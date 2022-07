TZB-info / Elektrotechnika / Inteligentní budovy / Siemens uvádí na trh otevřenou softwarovou sadu Building X pro uhlíkově neutrální budovy

Společnost Siemens Smart Infrastructure představila novou, otevřenou a interoperabilní cloudovou sadu softwaru s názvem Building X. Je určena pro chytré budovy a jedná se o první nabídku příští generace založenou na platformě Siemens Xcelerator. Cílem dnes uvedené otevřené digitální platformy Siemens Xcelerator je urychlit digitální transformaci v nejrůznějších průmyslových odvětvích, v dopravě, energetických sítích a v oblasti budov.

Building X je první řešení příští generace, které je součástí platformy Siemens Xcelerator

Otevřená, modulární a škálovatelná softwarová sada hladce integruje systémy budov, odstraňuje komplexitu a přispívá k uhlíkové neutralitě

Nabídka usnadňuje spolupráci s partnery pro rychlejší řešení výzev spojených s digitalizací

Building X nabízí řešení nejrůznějších výzev, kterým dnes čelí uživatelé budov, investoři, realitní společnosti nebo správci budov. Jde o tzv. jediný zdroj pravdy (SSOT), tj. objektivní řešení, které má zjednodušit komplexnost digitalizace a podpořit dosažení cílů v rámci uhlíkové či emisní neutrality. Data generovaná v budovách z různých zdrojů, oborů a systémů lze tak nově digitalizovat a využít v rámci jednotné platformy Building X. To vše přináší uživatelům nemalé výhody a umožňuje začlenit jejich stávající software a ekosystém, včetně aplikací třetích stran, prostřednictvím na dodavateli nezávislé konektivity a otevřených aplikačních programovacích rozhraní (API). Sada obsahuje modulární aplikace využívající umělou inteligenci a zabudované funkce pro kybernetickou bezpečnost. Zároveň usnadňuje spolupráci se zákazníky a partnery pro rychlejší řešení jejich požadavků, a to především díky otevřené a cloudové technologii. To znamená, že pomáhá usnadnit a urychlit digitální transformaci a umožnit její zavádění ve větším měřítku.

„Building X je lék na izolované zdroje dat. Nyní dokážeme propojit všechna data generovaná systémy v chytrých budovách do jednotného datového jezera neboli úložiště, což přispívá k většímu rozšíření chytrých budov a posouvá nás blíže směrem k vizi autonomních, uhlíkově neutrálních budov. Building X vytváří výsledná data pro zajištění větší efektivity, výkonu a spokojenosti uživatelů a mění způsob, jakým v budovách žijeme a pracujeme,“ uvedl Matthias Rebellius, člen představenstva koncernu Siemens AG a generální ředitel divize Smart Infrastructure. „Těšíme se na výsledky spolupráce mezi zákazníky a partnery v rámci Building X, věříme, že urychlí zavádění inovací a zvýší udržitelnost tohoto odvětví.“

Součástí sady Building X je aktuálně řada aplikací a digitálních služeb přizpůsobených různým skupinám uživatelů a napojených na platformu využívající umělou inteligenci. Tato sada otevírá nové možnosti v oblasti digitalizace, správy a optimalizace provozu budov a je přínosná jak pro stávající, tak pro nové objekty. S využitím výkonných analytických nástrojů pokrývají jednotlivé aplikace všechny hlavní segmenty správy budov, od řízení spotřeby energie přes zabezpečení až po jejich provoz. Nabízejí tak konzistentní uživatelskou zkušenost díky inteligentnímu propojení příslušných dat zaměřenému na zajištění výsledků pro zákazníka.

Digitální dvojče provozu budovy

Building X spojuje reálný a digitální svět budov tím, že konsoliduje data z různých zdrojů do digitálního dvojčete provozu budovy. Provozovatelé budov mohou díky virtuálnímu zobrazení budovy řešit případné problémy mnohem rychleji. Uživatelům nabízí transparentnost při dosahování cílů v oblasti udržitelnosti, lepší výkonnosti budovy a optimální spokojenosti, což vše vede k lepším obchodním výsledkům.

