejenom, že si můžete vybrat ze tří teplot chromatičnosti (2 700, 4 000 a 6 500 K) pro optimální nasazení např. v pracovně, ložnici nebo obývacím pokoji, ale všechny žárovky s tímto označením umí při svém provozu vyčistit vzduch od bakterií, virů a plísní a dokáží rovněž neutralizovat pachy.





Princip je jednoduchý a velmi účinný. Na baňku LED žárovky je již při výrobě aplikovaná neviditelná nano vrstva. Ta dokáže na principu známého fotokatalytického jevu při její aktivaci (světlem z žárovky) rozkládat nežádoucí mikroorganismy při pouhém kontaktu s nimi. Přirozenou cirkulací je vzduch v místnosti takto sám čištěn a neutralizován. Čím více antimikrobiálních zdrojů se v místnosti nachází, tím vyšší je jejich účinnost. Již 8 LED světelných zdrojů s touto netradiční funkcí nabízí velmi vysokou inaktivaci bakterií. Nano povlak je neviditelný, neovlivňuje tedy barvu světla, ani výkon nebo příkon žárovky. LED zdroj světa po aplikaci povlaku neemituje žádnou ultrafialovou energii, nemůže tedy ublížit ničemu živému, co se dané místnosti nachází, ať jsou to lidé, zvířata nebo rostliny. Povlak je trvalý, neopotřebovává se a nabízí proto dlouhodobou ochranu, přibližující se životnosti zdroje samotného. Pro dokonalou funkčnost je nutné pouze zajistit, aby byly tyto LED zdroje instalovány do otevřených svítidel, kde je umožnena přirozená cirkulace vzduchu.

Funguje to?

Funkčnost LED zdrojů Antibacterial byla prokázána detekčním centrem Mikrobiologického institutu. Nano povlak na povrchu LED zdrojů LEDVANCE umí rozložit vzduchem běžně přenášené bakterie včetně Escherichia coli, zlatého stafylokoka, multirezistentního zlatého stafylokoka, černé plísně, chřipkového virusu H1N1 a rovněž rozkládá a neutralizuje pachy. Antimikrobiální LED žárovky se hodí do otevřených svítidel nejenom v domácnostech, ale i restauracích, ubytovacích a rekreačních zařízeních a všude tam, kde je zvýšený pohyb lidí.

LED žárovky LEDVANCE z řady Antibacterial lze volit podle patice v běžné verzi E27 (klasický Edisonův závit) a E14 (tzv. miňonka), a to v mnoha výkonnostních variantách se světelným tokem až 1 521 lumenů (ekvivalent 100W klasické žárovky). Všechny dosahují životnosti přes 25 000 hodin a je na ně poskytována 2letá záruka. Cena od 69 Kč bez DPH. Více informací naleznete na antibacterial.ledvance.cz.