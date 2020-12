TZB-info / Elektrotechnika / Elektromotory, pohony a stroje / Siemens oslavil 130 let působnosti na českém trhu

Siemens oslavil 130 let působnosti na českém trhu

Před 130 lety, v roce 1890, zřídila společnost Siemens v českých zemích svou první pobočku. Již od počátku svého působení je Siemens nositelem a zárukou nejmodernějších technologií, od elektrifikace na začátku 20. století po dnešní nepokročilejší digitální technologie. Již 130 let mají inovace Siemens podíl na fungování českého průmyslu, energetiky a infrastruktury.

Mezi první realizace firmy Siemens patřila dodávka plynové pece harrachovské sklárně z roku 1869, velmi významný milník představuje také dodávka důmyslného osvětlení dnešního Stavovského divadla z roku 1885. Na počátku 20. století se společnost Siemens podílela na elektrifikaci a dodávkách pro rychle vznikající elektrárny, včetně městské elektrárny v Brně. Firma Siemens se účastnila také budování městských elektrických drah, vedle Prahy a Brna také v Teplicích, Olomouci a Moravské Ostravě. Díky dodávce ústředny Siemens do moderní telekomunikační centrály na Žižkově se Praha stala součástí moderní evropské telegrafní a telefonní sítě.

Po 2. světové válce bylo zastoupení společnosti včetně všech výrobních provozů znárodněno. K oživení aktivit došlo až koncem 60. let v době celospolečenského uvolňování. V roce 1971 Siemens v Praze otevřel technicko-poradenskou kancelář a obnovil dodávky moderních technologií prostřednictvím podniků zahraničního obchodu. Realizována byla významná dodávka osvětlovací techniky pro tři studia Československé televize na Kavčích horách (1975) nebo dodávka prvního počítačového tomografu na území Československa ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (1978).

V roce 1987 mladoboleslavská automobilka Škoda zahájila výrobu modelu Favorit, „který by přinejmenším měl snadno konkurovat na evropských trzích.“ Šest hlavních linek bylo vybaveno roboty a na modernizaci výroby se podílela i společnost Siemens, která vybavila výrobní linky programovatelnými automaty řady Simatic S5.

Firma Siemens se do Československa v plné síle vrátila hned po sametové revoluci – stálé zastoupení bylo obnoveno v roce 1990. Započala i obnova výroby na území ČR: pod značkou Siemens byla v roce 1993 zahájena výroba nízkonapěťové spínací techniky v Trutnově, rok nato byla obnovena výroba elektromotorů v Mohelnici, kde dnes vyrábí také přípojnicové systémy. Do portfolia firmy byly zařazeny závody ve Frenštátě pod Radhoštěm (výroba elektromotorů), Drásově (výroba elektromotorů a generátorů) a Letohradě (výroba nízkonapěťové spínací techniky a pojistek – OEZ) a v roce 2003 Siemens převzal výrobu parních turbín v Brně.

V oblasti dopravní techniky byl zásadní rok 2000, kdy na lince C pražského metra začaly jezdit soupravy dodané konsorciem Adtranz – ČKD – Siemens. V posledních letech lze na českých železničních tratích potkávat vlakové jednotky Railjet nebo modulární víceúčelové lokomotivy Vectron. V roce 2011 Siemens představil své první dvě dobíjecí stanice pro elektromobily na území ČR. Šlo o další z mnoha příkladů technologických řešení zaměřených na modernizaci městské infrastruktury.

Od roku 2013 pro Siemens představuje klíčový trend digitalizace. Pomocí nových technologií, jimiž jsou např. datová analýza, cloud nebo internet věcí, nabízí Siemens svým zákazníkům vyšší produktivitu v rámci celého hodnotového řetězce – od návrhu přes provoz až po výrobu a servis. V roce 2013 bylo v Praze otevřeno vývojové a prototypové centrum Siemens. Společnost v něm vyvíjí softwarová řešení a hardwarové produkty zaměřené na průmyslovou a procesní automatizaci výroby nebo inteligentní řízení pro infrastrukturu. Od poloviny roku 2020 nese jednotka jméno Siemens Advanta.

V roce 2020 společnost Siemens pořádá již 23. ročník soutěže Cena Wernera von Siemense, která oceňuje mladé vědce a studenty technických a přírodovědných oborů a představuje jednu z největších soukromých iniciativ tohoto druhu v České republice.

Siemens postupně mění svou strukturu, z jednolité firmy vznikají autonomní společnosti, které lépe a pružněji reagují na požadavky zákazníků a podmínky trhu. V České republice nesou jméno Siemens také Siemens Healthineers (medicínská technika), Siemens Energy (řešení pro výrobu a přenos energie) a Siemens Mobility (řešení pro dopravní infrastrukturu a kolejová vozidla). Více o historii společnosti Siemens v Čechách na: www.siemens130let.cz

Citace:

Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika

„Za 130 let Siemens díky svým objevům a inovacím zásadně přispěl ke změně světa technologií a jejich prostřednictvím vlastně i celého světa kolem nás. Co se nezměnilo, je snaha pomáhat našim zákazníkům využít tyto technologie tak, aby byly co nejpřínosnější nejen pro jejich firmy, ale i pro komunity a celou českou společnost.“

Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility

„Moderní doprava musí být, bezpečná, spolehlivá, komfortní a šetrná k životnímu prostředí. Právě takové jsou naše lokomotivy, vlaky, zabezpečovací systémy a další technologie, které tvoří nedílnou část české dopravní infrastruktury.“

Jaroslav Lahoda, generální ředitel Siemens Energy

„Jak zajistit stabilní energii dostupnou pro všechny bez negativního vlivu na životní prostředí? Odpověď na tuto otázku dávají naše technologie, které již máme a dále vyvíjíme pro bezemisní energetiku.“