Ohlasy z veletrhu AMPER 2026
Novinky ve výrobcích spolu s netradičním uchopením celé veletržní účasti jsou receptem na úspěch. Zpětná vazba potvrzuje, že veletrh dnes není jen o expozici, o aktuálních tématech a trendech, ale také o kvalitě setkání a celkovém zážitku.
Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky se v roce 2026 opravdu nadechl
Veletrh se konal poprvé pod hlavičkou společnosti Veletrhy Brno, a.s. a přinesl celou řadu nových prvků. Ocenili to vystavovatelé i návštěvníci. V řeči čísel znamenal letošní AMPER 468 vystavujících firem z 33 zemí, 27 000+ návštěvníků a 66 % návštěvníků byli decision makers. Bylo uděleno 6 ocenění ZLATÝ AMPER, 3 ocenění za průmyslový design a 2× Studentský AMPER.
Anna Vondráčková, Communications Manager (Electrification), ABB s.r.o., k hodnocení veletrhu řekla:
„Na AMPER jsme se po několika letech vrátili přesvědčeni vizí BVV dát veletrhu nový impuls – a letošní ročník to potvrdil. AMPER se znovu ukázal jako živé centrum oboru. Vedle poutavé expozice jsme vsadili na komplexní zážitek, propojili jsme výstavu s odborným programem, poprvé zapojili influencera a vše podpořili online i offline komunikací. Zpětná vazba potvrdila, že veletrh dnes není jen o expozici, o aktuálních tématech a trendech, ale také o kvalitě setkání a celkovém zážitku. Vysoká návštěvnost po všechny tři dny a setkání s partnery z ČR, Slovenska a Maďarska jsou důkazem, že se AMPER ubírá správným směrem.“
David Hlavička, Product and Marketing Manager, OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG, vyhodnotil veletrh slovy:
„S letošním AMPERem jsme spokojeni, potěšila nás poměrně vysoká návštěvnost i celková atmosféra. Oproti minulým rokům se podle nás výrazně zlepšila propagace veletrhu a také umístění našeho stánku bylo velmi dobré – fungoval jako přirozený meeting point. Vnímáme pozitivně, že se na veletrh vracejí velké firmy, které mu dávají silnější zvuk a prestiž. Věříme, že se k nim přidají další a že se AMPER bude dál rozvíjet, my u toho rozhodně chceme být.“
I Thomas Grund, ředitel, Hager Electro s.r.o., si letošní veletrh chválil:
„AMPER předčil naše očekávání, měli jsme opravdu hodně zákazníků a prakticky jsme se nezastavili. Potvrdilo nám to, že rozhodnutí vystavovat bylo správné, a už teď se těšíme na příští rok. Slyšíme i od konkurence, že jejich neúčast byla chyba a že se chtějí vrátit. Velký úspěch měla i naše doprovodná akce s cimbálovou muzikou – chtěli jsme oživit komunitu elektrotechniků a spojit značky, a to se podle reakcí opravdu povedlo.“
Jan Pína, Marketing & Product manager, Rittal s.r.o., připomněl i vynikající doprovodný program:
„S účastí na veletrhu jsme byli spokojeni, po všechny tři dny jsme měli na stánku opravdu hodně zákazníků a jako největší expozice jsme přitahovali velkou pozornost. K účasti nás přesvědčil i doprovodný program, do kterého jsme se aktivně zapojili, a velmi si vážíme ocenění Zlatý Amper za náš exponát RiLineX. Celkové vyhodnocení nás teprve čeká, ale první dojmy jsou jednoznačně pozitivní.
Lucie Řeřichová, Country Marketing Lead, HITACHI Energy Czech Republic s.r.o., ocenila i silnou podporu ministerstev a institucí:
„AMPER hodnotíme velmi pozitivně, potěšila nás vysoká návštěvnost i velký počet studentů, protože právě talent acquisition a hledání nových technicky vzdělaných kolegů bylo jedním z našich hlavních cílů. Zároveň jsme se zde setkali s řadou zákazníků a důležitých partnerů, což je pro nás klíčové. Oceňujeme také silnou podporu vládních institucí, ministerstev a oborových svazů, která umožnila našemu managementu jednat s lidmi podílejícími se na tvorbě energetické politiky a legislativy. Pro naši oblast energetiky je takové propojení velmi důležité.“