Termokamera do kapsy a chytrá váha na chladiva
Přehrát audio verzi
Termokamera do kapsy a chytrá váha na chladiva
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Nová termokamera pro chytré telefony a bezdrátová váha na chladiva s automatickým plněním od společnosti Testo výrazně zjednoduší servisní měření. Díky propojení s aplikací jsou všechna data okamžitě k dispozici. Sledujte rozhovor s Martinem Schlöglem, ředitelem společnosti Testo Česká republika.
Nová termokamera využívá displej chytrého telefonu, což dovoluje, aby byl přístroj malý a praktický. Kameru je možné k telefonu připevnit pomocí klipu a měření provádět jednou rukou, nebo kameru používat například v hůře přístupných místech samostatně a mobilní telefon nebo tablet používat jako zobrazovací zařízení v druhé ruce. Kamera je s mobilním zařízením propojena pomocí Bluetooth a Wifi. Termokamera umožňuje rychlé stanovení teplotního rozdílu v termosnímku pomocí měřicích funkcí specifických pro danou aplikaci.
Zásadní výhodou je, že všechny měřicí přístroje testo jsou digitální a propojeny do jednoho ekosystému s aplikací testo Smart. Technici nemusí nic psát na papír, vše se zaznamenává v aplikaci do automaticky vytvářeného protokolu. Je možné do něj vkládat fotografie nebo logo a po skončení měření ho ihned odeslat zákazníkovi.
Práce s R290
Přístroje testo mají certifikaci pro nová chladiva včetně R290. V sortimentu najdeme servisní přístroj pro tepelná čerpadla a klimatizace nebo chytrou vakuovou pumpu pro vakuaci chladicích systémů a tepelných čerpadel. Pumpa má funkci automatického zastavení při dosažení cílové hodnoty a samočinný test udržení vakua, stačí jen zmáčknout tlačítko.
Další novinkou testo je bezdrátová digitální váha na chladiva, která umožňuje automatické plnění podle cílové hodnoty. Není potřeba nic sledovat, v kombinaci s digitálním servisním přístrojem jen spustíte plnicí program a je hotovo.
Poradenství a školení
Součástí nabídky společnosti Testo Česká republika je také odborné poradenství a školení zaměstnanců ve spolupráci s partnerskými firmami. Kromě toho má společnost Testo i akreditovanou kalibrační laboratoř a autorizovaný servis, v případě nutné opravy je možné zapůjčení jiného přístroje. Firma zároveň spolupracuje se Svazem chladicí a klimatizační techniky, Cechem topenářů a instalatérů ČR, Společenstvem kominíků ČR a s dalšími profesními cechy a asociacemi. Dále se také podílí na školení servisních techniků u výrobců ze všech oblastí HVAC/R.