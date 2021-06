TZB-info / Elektrotechnika / Osvětlení / Svítidla jako ochrana před covid-19

Svítidla jako ochrana před covid-19

Veškeré vnitřní prostředí je možné chránit před bakteriemi, plísněmi a viry včetně Covid-19 pomocí tzv. UVC germicidních svítidel a zářivkových trubic, působením hlubokého ultrafialového záření. Na rozdíl od chemických čistících prostředků určených k dezinfekci povrchů, UVC záření desinfikuje kromě povrchů i samotný vzduch v daném prostoru.

Bezpečný provoz

Při dezinfekci germicidními svítidly LEDVANCE nevznikají žádné škodlivé látky, a dokonce ani ozon jako u podobných svítidel, a prostor je tak možné ihned po desinfekci používat. Samotné UV záření může ale způsobit podráždění očí a kůže, proto mají svítidla vestavný pohybový senzor, který přeruší jejich funkci, pokud se aktuálně v dezinfikovaném prostředí nachází nějaké osoby nebo zvířata. Provoz těchto svítidel je tedy zcela bezpečný a je vhodné je instalovat jako doplněk ke konvenčnímu způsobu dezinfekce prostor.

Likvidace až 99,9 % virů a bakterií

Na dezinfekci vzorového prostoru o velikosti 15 m2 stačí jedno svítidlo Linear Housing 900 1xTube UVC Sensor s 30 W trubicí umístěné do výšky 2,5–4 m nad podlahou. Instalace je možná na strop i na stěnu. Svítidlo zlikviduje až 99,9 % virů a bakterií během 60 minut. Na větší prostory je nutné instalovat větší počet svítidel. Při požadavku na rychlejší desinfekci je možné instalovat například do vzorové místnosti dvě svítidla a čas dezinfekce se tak zkrátí na polovinu, tedy na 30 minut. Životnost UVC trubic je přes 10 000 hodin, což znamená, že vystačí minimálně na 10 000 dezinfekčních cyklů. V běžném provozu tak vydrží mnoho let. K dispozici jsou jak zářivkové trubice, tak přisazená svítidla LEDVANCE Linear Housing 1xTube UVC Sensor White nebo samostatný sanitizér Ultraviolet Air. Určené jsou na dezinfekci vzduchu ve všech rezidenčních i komerčních prostorách, včetně zdravotnických zařízeních, salonů krásy, městské hromadné dopravy, škol, školek, kanceláří, skladů, obchodních center, fitness center, hotelů a dalších.

Pro dokonale čistý vzduch, ať jste kdekoliv

Pro lidi v pohybu je určen přenosný UVC čistič vzduchu (UVC LED HEPA AIR PURIFIER USB – LEDVANCE) s HEPA filtrem. Nabízí rovněž vysoce účinnou ochranu před viry a bakteriemi. Jelikož generuje taktéž UVC záření, eliminuje až 99,9 % virů a bakterií včetně SARS-CoV-2/Covid-19, čímž snižuje riziko nákazy na minimum. Rovněž zbavuje vzduch zápachu, pylu, cigaretového kouře a mikroprachu na úrovni suspendovaných částic o velikosti aerodynamického průměru PM2,5 (2,5 µm). Neobsahuje žádné chemikálie, rtuť nebo těžké kovy, je proto vhodný i do dětských pokojů a mohou je používat i těhotné ženy a alergici. Praktická velikost, nízká hmotnost a napájení skrz USB port umožňuje zařízení přenášet a mít ho vždy u sebe. Dezinfekce probíhá na třech základních úrovních. HEPA filtr H13 zabraňuje průchodu aerosolových částic, které mohou obsahovat viry a bakterie. Samotný filtr je neustále ozařován UVC zářením pomocí technologie VIOLEDS LED. Stejnou technologií je pak dále dezinfikován i samotný již profiltrovaný vzduch. Čističku lze bezpečně používat kontinuálně i v přítomnosti osob nebo domácích zvířat. Její vzduchový výkon je 8 m3/h a umožňuje nastavení třech úrovní rychlosti čištění vzduchu (nízká, střední, vysoká). Provozní životnost čističe vzduchu dosahuje hodnoty 20 000 hodin a životnost HEPA filtru pro účinnou dezinfekci je 6 měsíců.

Pro dezinfekci všeho drobného

Rovněž UVC LED DEZINFEKČNÍ BOX patří skupiny zařízení, které pomáhají účinně snižovat riziko nákazy různými virovými a bakteriálními onemocněními včetně Covid-19. Spolehlivou nechemickou dezinfekci pomocí technologie LED UVC nabízí přenosné zařízení určené k dezinfekci často využívaných drobných předmětů jako jsou klíče, mobilní telefony, roušky, peněženky, ovladače, prsteny, řetízky, psací potřeby apod. Lze používat i samostatně bez napájecího kabelu, díky vestavěné kvalitní USB dobíjecí baterii. Ochrana před zdraví škodlivým UVC zářením je zajištěna mechanismem automatického vypnutí při otevření boxu. Pouzdro boxu je odolné, neklouzavé a omyvatelné. Dezinfekční box nabízí dva režimy dezinfekce – pro hladké nebo drsné povrchy. První je 6minutová dezinfekce, kterou lze na planě nabitou baterii spustit cca 50krát. Delší 9minutovou dezinfekci lze na jedno nabití spustit až 33krát.

