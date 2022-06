TZB-info / Elektrotechnika / Osvětlení / Osvětlení fotbalového hřiště fotbalového klubu RAFK Rajhrad

Osvětlení fotbalového hřiště fotbalového klubu RAFK Rajhrad

Výkonný výbor fotbalového klubu chtěl modernizovat stávající osvětlení svého fotbalového hřiště, které již mělo několik desítek let provozu za sebou. Fotbalové hřiště lemuje 10 sloupů pro osvětlení a na každém z nich byla kombinace sodíkových výbojek a halogenového reflektoru s celkovým příkonem 2 500 W.

Na objekt fotbalového hřiště byl spočítaný světelný projekt, který vycházel z normy pro osvětlení sportovišť ČSN EN 12193, nicméně pouze pro tréninkové účely, které jsou pro klub v tuto chvíli dostačující. Pokud by hřiště hostilo profesionální zápasy, je norma osvětlení přísnější.

Zadáním bylo zlepšit světelné vlastnosti při zachování stávající konfigurace v prostoru, na základě kterého byl proveden modelový výpočet a návrh konkrétních svítidel.



Jeden z 10 sloupů s již novým párem svítidel Jeden z 10 sloupů s již novým párem svítidel

Na tento projekt byla použita svítidla LEDVANCE Floodlight Performance s příkonem 290 W, vysokou světelnou účinnosti až 140 lm/W, asymetrickou optikou (vyzařovací úhel 55×100°), s teplotou chromatičnosti světla 4 000 K a krytím IP66. Svítidlo má robustní hliníkové černé tělo s tvrzeným sklem a je možné jej provozovat v teplotním rozsahu −30 až +50 °C, což je pro venkovní použití nezbytné. Má také integrované odvětrávání (FL PFM 290W/4000K ASYM 55X110 BK LEDV 4058075353602). Využilo se stávajícího umístění sloupů, což je v těchto projektech obvyklý požadavek, a v podstatě 1:1 se stávající svítidla nahradila LED reflektory LEDVANCE, kdy na každém sloupu byl umístěn pár LED reflektorů pro lepší pokrytí hrací plochy.





Svítidlo LEDVANCE Flood Light v asymetrickém provedení



Asymetrické vyzařování světla u svítidla LEDVANCE Floodlight Performance 290 W 4 000 K Asymetrické vyzařování světla u svítidla LEDVANCE Floodlight Performance 290 W 4 000 K

Svítidla byla nainstalována a rozdíl si teď pochvaluje nejenom předseda klubu, ale hlavně hráči. „Svítí to víc a líp,“ vtipkují. Svítidlo distribuuje světlo velmi homogenně a s nízkou mírou oslnění. Pokud je svítidlo nainstalováno s nulovým náklonem, do protisměru svícení neuniká žádné světlo a svítidlo tak negeneruje zbytečný světelný smog do horního poloprostoru.







Možnosti instalace Možnosti instalace

Kromě významně vylepšeného světelného komfortu, oceňují zástupci klubu také zásadní úsporu energie i okamžitý náběh do 100 %. Svítidla mají záruku 5 let a jejich snadná a rychlá instalace přispěla k rychlejší návratnosti celé investice.