Rostoucí sada aplikací

Aplikace obsažené v sadě Building X by měly být modulární a uživatelsky individuální, tj. poskytovat ta správná data těm správným lidem. Kromě možností spolupráce a podílení se na tvorbě řešení zahrnuje i řadu aplikací, které jsou připraveny k okamžitému použití. To znamená, že nabízí nejen jednotný koncept pro určené uživatele a pracovní postupy, ale zároveň i customizaci dashboardů a náhledů na data podle potřeb každého uživatele. Nabídka aktuálně zahrnuje čtyři aplikace s tím, že časem by měly být přidány další:

Aplikace Energy Manager sleduje spotřebu energie, náklady a uhlíkovou stopu budovy nebo komplexu budov a umožňuje včasný zásah v případě potřeby. Předpovídá spotřebu energie podle historických dat a pomáhá uživatelům sledovat cíle v oblasti udržitelnosti a uhlíkové neutrality budov.

sleduje spotřebu energie, náklady a uhlíkovou stopu budovy nebo komplexu budov a umožňuje včasný zásah v případě potřeby. Předpovídá spotřebu energie podle historických dat a pomáhá uživatelům sledovat cíle v oblasti udržitelnosti a uhlíkové neutrality budov. Aplikace Operations Manager se zaměřuje na provoz a monitoring vybavení budov a aplikací v reálném čase. Z jednoho místa dokáže monitorovat komplex budov a zajistit rychlou reakci na problémy a tím zkrátit odstávky. Uživatelům nabízí výhody v podobě zaručené kontinuity podnikání a lepší doby reakce.

se zaměřuje na provoz a monitoring vybavení budov a aplikací v reálném čase. Z jednoho místa dokáže monitorovat komplex budov a zajistit rychlou reakci na problémy a tím zkrátit odstávky. Uživatelům nabízí výhody v podobě zaručené kontinuity podnikání a lepší doby reakce. Aplikace Security Manager zajišťuje provoz a údržbu bezpečnostních systémů díky jednotným a automatizovaným pracovním postupům. Centrálně řídí každodenní bezpečnostní operace a incidenty ve všech systémech.

zajišťuje provoz a údržbu bezpečnostních systémů díky jednotným a automatizovaným pracovním postupům. Centrálně řídí každodenní bezpečnostní operace a incidenty ve všech systémech. Aplikace 360° Viewer App zobrazí danou lokalitu ve virtuálním 3D prostředí, což umožňuje náhled do interiéru pro zajištění topologie a instalace zařízení.

SaaS a lepší výsledky díky službám pro budovy

Nabídka Building X je založena na modelu SaaS („software jako služby“), tj. na bázi předplatného. Díky tomu získají jednotliví stakeholdeři běžný přístup k softwaru, nejnovějším funkcím a aktualizacím během celé doby životnosti budovy a podle svých aktuálních potřeb.

Kromě modelu SaaS si zákazníci mohou rovněž zvolit ucelenou nabídku služeb Siemens Xcelerator Building Services, která bude k dispozici v rámci Building X. Při dosahování svých cílů se pak mohou spolehnout na služby Siemens. U tohoto modelu nabízí Siemens kombinaci svých technologií a odborné zkušenosti specialistů na digitalizaci budov. Tyto programy lze přizpůsobit na míru podle předem definovaných výsledků, jako jsou například nižší provozní náklady a náklady na energie, optimalizace výkonnosti aktiv pro lepší provozuschopnost a produktivitu, splnění regulačních požadavků nebo vyšší spokojenost obyvatel budovy.

Siemens Xcelerator je otevřená digitální platforma pro podniky, která zastřešuje nabídku hardwaru a softwaru pro internet věcí, rozvíjející se ekosystém partnerů a tržiště řešení pro rychlejší digitální transformaci.