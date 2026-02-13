Nová vakuová pumpa, přístroj pro chlaďaře a malá termokamera úspěšně vstoupily na trh
Přehrát audio verzi
Nová vakuová pumpa, přístroj pro chlaďaře a malá termokamera úspěšně vstoupily na trh
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Rok 2025 byl pro značku testo velmi zajímavý a úspěšný. O novinkách roku 2025 hovoří Radim Kantor, produktový manažer vytápění a chlazení.
Infrakamera k telefonu
S rozvojem vlastností chytrých telefonů se začaly na trhu objevovat nabídky infrakamer, které využívají k zobrazení snímku pořízeném v infračerveném spektru displej telefonu. Testo takovou kameru testo 860i nabídlo v polovině roku 2025. Radim Kantor k tomu uvádí, že od přístrojů značky testo očekávají zákazníci vysokou kvalitu a vysokou úroveň technických parametrů. Z tohoto důvodu jsme se velmi pečlivě věnovali vývoji termokamery testo 860i. Tato malá termokamera vyniká svou robustností, vysokým infračervenému rozlišením (256 × 192 pixelů) a příznivou cenou. Nutné dodat, že se péče věnovaná vývoji kamery vyplatila, protože se kamera stala prodejním hitem.
Vakuová pumpa
Dalším zajímavým výrobkem z loňských novinek je chytrá vakuová pumpa, která se využívá při servisu chladicích zařízení a tepelných čerpadel s různými chladivy. Samozřejmostí je kompatibilita s novými hořlavými chladivy třídy A3 a A2L, tedy i s přírodním chladivem R290 (propan). Důležitá je certifikace Atex pro použití v potenciálně výbušných prostředích. Pumpa je vybavena Bluetooth připojením a komunikuje s přístroji testo pro chlaďaře, vakuovou sondou i chytrým telefonem. Technik si v aplikaci Testo Smart nastaví hodnoty vakuování, pumpa se spustí automaticky a vypne se podle pokynů vakuovací sondy po dosažení nastavených hodnot vakua. Pumpa neběží zbytečně dlouho, prodlužuje se její životnost téměř o polovinu. Po vyvakuování může technik v mobilní aplikaci okamžitě vytvořit profesionální protokol se záznamem vakuování a poslat ho zákazníkovi.
Přístroj pro chlaďaře
Testo 558 uvedený na trh rovněž v roce 2025 v sobě slučuje nejlepší vlastnosti svých předchůdců. Kombinace nabíjecího Lion akumulátoru o možností napájení třemi tužkovými bateriemi zajišťuje provoz přístroje 70 hodin v kuse. Nový plnobarevný dotykový displej umožňuje ovládání dotykem, ale přístroj lze ovládat i čtyřmi mechanickými tlačítky, pokud má technik rukavice. V paměti přístroje jsou údaje o více než 96 chladivech a při každém spojení s mobilní aplikací je možné je aktualizovat.
Známka kvality garantované CTI ČR
Nositelem Známky kvality garantované CTI ČR je analyzátor spalin testo 300. Toto ocenění je založeno na názorech, zkušenostech a posudku několika odborných firem. Zejména byla oceněna intuitivnost obsluhy, přesnost a robustnost přístroje.
Detektory úniku plynu a chladiv
Nová řada detektorů bude na trh uvedena letos a reaguje na požadavky zákazníků.