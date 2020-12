TZB-info / Elektrotechnika / Měřicí a regulační technika / Siemens představil novou bránu optimalizovanou i pro procesní průmysl

Siemens představil novou bránu optimalizovanou i pro procesní průmysl

Společnost Siemens rozšiřuje své portfolio komponent průmyslových komunikačních sítí. S novou bránou IE/PB Link HA, která je optimalizovaná pro použití v procesním průmyslu, lze nyní implementovat vysoce redundantní infrastruktury založené na otevřeném standardu průmyslového ethernetu – Profinet.

Změny lze provádět i za probíhajícího provozu technologie, což zajišťuje nepřerušovaný provoz systému. Brána je navíc vhodná pro použití v náročných klimatických podmínkách a rovněž v teplotních rozsazích od −40 do +70 °C.

Nová brána IE/PB Link HA umožňuje připojení procesních zařízení s rozhraním Profibus DP k redundantnímu řídicímu systému (AS), jako je centrální procesorová jednotka CPU 410-5H. CPU tohoto typu s podporou S2 nebo dokonce R1 typu redundance s komunikačním rozhraním Profinet IO se tak může na přímo připojit k Profibus DP (Decentralized Peripheral) slave zařízením. Modul IE/PB Link HA funguje jednoduše jako jejich zástupce (Proxy). Díky použití IE/PB Link HA jako zařízení typu Profinet S2 včetně podpory funkce změny konfigurace za běhu – Configuration in Run (H-CiR) – je možné Profibus DP slave podřízené jednotky připojit k řídicímu systému Simatic S7-400H, a to jak prostřednictvím kruhové topologie MRP, tak přes redundantní infrastruktury Profinet typu R1 redundance.

„Migrační strategie z Profibus DP jsou pro zákazníky z procesního světa velmi důležité. Právě nastává vhodná doba pomýšlet na přechod k Profinetu,“ říká Vladimír Ševčík, konzultant portfolia Industrial Networks, Siemens Česká republika.

„Je to společná strategie i s jednotkou CFU (Compact Field Unit), která jako Profinet S2 zařízení umožňuje připojit Profibus PA procesní přístroje, jako je Sitrans, přímo na Profinet IO,“ dodává Jaroslav Kutílek, specialista Siemens DCS – Simatic PCS 7, Siemens Česká republika.

Unikátní flexibilita

Pro připojení brány IE/PB Link HA k síti Profinet s linkovými nebo kruhovými síťovými strukturami je integrován real-time switch se dvěma porty typu RJ45 a podporou protokolu kruhové redundance (MRP client). Pro provoz pod redundantním AS (CPU 410-5H) s redundancí typu Profinet R1 je bránu IE/PB Link HA možno provozovat za Y-switchem (Scalance XF204-2BA DNA) díky nově implementované podpoře Profinet S2 redundance.

Navíc, na místo integrovaných RJ45 portů lze vybrat rozmanité moduly fyzického rozhraní – metalické, optické nebo speciální Variable Distance s prodlouženou vzdáleností na metalickém kabelu – a zajistit tak vysokou míru flexibility při výběru fyzického média pro Profinet.

Spolehlivý provoz

Díky podpoře funkce konfigurace za běhu – Configuration in Run (H-CiR) – je možné provádět změny v konfiguraci Profibus zařízení i během provozu, tedy bez zastavení CPU a vlastní technologie. Inženýring z centrálního místa zajišťuje podpora protokolu S7-routing a S7 data routing. To umožňuje parametrizaci a diagnostiku procesních zařízení pomocí Simatic PDM (Process Device Manager), například pro vzdálenou údržbu.

Provedení Conformal Coating (tenký polymerový film, který se přizpůsobuje konturám desky s plošnými spoji za účelem ochrany komponent na desce s plošnými spoji) znamená, že IE/PB Link HA splňuje doporučení Namur NE21, a je tak optimalizován pro spolehlivý provoz dokonce i za nepříznivých klimatických podmínek s pracovními teplotami od −40 do +70 °C.

Pomocí brány IE/PB Link HA lze stávající segmenty Profibus DP vybavených systémem pro procesní řízení Simatic PCS 7 připojit k redundantním sítím. To mimo jiné znamená, že moderní sítě Profinet lze i v procesních technologiích implementovat postupně.