Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Elektrotechnika / Měřicí a regulační technika / Termokamery Testo pro termografii budov

Termokamery Testo pro termografii budov

20.10.2025
TESTO, s. r. o.
Sponzorováno

Přehrát audio verzi

Termokamery Testo pro termografii budov

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Termokamery Testo odhalí rychle a spolehlivě odchylky a závady na pláštích budov nebo ve vnitřních prostorách. Materiály a části staveb se pomocí zobrazovací metody kontrolují naprosto nedestruktivně. Bezdotykově lze určit místa energetických ztrát, tepelných mostů a úniků tepla.

Co je termografie?

Všechny předměty, jejichž teplota je vyšší než −273 °C (absolutní nula), vydávají infračervené tepelné záření, které je pro lidské oko neviditelné. Termokamery jsou však schopné toto záření zachytit a přeměnit jej na elektrické signály, které jsou poté zobrazeny v podobě termogramu. Tímto se infračervené záření stává pro člověka viditelným.

Termokamery Testo odhalí rychle a spolehlivě odchylky a závady na pláštích budov nebo ve vnitřních prostorách. Materiály a části staveb se pomocí zobrazovací metody kontrolují naprosto nedestruktivně. Bezdotykově lze určit místa energetických ztrát, tepelných mostů a úniků tepla. Zatímco u jiných metod se musí systémy vedení a potrubí ve velké ploše rozebrat, s termokamerou Testo stačí jeden jediný pohled. V termografii budov je jedinečné zobrazení povrchové vlhkosti pro rychlou lokalizaci míst s rizikem výskytu plísní.


Termokamery Testo pro termografii budov:

  • Odhalí energetické ztráty a šetří peníze
  • Přesvědčí velmi ostrými snímky
  • Zajišťují rychlou a rozsáhlou analýzu
  • Disponují intuitivním ovládáním
  • Díky širokoúhlým objektivům zaručují velký výřez obrazu

Pro každodenní použití ve stavebnictví

Díky vynikající kvalitě detektoru i objektivu a také inteligentnímu systémovému řešení odhalíte každý detail:  to platí jak pro velkoplošné panoramatické snímky, tak i pro malé výřezy měřeného objektu. Vedle intuitivní navigace v menu je rychlá a profesionální analýza dat zajištěna především díky softwaru IRSoft.

Vynikajícím teplotním rozlišením termokamer Testo rozeznáte i ty nejmenší teplotní změny. Termografie budov s termokamerami testo šetří Váš čas, energii a peníze. A zajišťuje tak větší energetickou účinnost.

Optimální kvalita obrazu a inovační technika

Testo nabízí vhodnou termokameru pro každou aplikaci v termografii budov, kde velmi kvalitní germaniová optika a prvotřídní detektor zajišťují optimální kvalitu obrazu. Díky patentované technologii SuperResolution se zlepšuje geometrické rozlišení každého termogramu o faktor 1,6 – se čtyřnásobným množstvím pixelů. Lze tedy pořizovat termogramy s velmi vysokým rozlišením až do megapixelové kvality 1 280 × 960 pixelů.




Výkonné, intuitivní a bezpečné

Intuitivní obsluha a uživatelsky přívětivé ovládání poskytují jistotu a flexibilitu za každé situace. Výkonný PC software IRSoft nabízí rozsáhlé funkce pro profesionální analýzu Vašich termogramů: umožňuje zdokonalenou analýzu snímků, poskytuje předlohy pro pohodlné vytvoření reportů a pomocí funkce TwinPix nabízí překrytí reálného snímku a termosnímku. Informace z obou snímků se tak mohou v PC propojit a zobrazit v jediném náhledu.

Možnosti využití termokamer Testo v termografii budov

  • Vyhledávání stavebních závad a zajišťování kvality staveb
  • Detailní energetické poradenství
  • Přehledná analýza plášťů budov
  • Snadná kontrola systémů vytápění
  • Vyhledávání netěsností v podlahovém vytápění
  • Prověřování škod způsobených vlhkostí
  • Prevence tvorby plísní
  • Kontrola vzduchotěsnosti u novostaveb
  • Přesná lokalizace netěsností střech
  • Monitorování a kontrola elektroinstalací a fotovoltaických zařízení

Více informací zde



TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...

Více o firměChci další informaceWebové stránky
 
 