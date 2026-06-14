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Zkušebny SZÚ v Brně jsou připraveny pro exportéry i do nových teritorií

14.6.2026
redakce s využitím tiskové zprávy SZÚ

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Zkušebny SZÚ v Brně jsou připraveny pro exportéry i do nových teritorií

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V červnu 2026 přivítal Strojírenský zkušební ústav (SZÚ) delegaci Svazu průmyslu a dopravy ČR vedenou jeho prezidentem Janem Rafajem.


Prezident SP ČR Jan Rafaj navštívil zkušebny SZÚ, foto SZÚ

Prezident SP ČR Jan Rafaj navštívil zkušebny SZÚ

V delegaci Svazu průmyslu a dopravy ČR vedenou jeho prezidentem Janem Rafajem byli dále člen představenstva a prezident Elektrotechnické asociace Jiří Holoubek, ředitel Sekce regionálních zastoupení Petr Holica a regionální manažerka Kateřina Budínková.

Součástí návštěvy byla exkurze do vybraných zkušeben, během níž měli hosté možnost nahlédnout do zázemí komory pro měření elektromagnetické kompatibility a dalších specializovaných pracovišť, včetně klimatických komor, zkušeben tepelných čerpadel, krbů a plynových spotřebičů nebo do zkušebny vodovodních armatur. Široký záběr SZÚ potvrdila i návštěva zkušebny sportovních a pracovních přileb.

Prezident svazu zdůraznil potřebu podpory exportu českého průmyslu, zejména pak pomoc s procesem uvádění výrobků na trh

Český export má velký potenciál ve využití nově otevřených teritorií díky dohodám o volném obchodu s Mercosur (jihoamerický obchodní blok sdružující Argentinu, Brazílii, Paraguay, Uruguay a Bolívii), Indie a pro naše exportéry stále velmi zajímavé USA.

Potvrdili jsme naši připravenost spolupracovat na zvyšování povědomí o povinnostech průmyslu a podporovat jejich orientaci v regulatorním prostředí v EU i mimo ni. Využití SZÚ jako národního partnera pro mezinárodní certifikaci výrazně zkracuje dobu uvedení výrobku na trh (Time-to-Market). Zatímco dříve musely firmy složitě certifikovat například v Dillí nebo São Paulu, dnes mohou celý proces odbavit v rámci České republiky s využitím mezinárodního know-how a kontaktů státního podniku,“ řekl směrem k českým výrobcům Ing. Tomáš Hruška, generální ředitel SZÚ Brno.




Bez ohledu na cílovou zemi pomáhá SZÚ českým exportérům překonávat bariéry v těchto třech krocích:

  1. Uvádění výrobků na trh: Experti SZÚ se zkušeností zkontrolují a navrhnou využití vhodných norem potřebných pro cílový trh. Výrobce si také může domluvit školení pro orientaci v legislativě na míru svých potřeb a cílů.
  2. Testování doma. Úspora logistiky: Testování probíhá v České republice. Odpadá riziko poškození prototypu při transportu přes oceán a jazyková i kulturní bariéra při komunikaci se zámořskými laboratořemi.
  3. Úspora nákladů: Při certifikaci lze předkládat dokumentaci v českém jazyce, při certifikaci v zahraničí musí být předložená dokumentace min. v anglickém jazyce, což komplikuje, prodlužuje a prodražuje proces uvádění výrobku na trh.

Dohody o volném obchodu (FTA) sice pro české exportéry eliminují obrovskou bariéru v podobě vysokých cel (která například v zemích Mercosuru dosahovala u automobilů a strojů až 35 %), ale automaticky neodstraňují netarifní bariéry – tedy rozdílné technické normy, certifikace a zkušební metodiky. Právě v této fázi vstupuje do hry Strojírenský zkušební ústav (SZÚ). Jako mezinárodně uznávaná zkušební, inspekční a certifikační autorita (TIC) může české exportéry podpořit prostřednictvím několika konkrétních mechanismů, rozdělených podle specifik jednotlivých teritorií,“ říká Ing. Tomáš Hruška a uvádí příklady:

  1. Indický trh: Překonání certifikace BIS a lokální asistence
    Indie je obrovskou příležitostí, ale její schvalovací procesy jsou pověstné složitou byrokracií a specifickými národními standardy vydávanými BIS (Bureau of Indian Standards).
    Využitím mezinárodních partnerství dokáže SZÚ českému exportérovi poskytnout technickou asistenci přímo v místě určení prostřednictvím lokálních zástupců, kteří znají tamní legislativní prostředí.
    Uznávání zkušebních protokolů: SZÚ aktivně vyjednává dohody o vzájemném uznávání testů s indickými laboratořemi. Pro českou firmu to znamená, že stroj či zařízení může otestovat v Brně nebo Jablonci nad Nisou a indická strana tyto protokoly může přijmout, aniž by se vzorky musely posílat k drahému testování do Indie, se všemi náklady sv certifikací uv zahraničních subjektů spojenými.
  2. Blok Mercosur: Navigace v certifikacích INMETRO a IRAM
    Jihoamerický blok (Brazílie, Argentina, Paraguay, Uruguay a Bolívie) vyžaduje specifické certifikáty, jako je brazilské INMETRO nebo argentinský IRAM, zaměřené na bezpečnost elektrických a strojních zařízení.
    Audity řízení výroby (FPC) na dálku: Pro získání jihoamerických certifikací je často nutný audit výrobního závodu v ČR. Inspektoři SZÚ mohou díky partnerským dohodám provést tyto audity v českých podnicích sami podle požadavků jihoamerických úřadů, což exportérům šetří statisícové náklady na cestovné zahraničních auditorů.
    Překlad technických požadavků do praxe: Strojírenské standardy v Mercosuru často vycházejí z kombinace amerických norem (ASME, ASTM) a mezinárodních (ISO). SZÚ jako Centrum technické normalizace pomáhá českým konstruktérům ověřit, zda výrobky odpovídají jihoamerickým předpisům již ve fázi vývoje.
  3. Trh USA: Zprostředkování značek UL, ASME a CSA
    USA sice nejsou součástí nové dohody o volném obchodu, ale kvůli globálním geopolitickým změnám a celním tlakům zůstávají pro české strojaře prioritou. Americký trh je však extrémně přísný na bezpečnostní značky (např. UL pro elektro, ASME pro tlaková zařízení).
    Strategická partnerství s globálními hráči: SZÚ dlouhodobě oficiálně spolupracuje s předními americkými a globálními certifikačními autoritami (např. UL LLC). Díky tomu dokáže českým firmám nabídnout „one-stop-shop“ servis – produkt projde zkouškami v českých laboratořích SZÚ, ale výstupem je certifikát platný pro trh v USA a Kanadě.
    Zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC) a bezpečnosti: Pro americký trh FCC vyžaduje specifické testy EMC. SZÚ disponuje špičkově vybavenými akreditovanými laboratořemi, které tyto náročné testy provádějí například i dle norem platných v USA či dle standardů IEC.
    „Obecně pak platí, že v případě zájmu o vstup na konkrétní trhy umíme najít spolupracující subjekty prakticky po celém světě,“ doplňuje Ing. Tomáš Hruška.

Příkladem zájmu českých firem může být nedávná mise českých firem do Latinské Ameriky.

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