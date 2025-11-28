Nejnavštěvovanější odborný web
Italský GEWISS nabízí ucelené řešení pro domovní i průmyslové elektroinstalace

28.11.2025
EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Sponzorováno

GEWISS patří k předním výrobcům elektroinstalační techniky a představuje řešení, která využívají projektanti i instalační firmy v rezidenčních, komerčních i průmyslových objektech.

Společnost GEWISS vznikla v roce 1970 v italském Bergamu a během několika desetiletí se rozrostla v mezinárodního výrobce elektroinstalačních systémů s výrazným technologickým know-how. Zaměřuje se na vývoj řešení, která spojují bezpečnost, modularitu a snadnou instalaci napříč všemi typy budov – od rodinných domů po průmyslové provozy. Výroba probíhá převážně v Itálii a navazuje na tradici precizního zpracování i neustálých inovací.

V článku představujeme jen část širokého sortimentu GEWISS dostupného v České republice a na Slovensku prostřednictvím společnosti EST Elektro-System-Technik s.r.o., oficiálního a výhradního distributora značky.

Krabice řady 44 CE

Robustní krabice řady 44 CE pro náročné instalace

Krabice řady 44 CE tvoří jeden z pilířů sortimentu GEWISS. Vynikají především širokou nabídkou rozměrů (11 velikostí), vysokým stupněm krytí IP44/55/56 a použitím samozhášecích bezhalogenových materiálů. Dostupné jsou verze s hladkými stěnami i kabelovými průchodkami a několik typů vík.

Patentovaný systém šroubů s kulovou hlavou, který slouží zároveň jako kloub při otevírání víka, činí řadu 44 CE mimořádně praktickou. Víko lze navíc zaplombovat, a vnitřní profil krabice zajišťuje krytí i bez těsnění.

Krabice řady 48 pro chytré domy a moderní elektroniku

Krabice řady 48

S rozvojem domácí automatizace roste poptávka po instalačních krabicích, které pojmou řídicí moduly, komunikační prvky či aktory. GEWISS reaguje řadou 48, která zahrnuje:

  • 48 PT/PT DIN – krabice s krytím IP40, volitelně s DIN lištou
  • 48 CM – velkokapacitní provedení pro větší elektronické celky
  • 48 PTC – modulární řada s IP40/IP55, s ochranným víkem pro zazdění

Všechny varianty jsou bezhalogenové a navržené pro montáž komponent chytrých systémů.

Modulární pouzdra 27 COMBI pro stěny, sloupy i lišty

Modulární systém 27 COMBI

Modulární systém 27 COMBI je konstruován pro univerzální použití v bytových i průmyslových instalacích. Nabízí varianty:

  • nástěnné
  • pro DIN lištu
  • pro elektroinstalační kanály a lišty
  • pro montáž na sloup

Pouzdra mají vysoké krytí, robustní konstrukci a velké vnitřní prostory pro kabeláž. U verzí s IP55 usnadňuje ovládání přístrojů průhledná membrána, která umožňuje přístup bez otevírání pouzdra.

Řada 40 CD

Rozvodnice 40 CD pro rezidenční i komerční objekty

Řada 40 CD zahrnuje rozvodnice a skříně v provedení vestavném i nástěnném, s počtem modulů od 2 až po 72. Nabízí krytí v rozmezí IP40 až IP55, a uplatnění najde v rodinných domech, bytových komplexech, administrativních budovách i průmyslu. Varianty nabízí plná nebo průhledná dvířka, jsou vyrobené v bezhalogenovém provedení a v moderním designu.

Ochrana kabeláže pro všechny typy staveb

Ochrana kabeláže

GEWISS nabízí ucelený systém chrániček a ohebných trubek pro ochranu kabeláže v rezidenčních i průmyslových instalacích. Patří sem zejména:

  • řada FK9/RK9 – ohebné trubky se zvýšenou pružností a sníženou tepelnou pamětí, dostupné s protahovacím drátem i bez něj
  • řada FK15 a FK-Xtreme – trubky pro instalace do betonu, podlah či náročnějších stavebních konstrukcí

Trubky jsou dostupné v průměrech od 16 do 50 mm, odolávají tlaku, nárazům a některé varianty také UV nebo působení prostředí dle typu aplikace.

Desky 42 TV

Flexibilní montážní platforma

Desky 42 TV jsou určeny pro uchycení elektroniky, zdrojů nebo malých řídicích jednotek. Díky oboustrannému provedení – hladká strana a strana s voštinovým profilem – umožňují montáž zapuštěných i povrchových komponent. K dispozici jsou ve třech velikostech a doplněny vodotěsným zásuvkovým boxem.

Vačkové vypínače 70 RT HP pro prostředí s nejvyšší zátěží

Řada 70 RT HP je určena pro průmyslové provozy, kde je klíčová maximální odolnost. Poskytuje krytí IP66/67/69, odolává chemikáliím, UV záření i mechanickému namáhání. Vyrábí se v plastových i kovových skříních od 16 do 160 A.

Skříň je uzavírána čtyřmi čtvrtotáčkovými šrouby a lze ji vybavit až třemi visacími zámky (u bezpečnostní verze zamykatelné pouze v poloze VYP).

Řada 70 RT HP
Řada 42 RV

Nouzové skříňky GEWISS 42 RV

Řada 42 RV zahrnuje odolné nouzové skříňky s krytím IP55, určené pro ovládací prvky Ø 22 mm, modulární zařízení i aplikace se zadní montážní deskou. Dostupné jsou povrchové i zapuštěné varianty v červené a šedé barvě. Díky příslušenství, jako je kladívko na rozbití skla, bezpečnostní zámek nebo plombovatelné víko, představují skříňky GEWISS 42 RV spolehlivé řešení pro veřejné i průmyslové prostory, kde je nutná kontrolovaná aktivace bezpečnostních prvků.

Nakupujte u ověřeného dodavatele

Produkty Gewiss můžete zakoupit pohodlně v našem e-shopu www.est-shop.cz. Jsme oficiálním dodavatelem Gewiss v ČR a SR, ověření zákazníky, dodáváme rychle a spolehlivě a rádi vám poradíme – neváhejte kontaktovat naše technické oddělení telefonicky +420 266 090 721 nebo e-mailem podpora@est-praha.cz.


EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
logo EST Elektro-System-Technik, s.r.o.

Již 30 let působíme na českém trhu a exkluzivně vám nabízíme elektroinstalační materiál, osvětlovací techniku, vzduchotechniku, komunikační systémy a kabely renomovaných výrobců z Německa, Francie, Belgie, Rakouska či Itálie, kteří patří ke špičce ve svém ...

Více o firměChci další informaceWebové stránky
 
 