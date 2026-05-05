Energetický management a kybernetická bezpečnost z pohledu NÚKIB
Jednou z mediálně nejsledovanějších přednášek oficiálního doprovodného programu veletrhu Aquatherm bylo vystoupení ředitele odboru regulace na Národním úřadě pro kybernetickou a informační bezpečnost Adama Kučínského. Pro všechny zájemce o tuto tématiku přinášíme záznam jeho vystoupení.
Kybernetická bezpečnost na veletrhu Aquatherm, a proč ne. Vždyť, jak se slangově říká hacknout, aneb získání neoprávněného přístupu k cizím datům, průnik do podnikového počítačového systému, úprava parametrů serverové aplikace, nebo rovnou ovládnutí provozu připojené technologie není jen otázkou kamerových systémů a bankovnictví. Ostatně kolegové z oblasti vodárenského průmyslu v Polsku, Norsku a dalších severských zemí by mohli vyprávět.
Ano, přesně těmto tématům se zástupce NÚKIB Adam Kučínský ve své hodinové přednášce věnoval.
Popsal nejen specifika všeobecně známých informačních technologií (IT), ale také se obšírně věnoval problematice systémů technologických a provozních (OT). Podrobně se zaměřil i na odlišné uživatelské vnímání obou těchto oblastí.
Kromě popisu rizik a hrozeb došlo také na pojmenování zcela konkrétních regulatorních požadavků určených ke zvyšování kybernetické bezpečnosti. A že to nebylo pouze o zákonu o kybernetické bezpečnosti (Zákon č. 264/2025 Sb.), svědčí další zmíněná legislativa:
- Akt EU o kybernetické bezpečnosti (Cybersecurity Act) s platností od 6/2019
- Akt o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act – CRA) s platností od 12/2027
V souvislosti, s již zmíněnou problematikou OT je zcela na místě upozornit také na vyhlášku č. 409/2025 Sb. (Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností).
Co k tématu doplnit závěrem? Snad jen konstatování, že kybernetická bezpečnost se týká každého jednoho z nás.