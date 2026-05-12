Zásuvkové rozváděče ELSYBOX®: spolehlivé řešení pro bezpečnou distribuci energie
Přehrát audio verzi
Zásuvkové rozváděče ELSYBOX®: spolehlivé řešení pro bezpečnou distribuci energie
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Za každým kvalitním řešením stojí dlouholetá praxe v oboru. ELSYBOX® je vlastní produktová řada společnosti EST, která čerpá z našich bohatých zkušeností s výrobou rozváděčů. Naším cílem bylo vytvořit spolehlivé, bezpečné a flexibilní zásuvkové rozváděče, které obstojí v náročném provozu na stavbách i v průmyslu.
Právě v těchto podmínkách často rozhodují o bezpečnosti provozu, spolehlivosti napájení i komfortu práce – ať už jde o staveniště, výrobní provozy, mobilní rozvody nebo dočasné napájení akcí.
ELSYBOX® kombinuje odolnou konstrukci s kvalitními prvky a promyšlenou konfigurací. Výsledkem je rozváděč, na který se můžete spolehnout i v náročných podmínkách. Důležitou roli hraje také použití prověřených komponentů značek Doepke, Gewiss a Walther-Werke, které zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti a dlouhodobou spolehlivost.
Vyšší úroveň ochrany bez kompromisů
Jednou z klíčových předností rozváděčů ELSYBOX® je důraz na skutečnou bezpečnost v každodenním provozu. Standardem je samostatné jištění jednotlivých zásuvek, což přináší vyšší ochranu připojených zařízení i větší provozní jistotu.
V praxi to znamená, že případná závada neovlivní celý rozváděč, ale pouze konkrétní vývod. Výsledkem je nejen vyšší bezpečnost, ale také přehlednější a efektivnější řešení takových problémů.
Konstrukce připravená na náročné podmínky
Rozváděče ELSYBOX® jsou navrženy pro prostředí, kde běžná řešení často selhávají. Robustní konstrukce, kvalitní zpracování a důraz na detaily zajišťují spolehlivý provoz i při intenzivním používání.
Díky širokým možnostem konfigurace lze rozváděče přizpůsobit konkrétní aplikaci – od jednoduchých variant až po komplexní sestavy kombinující 230 V a 400 V zásuvky, různé typy jištění i další prvky podle požadavků projektu.
Hlavní výhody ELSYBOX®
- Robustní konstrukce připravená na náročné podmínky
- Kvalitní komponenty renomovaných výrobců
- Samostatné jištění jednotlivých zásuvek
- Široké možnosti konfigurace podle aplikace
- Dlouhá životnost i při intenzivním používání
- Vyrobeno v EU
Kde ELSYBOX® dává největší smysl
ELSYBOX® najde uplatnění všude tam, kde je potřeba spolehlivá a bezpečná distribuce elektrické energie:
- na stavbách a při rekonstrukcích,
- v průmyslových a výrobních provozech,
- při dočasných instalacích, akcích nebo mobilních rozvodech.
Díky své flexibilitě a odolnosti se snadno přizpůsobí konkrétním podmínkám i nárokům provozu.
Investice, která se vrací
Na první pohled může být rozdíl mezi běžným a kvalitním rozváděčem minimální. V dlouhodobém provozu se však projeví zásadně. Vyšší spolehlivost, menší poruchovost a delší životnost znamenají nižší náklady na údržbu i omezení provozních výpadků.
Zásuvkové rozváděče ELSYBOX® proto nepředstavují jen produkt, ale promyšlené řešení vycházející z reálných zkušeností s elektroinstalacemi. Jsou navrženy tak, aby obstály v každodenním provozu – ne jen na papíře.
Pokud hledáte rozváděč, který vás nezklame v terénu ani v náročných podmínkách, ELSYBOX® je řešení, na které se můžete spolehnout.
Technická podpora a katalog
Nejste si jistí výběrem vhodné konfigurace? Náš tým technické podpory vám pomůže navrhnout optimální řešení přesně podle vašich potřeb. Volejte 260 090 721 nebo pište na podpora@est-praha.cz.
Kompletní přehled variant, technických parametrů a možností konfigurace najdete v katalogu ELSYBOX®. Vybrané konfigurace jsou dostupné v našem e-shopu.
Již 30 let působíme na českém trhu a exkluzivně vám nabízíme elektroinstalační materiál, osvětlovací techniku, vzduchotechniku, komunikační systémy a kabely renomovaných výrobců z Německa, Francie, Belgie, Rakouska či Itálie, kteří patří ke špičce ve svém ...