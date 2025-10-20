Termokamery Testo pro termografii budov
Přehrát audio verzi
Termokamery Testo pro termografii budov
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Termokamery Testo odhalí rychle a spolehlivě odchylky a závady na pláštích budov nebo ve vnitřních prostorách. Materiály a části staveb se pomocí zobrazovací metody kontrolují naprosto nedestruktivně. Bezdotykově lze určit místa energetických ztrát, tepelných mostů a úniků tepla.
Co je termografie?
Všechny předměty, jejichž teplota je vyšší než −273 °C (absolutní nula), vydávají infračervené tepelné záření, které je pro lidské oko neviditelné. Termokamery jsou však schopné toto záření zachytit a přeměnit jej na elektrické signály, které jsou poté zobrazeny v podobě termogramu. Tímto se infračervené záření stává pro člověka viditelným.
Termokamery Testo odhalí rychle a spolehlivě odchylky a závady na pláštích budov nebo ve vnitřních prostorách. Materiály a části staveb se pomocí zobrazovací metody kontrolují naprosto nedestruktivně. Bezdotykově lze určit místa energetických ztrát, tepelných mostů a úniků tepla. Zatímco u jiných metod se musí systémy vedení a potrubí ve velké ploše rozebrat, s termokamerou Testo stačí jeden jediný pohled. V termografii budov je jedinečné zobrazení povrchové vlhkosti pro rychlou lokalizaci míst s rizikem výskytu plísní.
Termokamery Testo pro termografii budov:
- Odhalí energetické ztráty a šetří peníze
- Přesvědčí velmi ostrými snímky
- Zajišťují rychlou a rozsáhlou analýzu
- Disponují intuitivním ovládáním
- Díky širokoúhlým objektivům zaručují velký výřez obrazu
Pro každodenní použití ve stavebnictví
Díky vynikající kvalitě detektoru i objektivu a také inteligentnímu systémovému řešení odhalíte každý detail: to platí jak pro velkoplošné panoramatické snímky, tak i pro malé výřezy měřeného objektu. Vedle intuitivní navigace v menu je rychlá a profesionální analýza dat zajištěna především díky softwaru IRSoft.
Vynikajícím teplotním rozlišením termokamer Testo rozeznáte i ty nejmenší teplotní změny. Termografie budov s termokamerami testo šetří Váš čas, energii a peníze. A zajišťuje tak větší energetickou účinnost.
Optimální kvalita obrazu a inovační technika
Testo nabízí vhodnou termokameru pro každou aplikaci v termografii budov, kde velmi kvalitní germaniová optika a prvotřídní detektor zajišťují optimální kvalitu obrazu. Díky patentované technologii SuperResolution se zlepšuje geometrické rozlišení každého termogramu o faktor 1,6 – se čtyřnásobným množstvím pixelů. Lze tedy pořizovat termogramy s velmi vysokým rozlišením až do megapixelové kvality 1 280 × 960 pixelů.
Výkonné, intuitivní a bezpečné
Intuitivní obsluha a uživatelsky přívětivé ovládání poskytují jistotu a flexibilitu za každé situace. Výkonný PC software IRSoft nabízí rozsáhlé funkce pro profesionální analýzu Vašich termogramů: umožňuje zdokonalenou analýzu snímků, poskytuje předlohy pro pohodlné vytvoření reportů a pomocí funkce TwinPix nabízí překrytí reálného snímku a termosnímku. Informace z obou snímků se tak mohou v PC propojit a zobrazit v jediném náhledu.
Možnosti využití termokamer Testo v termografii budov
- Vyhledávání stavebních závad a zajišťování kvality staveb
- Detailní energetické poradenství
- Přehledná analýza plášťů budov
- Snadná kontrola systémů vytápění
- Vyhledávání netěsností v podlahovém vytápění
- Prověřování škod způsobených vlhkostí
- Prevence tvorby plísní
- Kontrola vzduchotěsnosti u novostaveb
- Přesná lokalizace netěsností střech
- Monitorování a kontrola elektroinstalací a fotovoltaických zařízení
Více informací zde
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...