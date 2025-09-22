Siemens pomáhá vytvářet komfortní, bezpečné a efektivně provozované budovy
Jak co nejlépe v dnešní době urychlit transformaci směrem k chytře a udržitelně provozovaným budovám? To si klade za cíl také společnost Siemens, lídr v oboru technologií budov. Obchodní jednotku Siemens Buildings tvoří tým nadšených expertů v oboru automatizace budov, kteří mají potenciál výrazně přispět k dekarbonizaci a udržitelnosti stavebního fondu. Na této cestě společnost spolupracuje s řadou odborných obchodních partnerů, bez jejichž podpory by nebylo možné těchto cílů dosáhnout.
Prostředkem k realizaci je komplexní portfolio produktů, softwarových nástrojů, řešení a také digitálních služeb. Pro co nejlepší přehled lze portfolio Buildings rozdělit na segmenty:
- Automatizace budov
- HVAC produkty – ventily a pohony, čidla, senzory, frekvenční měniče, servopohony vzduchotechnických klapek, vodoměry, měřiče tepla, měřiče chladu, elektroměry, měřiče kvality sítě apod.
- Systém měření a regulace Desigo PXC
- Regulace jednotlivých místností Desigo Room Automation
- Bezdrátové řešení Wireless Room Automation
- Řízení osvětlení
- Řízení stínicí techniky
- Energetický management
- Požární bezpečnost
- Elektrická požární signalizace Sinteso a Cerberus
- Systémy pro detekci požárů ve speciálních aplikacích
- Systémy pro vyhlašování poplachu a evakuaci
- Systémy stabilního hašení
- Bezpečnostní systémy
- Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy Siveillance Intrusion
- Systém kontroly vstupu SiPass
- Videodohled
- Speciální bezpečnostní systémy, např. pro letiště
Desigo CC – řídicí prvek pro celou budovu
Unikátní je BMS/SCADA platforma Desigo CC, která je navržena pro připojení všech těchto technologií. Do jedné platformy a na jednu obrazovku tak můžeme připojit všechny zásadní technické systémy v budově a v maximální možné víře využívat synergie mezi nimi. Jedině tak je možné vytvářet skutečně komfortní, bezpečné a energeticky efektivní budovy.
Důležitou vlastností nadstavbové platformy Desigo CC je modularita a škálovatelnost. Nasazení Desigo CC totiž dává smysl i v menších projektech s jednou řízenou technologií, např. systémem měření a regulace Desigo. Typicky se může jednat o projekty mateřských a základních škol, menších komerčních objektů, penzionů, sportovišť a dalších budov občanské vybavenosti. Svým konceptem je však Desigo CC připraveno také na velké a komplexní projekty s desítkami tisíc datových objektů, jako jsou kampusy vysokých škol, nemocnice, komplexy kancelářských budov, sportovní arény nebo výrobní závody a skladovací haly.
Ať už se jedná o jakýkoliv projekt, nabízí Desigo CC očekávanou funkcionalitu pro monitorování a ovládání technických zařízení:
- Grafická vizualizace řízené technologie s využitím vektorové grafiky, knihoven 2D/2D+/3D, možností importu DWG nebo nastavování detailů při různých úrovních přiblížení
- Správa alarmů a událostí s optimalizovanými profily pro řízení priorit
- Správa časových plánů a kalendářů výjimek
- Notifikace prostřednictvím e-mailových zpráv nebo SMS
- Trendování sledovaných hodnot a jejich vizualizace v přehledných grafech
- Krátkodobá i dlouhodobá archivace monitorovaných dat
- Reporty pro vyhodnocování sledovaných klíčových ukazatelů
- Exporty v různých formátech
- Logování událostí v systému pro pozdější analýzu
Desigo CC jde však ještě dál a nabízí celou řadu pokročilých funkcí a vlastností:
- Energetický management
- Modul energetického managementu pracuje s dashboardy, které umožňují monitorování v reálném čase, a také energetickými reporty, které vizualizují shromážděná data za účelem identifikace skrytého potenciálu pro optimalizaci a úsporu spotřeby energie.
