Úspory řízením osvětlení jsou v desítkách procent – 2 novinky LEDVANCE VIVARES

Bezdrátové řešení je v sortimentu Ledvance novinkou. U DALI bylo možno zřetězit 4 jednotky po 4 linkách. Nyní můžeme mít 8 jednotek po 2 linkách. Celková velikost systému cca 1000 zařízení/světel/čidel zůstává stejná. Nová jednotka je levnější.

Ledvance je světový lídr, který nabízí inovativní osvětlovací produkty, LED světelné zdroje, technologie tradičních světelných zdrojů, inteligentní, smart home řešení. Společnost LEDVANCE vznikla oddělením divize všeobecného osvětlování společnosti OSRAM, má silnou distribuční síť po celém světě a dlouhodobé vztahy se zákazníky.

U mikrofonu TZB-info jsme uvítali Martina Petrouška ze společnosti Ledvance a z nabídky společnosti jsme si vybrali 2 novinky VIVARES bezdrátové a DALI řízení osvětlení.

TZB-info: Co by se dalo říci k novému řešení VIVARES jako celku?

Martin Petroušek: "Jedná se o dva různé systémy řízení osvětlení, což je další z kapitol, které se věnujeme v oblasti osvětlování. Uvádíme na trh 2 novinky. Jeden systém je drátový, po klasickém a známém průmyslovém DALI protokolu. Zároveň s tím jde na trh i druhá novinka, bezdrátové řešení, které jsme doposud neměli. Bezdrátové řízení osvětlení je na ZIGBEE protokolu."

Novinka VIVARES DALI, druhá generace řízení osvětlení, optimalizace a snížení ceny

TZB-info: Nejdříve tedy ke klasice, drátovému řešení. Na jakém základě vznikl a kolik světel zvládnou 2 linky DALI, abychom se zorientovali v jak velkých budovách se pohybujeme? A když se ptám na světla, je to samozřejmě nepřesné s ohledem na připojení dalších čidel atd.

Martin Petroušek: "DALI řízení osvětlení je druhá generace naší řídící jednotky DALI profesional, která je na trhu 10 let. Je to update, aby systém odpovídal roku 2021. Nově je například připojitelné do internetu, s cloudovými službami apod. a zároveň došlo k jeho optimalizaci. Vyhodnotili jsme si na trhu, že většina aplikací je středních velikostí, proto jsme systém zeštíhlili ze 4 linek na 2, což znamená možnost napojení 128 zařízení, většinou světel, čidel apod. Přitom je důležité říct, že novinka je rozšířením sortimentu, protože původní verze se dále prodává."

TZB-info: Vzhledem k optimalizaci umožnila tato nová verze DALI ušetřit na ceně? A je možné později řetězit pro větší celky?

Martin Petroušek: "U středně velkých aplikací zůstávala 3. a 4. linka často neobsazená. To znamenalo zbytečně velký systém a zbytečně drahý. Zmenšením jednotky jsme mohli i snížit její cenu, stává se dostupnější, lépe uspěje v projektech a konkurenci a ve většině případů 128 zařízení stačí. Pokud nestačí, pořád je k dispozici původní verze. U té byla u větších aplikací možnost zřetězit 4 jednotky po 4 linkách. Nyní můžeme totéž udělat v podobě 8 jednotek po 2 linkách. Celková velikost systému cca 1000 zařízení zůstává stejná. "

TZB-info: U Dali řízení osvětlení prezentujete jednoduchou možnost uvedení do provozu. Co to přesně znamená? A jaké jsou možnosti pro integraci do systémů pro správu budov? Tedy pro tu delší etapu života systému.

Martin Petroušek: "Co se týká instalace, to je důležitá stránka updatu. Původní systém se programuje konvenčním způsobem, s notebookem u rozvaděče, musíte u toho fyzicky být. To samozřejmě platí i nadále a vyžaduje to určitou zkušenost, ale nově je možnost připojit jednotku k internetu a připojit se k ní i vzdáleně, případně připojit se přes lokální síť a ovládat přes webové rozhraní, tj. jednoduše naklikat a zprovoznit."

Novinka VIVARES ZIGBEE, bezdrátové řešení řízení osvětlení

TZB-info: Často bývá důvodem pro tuto volbu dodatečná instalace, potřeba rekonstrukce budovy bez stavebních zásahů. To ovšem znamená, že všechny prvky zůstanou viditelné, je to tak?

Martin Petroušek: "Ano, motivace k tomuto systému je nejčastěji to, že si zákazník na řízení osvětlovací soustavy vzpomene pozdě. Pro svítidlo potřebujeme 3 vodiče, nyní potřebujeme další dva pro komunikaci. Když to není možné, je bezdrátové řízení řešením a prvky se montují na povrchu, aby to bylo bezzásahové do konstrukcí. Jednotka je proto designová, na rozdíl od DALI, kde je jednotka určena do rozvaděče a je skrytá. Svítidla se vymění za ZIGBEE svítidla ve standardním protokolu. Ta dodáváme na trh i my sami, ale je to otevřený systém a je možné použít i jakákoliv jiná svítidla."

TZB-info: U ovládání se zastavme u jednoho důležitého detailu – rozdílu mezi pohybovým a přítomnostním senzorem.

Martin Petroušek: "To je dost častý nešvar, kdy se tento rozdíl podcení. Pohybové čidlo je takové, které vás zaregistruje, když procházíte chodbou a na základě toho provede nějakou akci. Na to stačí jednoduché čidlo. Pokud sedíte v kanceláři u počítače, koukáte do monitoru a děláte minimální pohyby, tak standardní ohybové čidlo vás nevidí. To jsou pak ty situace, kdy se nečekaně zhasne, protože čidlo neregistruje pohyb. Je to znak špatně nastaveného systému, protože ideální systém řízení je takový, o kterém nevíte, nevnímáte ho."

TZB-info: "Čidlem pohybu a přítomnosti jsem si udělala takový oslí můstek k jednomu důležitému tématu. A to jsou energetické úspory. Pokud chceme v budově uspořit, pak v opatřeních v energetických auditech je výměna osvětlení trefa téměř vždy do černého. Jak velkým dílem se na úsporách podílí řízení osvětlení vedle světel samotných?"

Martin Petroušek: "Když se před lety začalo hovořit o řízení osvětlení, vždy to primárně bylo o úsporách. To je to, co prodává. Další motivací je komfort, tj. nějaké scény apod. Prim hrají úspory, ale je otázka, jak velké jsou. V marketingových materiálech firem se vyskytují různé desítky procent. Nic z toho nemusí být lež a nic z toho nemusí být pravda, vždy záleží na tom konkrétním projektu. Řízení osvětlení si pořizujete proto, aby se svítilo tam, kde je to potřeba a kdy je to potřeba. Podobně jako u chlazení, větrání a vytápění. Typickým příkladem jsou kancelářské budovy s velkými okny a velkým podílem denního světla. První příchozí ráno brzy rozsvítí a pak se svítí celý den zbytečně. Možná zhasne poslední, který odchází večer. Úspora je již při použití čidla přítomnosti, ale ve spojení s čidlem denního osvětlení vyhodnocením v cloudu zjistíte, že svítíte 10, 20 % času a úspor jsou obrovské."

TZB-info: Děkuji za rozhovor