Nabídka Siemens pro OEM zákazníky
Siemens, v segmentu technologií budov, má vedle komplexní nabídky pro měření a regulaci, EZS a EPS pro budovy od rodinných domů, přes penziony a hotely až po velké administrativní komplexy, dlouhou tradici v dodávkách komponent pro výrobce technologických zařízení (OEM – original equipment manufacturer).
V poslední cca 30 letech je Siemens klíčovým dodavatelem mnoha evropských a světových výrobců HVAC technologií, jako jsou výrobci vzduchotechnických jednotek, výrobci výměníkových stanic (od bytových stanic, přes objektové až po centrální výměníkové stanice), výrobce chlazení, tepelných čerpadel, rekuperačních jednotek a dalších speciálních systémů. V oblasti komponent pro spalovací zařízení (plynové a olejové kotle, plynové a olejové hořáky, hořáky pro speciální technologické linky) navazuje na dlouholetou historii a tradici značky Landis+Gyr.
V oblasti řízení technologií budov se Siemens dlouhodobě řadí mezi lídry inovací
Systém Climatix je jedním z klíčových produktů pro oblast HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) a je „srdcem“ celého systému řízení. Jde o pokročilé řešení regulace, které spojuje dlouholetou zkušenost, flexibilitu, efektivitu a připravenost na digitální výzvy budoucnosti. Climatix je kompletní řídicí platforma určená pro výrobce HVAC zařízení (OEM). Nabízí škálovatelné a modulární řešení pro řízení široké škály aplikací – od jednoduchých ventilátorových jednotek až po komplexní chladicí systémy, tepelná čerpadla, klimatizační jednotky, přesné chlazení a systémy dálkového vytápění či chlazení. Mezi jednoznačné technologické výhody patří modularita a škálovatelnost. Climatix je dostupný v provedení od malých základních regulátorů Climatix S400 až po komplexní jednotky Climatix C600, které umožňují přizpůsobení specifickým požadavkům OEM zákazníků. Podpora standardních komunikačních protokolů, jako jsou BACnet, Modbus, LON, M-Bus, OpenTherm a OPC, zajišťuje snadnou integraci do systémů řízení budov. Energetickou efektivitu umožňují pokročilé algoritmy v dostupných knihovnách. Například knihovny pro řízení expanzních ventilů, kompresorů a dalších komponent vedou k optimalizaci spotřeby energie a zvýšení účinnosti celého systému. Climatix nachází uplatnění v celé řadě aplikací jako jsou vzduchotechnické jednotky, chladicí systémy a tepelná čerpadla, přesné chlazení či řízení zdrojů i pro dálkové vytápění a chlazení. Volně programovatelné prostředí nabízí přednastavené aplikace a rozsáhlé HVAC knihovny funkcí umožňující rychlé nasazení a konfiguraci. Vývojové prostředí například umožňuje řízení celých hydronických systémů včetně sekvencí zdrojů. Systém je též vhodný pro datová centra, mobilní telekomunikační stanice a laboratoře. Nabízí možnost vzdáleného servisu, archivace dat a optimalizaci spotřeby od výroby po distribuci.
Velmi důležitou součástí celého ekosystému Siemens pro výrobce jsou i další prvky v systému. Ventily v různých provedeních a dimenzích (přírubové, závitové; 2- až 6-cestné, různé tlakové třídy) a pohony (elektrické, elektrohydraulické nebo elektromagnetické) s výběrem pro různé aplikace jsou klíčové pro správnou hydraulickou funkci celého systému. Obdobně i pohony pro vzduchotechnické klapky v různých provedeních jsou důležité pro správnou funkci jak vzduchotechnických jednotek, tak i v rozvodech vzduchu po budovách. A aby celý systém měl správné informace, nabízíme pro výrobce i širokou nabídku čidel (teploty, kvality vzduchu, vlhkosti, tlaku). Jednotlivé prvky si výrobci volí podle konkrétní technologie a velikosti „jednotky“ nebo celého systému TZB.
V segmentu komponent pro „spalování“ se Siemens zaměřuje na tři hlavní segmenty trhu
- Aplikace pro rezidenční výstavbu (kotle)
- Komerční kotle
- Komerční a průmyslové hořáky.
Vzhledem k tomu, že tyto prvky jsou vždy „v terénu“ jako součást dodávek specializovaných výrobců (kotle, hořáky, různé typy technologických linek ve zpracovatelském průmyslu), v rámci TZB odborné veřejnosti se o nich nemluví tak často. Proto zde formou „klíčových produktových reprezentantů“ prezentujeme nejdůležitější prvky. Konkrétní výběr produktů je řešen vždy s konkrétním výrobcem (kterých v České republice v současné době již mnoho není) anebo se servisními organizacemi zajišťující servis pro konkrétní dodavatele evropských kotlů a hořáků umístěných v České republice.
Aplikace pro rezidenční výstavbu (kotle):
Komerční kotle:
Komerční a průmyslové hořáky:
V případě zájmu či potřeby podrobnějších informací k široké nabídce komponent pro výrobce HVAC technologií nebo komponent pro spalování nás, prosím, kontaktujte. V rámci české organizace Siemens máme i odborníky, kteří podporují i vybrané výrobce v rámci celé Evropy. V segmentu podpory výrobců se jedná vždy o individuální přístup a řešení, které je často koordinováno i s výrobními závody.
Vývoj na trhu výrobců HVAC technologií v Evropě v posledních letech je velmi dynamický. Projevuje se nejen změnou v použitých technologích zdrojů tepla a chladu, ale především ve změně vlastníků firem vyrábějících tyto HVAC technologie. To vede k přesunu výroby evropských dodavatelů HVAC technologií na český trh, kde se snaží implementovat vyzkoušené standardy. A Siemens, svým přístupem a spoluprací s velkou částí OEM zákazníků na evropském trhu, je zavedeným standardem v těchto technologiích.
Více informací naleznete na siemens.com/climatix
Kontaktní osoba za Siemens: Petr Martinec | petr.martinec@siemens.com | +420 602 226 327
Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...