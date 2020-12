TZB-info / Elektrotechnika / Osvětlení / Dezinfekce speciálními svítidly jako prevence před onemocněním COVID-19

Dezinfekce speciálními svítidly jako prevence před onemocněním COVID-19

Veškeré vnitřní prostředí je možné chránit před bakteriemi, plísněmi a viry včetně COVID-19 pomocí tzv. UVC germicidních svítidel a zářivkových trubic díky hlubokému ultrafialovému záření, které tato svítidla vyzařují. Na rozdíl od chemických čistících prostředků určených k dezinfekci povrchů, záření UV-C dezinfikuje kromě povrchů i samotný vzduch v daném prostoru. Je tak ideálním pomocníkem do výrobních provozů nebo komerčních prostorů. Kromě přisazených svítidel jsou k dispozici také přenosné dezinfekční lampy a speciální dezinfekční box vhodné pro B2C segment.

Při dezinfekci germicidními svítidly LEDVANCE nevznikají žádné škodlivé látky a prostor je možné ihned po dezinfekci používat. Samotné UV-C záření s vlnovou délkou mezi 100 a 280 nanometry je schopné ničit bakterie i viry. Způsobuje značné poškození DNA mikroorganismům, což nakonec vede k dekontaminaci odpovídajících patogenů. U lidí však může způsobit podráždění očí a kůže. Všechna UVC svítidla (resp. světelné zdroje) jsou zařazena do skupiny nebezpečí 3 dle ANSI/IESNARP-27.3-96. Z tohoto důvodu má většina germicidních svítidel LEDVANCE vestavný pohybový senzor, který přeruší jejich funkci, pokud se aktuálně v dezinfikovaném prostředí nachází osoby případně zvířata. Provoz těchto svítidel je tedy zcela bezpečný a je vhodné je instalovat jako doplněk ke konvenčnímu způsobu dezinfekce vnitřních prostor.



Sanitizér Ultraviolet Air 32WBL jako vhodný dezinfekční doplněk do domácností. Zdroj: LEDVANCE

UV-C sterilizační box umožňuje dezinfikovat drobné předměty jako jsou brýle, klíče, mobilní telefony, roušky, respirátory, psací potřeby a podobně. Zdroj: LEDVANCE



Na dezinfekci menších prostor postačí jedno svítidlo Ledvance Linear Housing 900 1× Tube UVC Sensor osazené 30 W trubicí, která zlikviduje až 99,9 % virů a bakterií během 60 minut. Instalace přisazeného svítidla je možná na strop i na stěnu. Na větší prostory je nutné instalovat větší počet svítidel. Při požadavku na rychlejší dezinfekci je rovněž možné instalovat větší počet dezinfekčních svítidel a čas dezinfekce tak zkrátit. Například při jejich dvojnásobném počtu lze čas určený pro dezinfekci zkrátit o polovinu. Svítidlo je vybaveno 360° pasivním PIR čidlem, umístěným přímo na svítidle. To v případě detekce pohybu dezinfekční lampu vypne, podobně jako fungují čidla pohybu ve spojení s klasickými svítidly, jen zde dochází k otevření kontaktů. Svítidlo je k dostání ve dvou délkách, varianta 900 1× Tube má délku 1 061 mm a varianta 440 1× Tube 604 mm. Šířku i výšku mají obě varianty shodnou 54 × 75 mm (š × v), stejně jako bílou barvu svítidla. Záruka na svítidlo je 3 roky. Životnost UVC trubic G13 (nejsou součástí balení svítidla, je nutné je objednat samostatně) je přes 10 800 hodin, což znamená, že vystačí minimálně na 10 000 dezinfekčních cyklů. V běžném provozu tak vydrží mnoho let. Trubice negenerují ozón, lze je montovat do jakékoliv polohy ve svítidle a rovněž vynikají velmi nízkým obsahem rtuti (2,5 mg). Vyzařovací výkon UV-C záření s vlnovou délkou mezi 100 a 280 nanometry dosahuje 12,6 W. Všechny UVC zdroje společnosti Ledvance jsou určené na profesionální dezinfekci vzduchu ve všech rezidenčních i komerčních prostorách, včetně zdravotnických zařízeních, salonů krásy, městské hromadné dopravy, škol, školek, kanceláří, skladů, obchodních center, fitness center, hotelů a dalších. Disponují certifikátem CE.



Přisazené svítidlo LEDVANCE Linear Housing 1xTube UVC Sensor White s pojistným pohybovým sensorem. Zdroj: LEDVANCE

Zářivkové trubice UVC T8 G13 jako hlavní zdroj UV-C záření pro germicidní dezinfekci prostor. Zdroj: LEDVANCE



V nabídce společnosti LEDVANCE se kromě přisazených svítidel LEDVANCE Linear Housing 1× Tube UVC Sensor White a samostatných UVC zářivkových trubic nachází také solitérní designový sanitizér Ultraviolet Air. Ten je vhodný do prostor v akcentem na design a jelikož se nemontuje napevno, umožňuje přesouvání např. z jedné místnosti do druhé. Připojuje se klasickou plochou vidlicí do běžné zásuvky 230 V a nabízí dva dezinfekční módy – 30 a 60 minut. Zpoždění pro opuštění dezinfikovaného prostoru před samotnou dezinfekcí je u tohoto svítidla nastaveno na 27 sekund. Ultraviolet Air disponuje rovněž bezpečnostním vypnutím v případě detekce přítomnosti osoby nebo zvířete. Kompaktními rozměry 246 × 120 × 120 mm (v × š × d) a již zmíněnou flexibilitou zaujme i koncové spotřebitele. Produkt je vhodný pro domácnosti nebo menší provozy a kanceláře. Příkon zdroje je 32 W.

Posledním dezinfekčním produktem je takzvaný UV-C sterilizační box, který umožňuje dezinfikovat drobné předměty jako jsou brýle, klíče, mobilní telefony, roušky, respirátory, psací potřeby a podobně. Při dezinfekci předmětů s hladkých povrchem je k dispozici 6minutový mód a pro porézní povrchy pak intenzivnější, 9minutový. Box je vybaven bezpečnostní funkcí vypnutí, pokud dojde k jeho otevření ještě před ukončením dezinfekčního procesu, aby nedošlo k ozáření obsluhy. Dezinfekci obstarávají celkem 4 UVC zdroje s výkonem 5 W. Téměř kapesní rozměry a integrované baterie umožňují box brát kamkoliv s sebou, ať už se bude jednat o cesty do zaměstnání, služební cesty, dovolenou anebo ho lze použít i v autě. Na plně nabité baterie vydrží 25 kompletních 6minutových dezinfekčních cyklů, resp. 16 při intenzivnější 9minutové dezinfekci. Baterie lze plně nabít za 60 minut přes jakýkoliv dobíjecí kabel s USB konektorem.

Více informací o všech germicidních produktech naleznete na webových stránkách: https://www.ledvance.cz/