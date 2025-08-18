Fakulta stavební ČVUT buduje Laboratoř automatizace
Posune výuku i praxi blíže digitalizaci a robotizaci
Stavebnictví se mění. Tradiční postupy se stále častěji doplňují o moderní technologie, které zefektivňují procesy, zvyšují přesnost a reagují na rostoucí požadavky na efektivnost, bezpečnost, kvalitu výstavby a udržitelnost. Jedním z kroků, který odráží tuto proměnu v akademickém prostředí, je vznik Laboratoře automatizace na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Projekt, jehož dokončení je plánováno na říjen 2025, slibuje nový impuls nejen pro výuku studentů, ale i pro výzkum a spolupráci s odbornou veřejností a průmyslem.
Kde se spojuje výuka a vývoj
Laboratoř automatizace není jen technologickým zázemím – je vizí o tom, jak má vypadat stavebnictví zítřka. Je tvořena jako multifunkční prostor, který propojí výukové aktivity, vědecký výzkum a průmyslové inovace. Její koncepce vznikla na Fakultě stavební ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a bude otevřena napříč katedrami, což vytváří široký prostor pro mezioborové propojení.
Podstatná část výuky se zde zaměří na informační modelování staveb (BIM), digitální řízení projektů, ale i automatizované stavební procesy. Laboratoř bude zároveň zázemím pro nový magisterský program Digitalizace ve stavebnictví, který fakulta spouští v nadcházejícím akademickém roce.
„Předměty vyučované napříč bakalářským i magisterským studiem budou studenty připravovat na využití digitálních technologií ve stavebnictví a rozšiřovat jejich znalosti v oblasti informačních systémů a automatizace v přípravě a realizaci staveb. Věnovat se zde také budou oblasti řízení podniků a projektů s využitím informačních systémů a využití robotických a automatizačních technologií pro zvýšení efektivity staveb. Využívat zde budeme např. výukové nástroje IBM, do výuky budeme zapojovat dva vybrané softwary, které mají uplatnění nejen ve stavebnictví. Dále je v laboratoři naším cílem zlepšit aplikace robotických technologií a softwarových nástrojů jak pro výuku na fakultě, tak i přímo pro stavebnictví. Jde o oblast, v níž je ve stavebnictví obrovský prostor. Automatizace, a to nejen technologická, ale i procesní, digitalizace a využití informačních systémů má do stavebnictví velké dopady,“ říká doc. Josef Žák, vedoucí Laboratoře automatizace Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Robotická ramena, 3D tisk a reálné prostředí
Jedním z hlavních přínosů nové laboratoře bude její špičkové technické vybavení. V prostoru vznikne speciální hala se zesílenou podlahou, navržená pro provoz těžších robotických systémů a automatizačních zařízení. Bude vybavena robotickými rameny, která umožní 3D tisk z betonu, jílu, plastu. Tím, že je laboratoř vybavena potřebným systémem vzduchotechniky, je možné pracovat i s těkavými materiály. Experimentovat je možné se širokou škálou materiálů. V rámci prostoru bude probíhat také ověřování principů práce kolaborativních robotických systémů, CNC strojů a dalších nástrojů využitelných při simulaci činností prováděných na stavbách.
Za zmínku stojí i důmyslně navržené zázemí – serverovna s napojením na páteřní síť ČVUT, zasedací místnosti s moderní AV technikou, pracoviště pro doktorandy, ale také prostor pro sledování prostavěnosti objektů nebo podporu facility managementu.
Vizualizace – Zasedací místnost a pracoviště pro doktorandy
Vše je navrženo tak, aby studenti mohli technologie nejen teoreticky poznat, ale skutečně je používat. Půjde o živé experimentální prostředí, kde studenti získají reálnou zkušenost s digitálními nástroji a procesy používanými ve stavebnictví.
Vizualizace – Hala Laboratoře automatizace
Místo setkávání akademiků a praxe
Jedním z pilířů celého projektu je otevřenost vůči externím partnerům. Firmy působící ve stavebnictví, technologiích nebo automatizaci budou moci v laboratoři prezentovat své produkty, pořádat školení nebo spolupracovat na společných výzkumných projektech. Fakulta tak cílí na vytvoření skutečně inovativního prostředí, které propojí akademickou sféru s komerční praxí.
Laboratoř se tak stane platformou pro sdílení znalostí, testování technologií a posilování kontaktů mezi studenty, vědci a profesionály z oboru.
Softwarové vybavení
Laboratoř bude vybavena servery a racky pro umístění dalších technologií za účelem hostování a provozování programů určených pro stavebnictví. FSv ČVUT v Praze je připojena do páteřní internetové sítě a instalované programové vybavení bude tedy využívat velmi kvalitní konektivitu. Uživatelé prostor tak budou mít možnost si v simulovaném prostředí vyzkoušet nejnovější softwary využívané pro stavebnictví. Díky přenosové rychlosti je možné zpracovávat velké množství dat včetně obrazových záznamů. Prostory jsou navrženy tak, aby splňovaly vysoké požadavky na kybernetickou bezpečnost. Pro zařízení, které bude nezbytné provozovat ostrovně, bude laboratoř vybavena vlastní intranetovou sítí. Zařízení lze tedy provozovat v prostředí fyzicky odděleném od internetu, nebo naopak využívat kvalitní konektivity prostor.
Investice do budoucnosti stavebnictví
Vznik Laboratoře automatizace je částečně financován z evropského projektu OP JAK – Rozvoj infrastrukturního zázemí DSP na ČVUT. Nejde však jen o fyzickou modernizaci. Fakulta tímto krokem reaguje na zásadní výzvy, které stavebnictví čekají – digitalizace procesů, nedostatek kvalifikované pracovní síly, tlak na efektivitu a udržitelnost.
Pro studenty znamená laboratoř možnost vyzkoušet si technologie, s nimiž se setkají v praxi. Pro firmy prostor, kde mohou představovat a testovat nová řešení. A pro odbornou veřejnost inspiraci k tomu, jak může vypadat vzdělávání i výstavba ve 21. století.
Laboratoř automatizace je realizována v rámci stávajících prostor Fakulty stavební ČVUT v Praze v kampusu ČVUT na Praze 6. Studentům a odborné veřejnosti bude tedy velmi dobře dostupná.