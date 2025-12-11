Jak na digitalizaci budov? Poznejte platformu Building X
Digitalizace budov se neustále dostává do popředí aktuálních témat ruku v ruce s rostoucími nároky na udržitelnost a efektivitu. A právě díky moderním technologiím se budovy stávají inteligentními a efektivnějšími. Jedním z klíčových řešení v této oblasti je Siemens platforma Building X, která umožňuje propojení a interakci různých softwarových nástrojů pro bezpečnostní technologie, protipožární ochranu, větrání, vytápění a další technické systémy.
Struktura a funkcionalita Building X
Platforma Building X je strukturována jako pyramida se třemi úrovněmi. Na nejnižší úrovni dochází k propojení hardwaru v budovách a shromažďování dat. Building X využívá již instalované senzory a je založena na standardizovaných automatizačních protokolech. Druhá úroveň slouží k organizaci a analýze těchto dat. Třetí úroveň pak poskytuje informace aplikacím, které umožňují automatizaci budov, optimalizaci energetické efektivity a zvýšení komfortu uživatelů.
Platforma je součástí nabídky Siemens Xcelerator – otevřené digitální obchodní platformy Siemens, která urychluje a usnadňuje digitální transformaci.
Flexibilita a škálovatelnost
Díky cloudové architektuře je možné Building X přizpůsobit různým typům budov – od novostaveb po stávající objekty s různými životními cykly a systémy. Platforma umožňuje monitorování a správu všech těchto budov na jediném rozhraní, čímž eliminuje izolovaná datová úložiště a usnadňuje integraci stávajících dat pro komplexní analýzu.
Inteligence platformy je umístěna v cloudu, což umožňuje snadné rozšíření systému bez nutnosti nákladných individuálních úprav. Aktualizace jsou prováděny automaticky, čímž se eliminuje riziko zastaralých nebo nekompatibilních verzí a zvyšuje celková kybernetická bezpečnost.
Integrace a správa systémů
Building X nevyžaduje zavádění nové technologie, ale efektivně propojuje stávající systémy vytápění, chlazení či bezpečnostních prvků. Platforma umožňuje centralizovanou správu dat, čímž zajišťuje vyšší efektivitu provozu a podporuje udržitelnost. Je určena pro široké spektrum uživatelů, včetně investorů, správcovských firem, facility manažerů a energetiků.
Otevřená aplikační rozhraní (API) umožňují snadnou integraci s existujícími softwarovými řešeními a ekosystémy třetích stran. Součástí platformy je široká škála aplikací a digitálních služeb využívajících umělou inteligenci.
Efektivní správa budov
Jednou z klíčových aplikací je Operations Manager, který slouží ke správě a servisu více propojených lokalit. Uživatelé získávají přehled o stavu technologií, událostech a spotřebě energie v reálném čase. Vzdálená správa umožňuje rychlé reakce na provozní problémy, což zvyšuje efektivitu a bezpečnost budov.
Mezi další aplikace patří Security Manager pro řízení bezpečnostních systémů, 360°-Viewer pro komplexní vizualizaci dat a Fire Manager pro integraci protipožárních řešení.
Building X představuje moderní, flexibilní a škálovatelnou platformu pro digitální správu budov. Její cloudová architektura a integrace pokročilých technologií umožňují zlepšit efektivitu provozu, snížit náklady a podpořit udržitelnost v oblasti správy budov.
Webinář zdarma: Digitalizace budov s platformou Building X
10. 2. 2026 | 13:00–14:00
Přihlaste se na webinář, kde Vám naši produktoví specialisté představí základní principy platformy Building X, její hlavní výhody a nové funkcionality.
Agenda
- Představení Siemens Building X
- Přiblížení uživatelského prostředí Building X
- Živé ukázky aplikací Building X: Operations Manager, Data Vizualizer, Comfort AI a Energy Manager, Fire Manager
- FDD/Rules – tvorba vlastních skriptů na kontrolu dat/technologie
- Building X Openness – API a sdílení dat
Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...