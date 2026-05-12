Zásuvkové rozváděče ELSYBOX®: spolehlivé řešení pro bezpečnou distribuci energie

12.5.2026
EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Za každým kvalitním řešením stojí dlouholetá praxe v oboru. ELSYBOX® je vlastní produktová řada společnosti EST, která čerpá z našich bohatých zkušeností s výrobou rozváděčů. Naším cílem bylo vytvořit spolehlivé, bezpečné a flexibilní zásuvkové rozváděče, které obstojí v náročném provozu na stavbách i v průmyslu.


Právě v těchto podmínkách často rozhodují o bezpečnosti provozu, spolehlivosti napájení i komfortu práce – ať už jde o staveniště, výrobní provozy, mobilní rozvody nebo dočasné napájení akcí.

ELSYBOX® kombinuje odolnou konstrukci s kvalitními prvky a promyšlenou konfigurací. Výsledkem je rozváděč, na který se můžete spolehnout i v náročných podmínkách. Důležitou roli hraje také použití prověřených komponentů značek Doepke, Gewiss a Walther-Werke, které zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti a dlouhodobou spolehlivost.

Vyšší úroveň ochrany bez kompromisů

Jednou z klíčových předností rozváděčů ELSYBOX® je důraz na skutečnou bezpečnost v každodenním provozu. Standardem je samostatné jištění jednotlivých zásuvek, což přináší vyšší ochranu připojených zařízení i větší provozní jistotu.

V praxi to znamená, že případná závada neovlivní celý rozváděč, ale pouze konkrétní vývod. Výsledkem je nejen vyšší bezpečnost, ale také přehlednější a efektivnější řešení takových problémů.




Konstrukce připravená na náročné podmínky

Rozváděče ELSYBOX® jsou navrženy pro prostředí, kde běžná řešení často selhávají. Robustní konstrukce, kvalitní zpracování a důraz na detaily zajišťují spolehlivý provoz i při intenzivním používání.

Díky širokým možnostem konfigurace lze rozváděče přizpůsobit konkrétní aplikaci – od jednoduchých variant až po komplexní sestavy kombinující 230 V a 400 V zásuvky, různé typy jištění i další prvky podle požadavků projektu.

Hlavní výhody ELSYBOX®

  • Robustní konstrukce připravená na náročné podmínky
  • Kvalitní komponenty renomovaných výrobců
  • Samostatné jištění jednotlivých zásuvek
  • Široké možnosti konfigurace podle aplikace
  • Dlouhá životnost i při intenzivním používání
  • Vyrobeno v EU

Kde ELSYBOX® dává největší smysl

ELSYBOX® najde uplatnění všude tam, kde je potřeba spolehlivá a bezpečná distribuce elektrické energie:

  • na stavbách a při rekonstrukcích,
  • v průmyslových a výrobních provozech,
  • při dočasných instalacích, akcích nebo mobilních rozvodech.

Díky své flexibilitě a odolnosti se snadno přizpůsobí konkrétním podmínkám i nárokům provozu.

Investice, která se vrací

Katalog ELSYBOX® ke stažení

Na první pohled může být rozdíl mezi běžným a kvalitním rozváděčem minimální. V dlouhodobém provozu se však projeví zásadně. Vyšší spolehlivost, menší poruchovost a delší životnost znamenají nižší náklady na údržbu i omezení provozních výpadků.

Zásuvkové rozváděče ELSYBOX® proto nepředstavují jen produkt, ale promyšlené řešení vycházející z reálných zkušeností s elektroinstalacemi. Jsou navrženy tak, aby obstály v každodenním provozu – ne jen na papíře.

Pokud hledáte rozváděč, který vás nezklame v terénu ani v náročných podmínkách, ELSYBOX® je řešení, na které se můžete spolehnout.

Technická podpora a katalog

Nejste si jistí výběrem vhodné konfigurace? Náš tým technické podpory vám pomůže navrhnout optimální řešení přesně podle vašich potřeb. Volejte 260 090 721 nebo pište na podpora@est-praha.cz.

Kompletní přehled variant, technických parametrů a možností konfigurace najdete v katalogu ELSYBOX®. Vybrané konfigurace jsou dostupné v našem e-shopu.


EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Již 30 let působíme na českém trhu a exkluzivně vám nabízíme elektroinstalační materiál, osvětlovací techniku, vzduchotechniku, komunikační systémy a kabely renomovaných výrobců z Německa, Francie, Belgie, Rakouska či Itálie, kteří patří ke špičce ve svém ...

