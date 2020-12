TZB-info / Elektrotechnika / Měřicí a regulační technika / Nové regulátory RDG2..KN

Nové regulátory RDG2..KN

Společnost Siemens uvádí na trh nové regulátory řady RDG2..KN, nahrazující řadu RDG1..KN, které zachovávají to, co bylo ve stávajícím sortimentu úspěšné a zároveň přináší nové funkce. RDG2..KN se používají jako prostorové regulátory určené pro komerční aplikace jako například kanceláře, hotely a penziony, veřejné budovy nebo školy.

Čtyři klíčové prvky této nové produktové řady (viz kapitoly níže)

Hladké provedení

Moderní tenký design s dotykovým ovládacím kolečkem a funkcí indikátoru spotřeby. Široká škála aplikací a volitelné řídicí výstupy

Obsahuje vestavěná čidla teploty a relativní vlhkosti, je možné volit napájecí napětí Regulátory s komunikací

Otevřený protokol KNX a integrace do systému Synco™ nebo Desigo™ a do regulačních systémů cizích výrobců pomocí S-Módu Rychlé uvedení do provozu

Velmi rychlé a snadné uvedení do provozu mobilní aplikací a širokou škálou dalších nástrojů

Nejdůležitější vlastnosti prostorových regulátorů RDG200KN a RDG260KN.

Řídicí výstupy PWM, 3-bodový, On/Off, On/Off 3-vodičový RDG200KN

S55770-T409 Napájení Volitelné: AC 230 V nebo AC 24 V Řídicí výstupy DC 0…10 V a On/Off RDG260KN

S55770-T412 Napájení AC nebo DC 24 V Řízení ventilátoru DC 0…10 V, 3-stupňový nebo 1-stupňový Oba typy Komunikace KNX S-Mód, LTE-Mód (systém Synco™) Nástěnná montáž Se základovou montážní deskou 3 multifunkční vstupy Čidlo NTC 3k, LG-Ni1000 nebo DI (digitální vstup): okenní kontakt, detektor přítomnosti osob, přepínání vytápění/chlazení, čidlo kondenzace, porucha, monitorovací vstup atd. Vestavěná čidla Teplota a relativní vlhkost Uvedení do provozu DIP přepínači a ovládacími prvky

Vzdáleně (ETS5, ACS790) Mobilní aplikací Siemens PCT Go pro chytré telefony se systémem Android™

Hladké provedení

Dokonale se hodí ke všem stylům vybavení místnosti

O 25 % tenčí než řada RDG1…, nová řada je diskrétnější, dvoubarevný design regulátor ještě opticky zeštíhluje

Snadno se čistí, snadno se dezinfikuje

Dotykové ovládací kolečko a dotyková tlačítka zabraňují usazování prachu a nečistot.

To umožňuje např. hotelovému personálu velmi snadné a rychlé čištění povrchu. Aby se zabránilo šíření bakterií a virů, lze čistit alkoholovou dezinfekcí.

Na první pohled srozumitelné

Komfort Ochranný režim Útlumový režim Auto – časový program ze sběrnice KNX

Zobrazení displeje a tlačítka lze přizpůsobit konkrétním zákazníkům





Standardní displej s navigačními tlačítky

Typicky kancelář



Displej s tlačítky On/Off a režimu ventilátoru

Typicky hotelové aplikace



Možnost zobrazení korekce žádané teploty (např. ±3 K)

Vhodné pro kanceláře



Všechna tlačítka lze zamykat, v různých kombinacích

Indikátor spotřeby – o energetickou účinnost se může starat sám uživatel

V případě zbytečně vysoké spotřeby energie vrátí uživatel jednoduchým dotykem červeného lístečku regulátor do energeticky účinného provozu bez ztráty komfortu.

Indikátor spotřeby zohledňuje aktuální žádanou teplotu, otáčky ventilátoru a provozní režim. Aby se předešlo vyrušování uživatele, lze funkci indikátoru spotřeby nastavením parametrů deaktivovat.

Široká škála aplikací a volitelné řídicí výstupy

Volitelné řídicí výstupy RDG200KN: PWM, On/Off, 3-bodové

RDG260KN: DC 0…10 V, On/Off Volitelné výstupy pro řízení ventilátoru Všechny typy podporují řízení 3-stupňového nebo DC 0…10 V ventilátoru Ideální pro rekonstrukce i nové instalace Regulátor RDG200KN může být napájen buď AC 230 V nebo AC 24 V, umožňuje používat termoelektrické pohony s PWM (nebo PDM) řízením, elektromotorické servopohony s ON/OFF nebo 3-bodovým řídicím signálem.

Je také možné zvolit napájení regulátoru AC 230 V a používat řídicí signál ventilátoru DC 0…10 V, což ušetří náklady za transformátor a zjednodušuje instalaci. Ideální pro veřejné budovy Přístup k nastavení regulačních parametrů je chráněn heslem. Zajištění příjemného vnitřního prostředí Měření a regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti zajistí pohodlné a zdravé prostředí Zajištění komfortu pro uživatele Spuštění ventilátoru až po zahřátí výměníku Pomoc s údržbou Nová funkce procvičování ventilů je chrání proti zatuhnutí

Volitelné napájecí napětí (pouze RDG200KN)

Jednoduchá volba napájecího napětí, které umožní např.

