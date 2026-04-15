Nové Desigo CC V9 a ABT V6.1 přichází na trh
Nové Desigo CC V9 a ABT V6.1 přichází na trh
Digitalizaci budov si již nelze představit bez platformy Desigo CC. A právě nyní přichází na trh její nejnovější verze Desigo CC V9 spolu s ABT V6.1 pro konfiguraci, programování, zprovoznění a ovládání regulátorů Desigo PXC.
Klíčovým řešením pro digitalizaci budov je platforma Desigo a Desigo CC, ideálně rozšířená o digitální služby Building X.
Vývoji této platformy je věnována maximální pozornost a také zásadní lidské i finanční zdroje. A právě nyní uvádíme na trh nové verze našich SW řešení:
- ABT V6.1 – ekosystém SW nástrojů pro konfiguraci, programování, zprovoznění a ovládání regulátorů Desigo PXC
- Desigo CC V9 – BMS/SCADA platforma pro vizualizaci, monitorování a dohled moderních budov
Co nové verze přináší?
Kybernetická bezpečnost – IEC 62443 a CRA
Zcela zásadním tématem je kybernetická bezpečnost, a právě proto je celý proces vývoje Desigo a Desigo CC v souladu s IEC 62443-4-1 na úrovni Maturity Level 3. IEC 62443 je mezinárodní standard pro kybernetickou bezpečnost průmyslových řídicích systémů a kapitola 4-1 se zaměřuje na bezpečný proces vývoje (Secure Development Lifecycle) produktu, takže celý proces vývoje je řízen dle bezpečnostních požadavků.
Regulátory Desigo PXC i platforma Desigo CC jsou pak v souladu s IEC 62443-4-2 Security Layer 2.
Zásadním je také Cyber Resilience Act (CRA), tedy evropské nařízení, které má za cíl zvýšit kybernetickou bezpečnost digitálních produktů, a které ukládá výrobcům digitálních produktů povinnost zajistit jejich kybernetickou bezpečnost během celého životního cyklu. Vyvojáří ze společnosti Siemens proto dělají vše pro to, abychom co nejlépe a co nejdříve splnili veškeré požadavky tohoto CRA nařízení a naši zákazníci si mohou být jisti, že s řešeními společnosti Siemens vždy splní veškerou potřebnou legislativu v odpovídající kvalitě.
Kritická a validovaná prostředí
Druhou velkou kapitolou je fokus na vertikálu kritických prostředí jako jsou laboratoře, čisté prostory či operační sály, a to ve farmaceutickém průmyslu, potravinářství, high-tech výrobě (např. polovodiče, čipy, …), akademických laboratořích, výzkumných pracovištích, zdravotnictví, výrobě baterií nebo biotechnologickém průmyslu. Desigo CC tak novými funkcionalitami posiluje a upevňuje svou pozici například právě ve farmacii a GMP validovaných prostředích – a to díky souladu s americkou regulací US FDA 21 CFR Part 11 a evropskými pravidly EU GMP Annex 11, které stanovují požadavky na počítačové požadavky používané ve farmaceutické výrobě.
Energetický management
Třetím zásadním bodem je rozvoj Desigo CC Power Manager modulu, který posouvá možnosti platformy Desigo CC jako jednotného kompaktního řešení pro dohled systémů automatizace budov a bezpečnostních systémů v oblasti energetického managementu. Desigo CC V9 posiluje možnosti v rámci vizualizace energetických toků pomocí dashboardů a reportů, a také v rámci vizualizace dat pomocí platformy Power BI.
AI asistenti
Konfigurační nástroj ABT Site V6.1 dostal svého prvního AI asistenta, který usnadní orientaci v rámci rozsáhlých aplikačních knihoven, jejichž funkci je uživatelům schopen popsat samozřejmě v českém jazyce.
Desigo CC pro mobilní telefony
Mezi další zajímavé novinky patří například optimalizace uživatelské aplikace Desigo CC, tzv. FlexClienta, také pro mobilní telefony, a to bez jakékoliv ztráty uživatelského komfortu.
Poznejte novinky Desigo CC V9