- Zvláště zajímavé jsou reporty Power Peak nebo Load Duration Curve umožňující optimalizaci špičkového zatížení s ohledem na rezervovaný příkon a čtvrthodinová maxima, nebo Sankeyho diagram pro vizualizaci energetických toků v budově.
- Tento softwarový modul je vybaven certifikátem ISO 50001 a je tak řešením pro strukturovaný energetický monitoring.
- Validovaná prostředí
- Desigo CC je v souladu s regulatorními požadavky farmaceutického průmyslu, jako jsou US FDA 21CFR Part 11 nebo GMP Annex. Řada instalací je realizována právě v tomto odvětví.
- Otevřená architektura
- Desigo CC využívá globální komunikační standardy, např. BACnet, Modbus, M-Bus, KNX, DALI, OPC UA, SNMP, HTML5 a další.
- Je však vybaveno i řadou komunikačních driverů pro připojení systémů a zařízení třetích stran, a to v rámci různých technologií, např. také hotelové rezervační systémy nebo výtahy či eskalátory.
- Neméně zajímavá je i možnost využití API rozhraní, které lze využít pro předávání shromážděných dat do dalších aplikací, případně pro tvorbu vlastní ovládací aplikace.
- Kybernetická bezpečnost
- Téma kybernetické bezpečnosti je pro společnost Siemens zcela zásadní. Důkazem je soulad celého vývojového procesu Desigo a Desigo CC se souborem standardů popisujících požadavky na kybernetickou bezpečnost řídicích systémů IEC 62443-4-1 ML3. Samotné softwarové řešení Desigo CC je pak v souladu s IEC 62443-4-2 Security Level 2.
- Zásadní je také plnohodnotná podpora nové verze šifrovaného komunikačního standardu BACnet Secure Connect napříč Desigo a Desigo CC portfoliem. Přechod z UDP na TCP komunikaci, šifrování předávaných dat a ověřování účastníků komunikace zásadním způsobem zvyšují bezpečnost celého systému automatizace.
- Mezi další prvky kybernetické bezpečnosti patří využívání šifrovaných HTTPS/TLS v1.3 připojení, digitálních bezpečnostních certifikátů X.509, podpora Active Directory, LDAP, OIDC, Single Sign-on nebo Multi-Factor Authentication.
- Siemens je vyspělá organizace schopná nepřetržitě a profesionálně reagovat na nové kybernetické hrozby. Neustálý vývoj nových verzí umožňuje udržovat kompatibilitu s nejmodernějšími technickými prostředky. Skvělým řešením je aktivace programu Software Upgrade, který vám a vašim budovám zajistí přímý přístup ke každé nové verzi.
Shrnutí základních parametrů Desigo CC
- Platforma pro monitorování a ovládání technologií v budovách
- Model klient/server
- On-premise řešení, které může běžet na fyzickém stroji (Windows 11) nebo ve virtuálním prostředí (Windows Server 2025)
- Pro archivaci dat je využívána SQL databáze
- Existují v zásadě dva typy klientů – desktopový Windows 11 klient pro pevná dispečerská pracoviště a moderní, flexibilní webový klient dostupný prostřednictvím HTML5 prohlížeče z různých OS (Windows, Linux, macOS nebo Android)
Digitální cloudová platforma Building X
Desigo CC, systémy Siemens, ale také systémy třetích stran je možné obohatit o digitální služby poskytované cloudovou platformou Building X.
Building X kombinuje fyzický a digitální svět – pomocí aplikací využívajících strojové učení, umělou inteligenci a konektivitu pomáhá zlepšovat udržitelnost a energetickou účinnost, výkonnost nemovitostních aktiv a také komfort, zdraví a bezpečí uživatelů.
Díky cloudovému modelu je možné budovat monitoring sítě poboček, zjednodušit vzdálené připojení (bez VPN) a přidávat nové funkce bez nutnosti dalších investic do hardwaru.
Building X je jedním z prostředků pro dosažení dekarbonizovaného fondu budov a udržitelné budoucnosti, a proto se na něj zaměříme v jednom z dalších článků.
Více informací naleznete na siemens.cz/desigo.