Řídit AC 24 V PWM nebo 3-bodové ventily

Napájet termostat napětím AC 230 V a řídit ventilátor signálem DC 0…10 V

Poznámky:

Napětí řídicích výstupů je dáno zvoleným napájecím napětím:

např. při napájení AC 230 V je na všech výstupech pro ventily a reléových výstupech pro ventilátor napětí AC 230 V.

Pozor, nepřipojujte regulátor nastavený na AC 24 V k napětí AC 230 V!! Regulátor se zničí a bude nutné jej kompletně vyměnit.

Regulátory s komunikací

KNX LTE, Synco™

Regulátory řady RDG2… KN jsou součástí systému Synco ™ a lze je kombinovat s přístroji Synco ™ za následujících podmínek:

ACS790: V13.0 nebo vyšší

OZW772: V6.00 nebo vyšší

KNX S-Mód

Všechna potřebná nastavení lze provádět pomocí KNX konfiguračního sw ETS5.

Zvláštní pozornost byla věnována tomu, aby byl RDG2..KN přístupnější pro uživatele KNX v S-Módu:

Všechny KNX komunikační objekty jsou odděleny pro čtení a zápis

Všechny provozní režimy a výstupní příkazy jsou k dispozici v několika typech objektů (1 byte nebo 1 bit)

Přibyly 2 objekty pro výstup ventilu vytápění a chlazení (1 byte nebo 1 bit)

Byly doplněny některé specifické funkce KNX S-Módu obvyklé na trhu.

Protimrazový alarm

Alarm přehřátí

Posun žádané teploty pro chlazení v závislosti na venkovní teplotě.

Integrace do systému Desigo™ CC pomocí KNX IP routeru

Integrace RDG200KN a RDG260KN prostřednictvím ETS5 do Desigo ™ CC je možná přes KNX IP router.

Regulátory RDG200KN a RDG260KN se budou zatím integrovat jako přístroje cizích výrobců.

Nativní podpora pro Desigo ™ CC bude implementována v Desigo ™ CC V5.1 s plánovaným termínem vydání Q3 2021

Integrace do systému Desigo™ pomocí PXC001

Integrace pomocí PXC001 je k dispozici v dalším vydáním systému Desigo ™ plánovaným na listopad.

Rychlé uvedení do provozu

Snadnější zapojení a instalace

Regulátor umožňuje montážní firmě předem si připravit instalaci montáží základové desky a zapojením svorkovnice bez obav z fyzického poškození regulátoru.

Prevence poškození připojeného příslušenství – DIP přepínače

Požadovanou aplikaci a související výstupní signály lze nastavit DIP přepínači na zadní straně regulátoru. Mají nejvyšší prioritu a chrání regulátor a připojené příslušenství před nechtěnou aktivací nevhodných výstupních signálů.

Nástroje pro KNX: ACS a ETS5

Regulátory řady RDG2..KN lze konfigurovat sw nástroji pro komunikaci KNX jako jsou Siemens ACS790 nebo ETS5.





PCT Go: nová mobilní aplikace pro uvedení do provozu chytrým telefonem (Product Commissioning Tool)

Aplikace PCT Go je nástroj umožňující nastavit aplikaci a parametry regulátoru mobilním telefonem.

Jedná se o doplňkové řešení pro uvedení do provozu konfiguračními nástroji pro KNX nebo ovládacími prvky.

Regulátory RDG2..KN se budou uvádět do provozu nejčastěji vzdáleně po sběrnici KNX, ale když se regulátory použijí jako samostatné bez komunikace nebo když komunikace KNX nebude ještě funkční, pomůže aplikace PCT Go regulátor jednoduše uvést do provozu.

Pokud jsou všechny DIP přepínače nastaveny na OFF (vzdálená konfigurace), umožňuje PCT Go úplné nastavení aplikace a souvisejících nastavení regulátoru.

Pokud jsou DIP přepínače nastaveny na požadovanou aplikaci a výstupy, PCT Go nebude moci tato nastavení změnit. Zbytek parametrů však změnit lze.

Další funkce PCT Go

Import/Export všech nastavení regulátoru

Vytvoření protokolu o uvedení do provozu (pro tisk nebo uložení)

Příklady použití

Instalace nového projektu Montážní firma obdrží pro svůj projekt určité množství regulátoru RDG2… KN. Prostřednictvím PCT Go může přednastavit všechny regulátory se správnou aplikací a nastavením, aniž by je rozbalovala nebo zapínala. Na místě může připravit kabeláž s montážní základovou deskou. Když je instalace připravena, stačí nasadit regulátor na montážní desku a zapnout napájení. Po úspěšné instalaci a testech může vytisknout nebo exportovat protokol o uvedení do provozu pro koncového zákazníka. Stávající instalace:

řešení problémů Situace: Montážní firma má problémy s nastavením regulátoru Načte stávající špatné nastavení nepracujícího regulátoru pomocí PCT Go Prostřednictvím e-mailu/SMS/WhatsApp zašle soubor týmu technické podpory společnosti Siemens v daném regionu Prostřednictvím e-mailu/SMS/ WhatsApp obdrží zpětnou vazbu k nastavení nebo přímo nový soubor s nastavením Nastavení zapíše pomocí PCT Go do regulátoru, který začne pracovat se správnými parametry