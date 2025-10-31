Konec analogové éry: s přístroji Testo je servis chladicích zařízení digitální
Přehrát audio verzi
Konec analogové éry: s přístroji Testo je servis chladicích zařízení digitální
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Na akci Den s Testem, který pořádal Svaz chladicí a klimatizační techniky ve spolupráci se společností Testo Česká republika, si návštěvníci mohli vyzkoušet různé digitální servisní a měřicí přístroje. K dispozici byla například vakuovací pumpa, bezdrátové vakuové sondy nebo chytrá váha pro přesné plnění chladivem.
Společnost Testo nabízí široké portfolio měřicí techniky pro obory chlazení a klimatizace. Ne všechny modely ale zatím patří k běžně známým mezi odbornou veřejností. Právě na Dni s testem, který proběhl pod záštitou Svazu chladicí a klimatizační techniky, si návštěvníci mohli všechny přístroje osobně vyzkoušet a seznámit se s novinkami. Svaz se dlouhodobě zaměřuje na odborné vzdělávání a podporu přechodu na digitální měřicí techniku, přístroje testo používá při svých praktických školeních.
Odborníci už dobře znají digitální servisní přístroj s dotykovou obrazovkou testo, který umí měřit všechny potřebné parametry pro instalaci nebo servis. V sortimentu testo ale najdeme další přístroje, které mohou výrazně usnadnit práci servisních mechaniků.
Inteligentní vakuovací pumpa
Pumpa pro vakuaci chladicích systémů testo provede vakuaci chladicích systémů a tepelných čerpadel plně automaticky. Chytrá technologie při dosažení cílové hodnoty vakuaci sama zastaví a poté automaticky spustí test udržování vakua. Pumpa je vhodná pro použití s hořlavými chladivy.
Bezdrátová vakuová sonda
Bezdrátovou sondu lze propojit s aplikací testo Smart App a ovládat ji tak plně bezdrátově. Měření probíhá přes jediný servisní port, není se tedy třeba bát ztráty chladiva. Sondu lze také připojit pomocí bluetooth k příslušnému digitálnímu servisnímu přístroji od společnosti Testo.
Digitální váha chladiva a inteligentní ventil
Bezdrátová digitální váha umožňuje přesné plnění chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Chladivo je dávkováno přesně podle cílového přehřátí, podchlazení a hmotnosti díky inteligentnímu ventilu. Přístroje lze jednoduše ovládat pomocí digitálního servisního přístroje testo nebo pomocí aplikace testo Smart App.
Školení a kurzy SCHKT
Svaz chladicí a klimatizační techniky pravidelně pořádá profesní kurzy a školení pro servisní mechaniky chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. Kurzy probíhají v Praze a v Prostějově a je možné se na ně přihlásit na webových stránkách www.chlazeni.cz.