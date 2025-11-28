Italský GEWISS nabízí ucelené řešení pro domovní i průmyslové elektroinstalace
Italský GEWISS nabízí ucelené řešení pro domovní i průmyslové elektroinstalace
GEWISS patří k předním výrobcům elektroinstalační techniky a představuje řešení, která využívají projektanti i instalační firmy v rezidenčních, komerčních i průmyslových objektech.
Společnost GEWISS vznikla v roce 1970 v italském Bergamu a během několika desetiletí se rozrostla v mezinárodního výrobce elektroinstalačních systémů s výrazným technologickým know-how. Zaměřuje se na vývoj řešení, která spojují bezpečnost, modularitu a snadnou instalaci napříč všemi typy budov – od rodinných domů po průmyslové provozy. Výroba probíhá převážně v Itálii a navazuje na tradici precizního zpracování i neustálých inovací.
V článku představujeme jen část širokého sortimentu GEWISS dostupného v České republice a na Slovensku prostřednictvím společnosti EST Elektro-System-Technik s.r.o., oficiálního a výhradního distributora značky.
Robustní krabice řady 44 CE pro náročné instalace
Krabice řady 44 CE tvoří jeden z pilířů sortimentu GEWISS. Vynikají především širokou nabídkou rozměrů (11 velikostí), vysokým stupněm krytí IP44/55/56 a použitím samozhášecích bezhalogenových materiálů. Dostupné jsou verze s hladkými stěnami i kabelovými průchodkami a několik typů vík.
Patentovaný systém šroubů s kulovou hlavou, který slouží zároveň jako kloub při otevírání víka, činí řadu 44 CE mimořádně praktickou. Víko lze navíc zaplombovat, a vnitřní profil krabice zajišťuje krytí i bez těsnění.
Krabice řady 48 pro chytré domy a moderní elektroniku
S rozvojem domácí automatizace roste poptávka po instalačních krabicích, které pojmou řídicí moduly, komunikační prvky či aktory. GEWISS reaguje řadou 48, která zahrnuje:
- 48 PT/PT DIN – krabice s krytím IP40, volitelně s DIN lištou
- 48 CM – velkokapacitní provedení pro větší elektronické celky
- 48 PTC – modulární řada s IP40/IP55, s ochranným víkem pro zazdění
Všechny varianty jsou bezhalogenové a navržené pro montáž komponent chytrých systémů.
Modulární pouzdra 27 COMBI pro stěny, sloupy i lišty
Modulární systém 27 COMBI je konstruován pro univerzální použití v bytových i průmyslových instalacích. Nabízí varianty:
- nástěnné
- pro DIN lištu
- pro elektroinstalační kanály a lišty
- pro montáž na sloup
Pouzdra mají vysoké krytí, robustní konstrukci a velké vnitřní prostory pro kabeláž. U verzí s IP55 usnadňuje ovládání přístrojů průhledná membrána, která umožňuje přístup bez otevírání pouzdra.
Rozvodnice 40 CD pro rezidenční i komerční objekty
Řada 40 CD zahrnuje rozvodnice a skříně v provedení vestavném i nástěnném, s počtem modulů od 2 až po 72. Nabízí krytí v rozmezí IP40 až IP55, a uplatnění najde v rodinných domech, bytových komplexech, administrativních budovách i průmyslu. Varianty nabízí plná nebo průhledná dvířka, jsou vyrobené v bezhalogenovém provedení a v moderním designu.
Ochrana kabeláže pro všechny typy staveb
GEWISS nabízí ucelený systém chrániček a ohebných trubek pro ochranu kabeláže v rezidenčních i průmyslových instalacích. Patří sem zejména:
- řada FK9/RK9 – ohebné trubky se zvýšenou pružností a sníženou tepelnou pamětí, dostupné s protahovacím drátem i bez něj
- řada FK15 a FK-Xtreme – trubky pro instalace do betonu, podlah či náročnějších stavebních konstrukcí
Trubky jsou dostupné v průměrech od 16 do 50 mm, odolávají tlaku, nárazům a některé varianty také UV nebo působení prostředí dle typu aplikace.
Flexibilní montážní platforma
Desky 42 TV jsou určeny pro uchycení elektroniky, zdrojů nebo malých řídicích jednotek. Díky oboustrannému provedení – hladká strana a strana s voštinovým profilem – umožňují montáž zapuštěných i povrchových komponent. K dispozici jsou ve třech velikostech a doplněny vodotěsným zásuvkovým boxem.
Vačkové vypínače 70 RT HP pro prostředí s nejvyšší zátěží
Řada 70 RT HP je určena pro průmyslové provozy, kde je klíčová maximální odolnost. Poskytuje krytí IP66/67/69, odolává chemikáliím, UV záření i mechanickému namáhání. Vyrábí se v plastových i kovových skříních od 16 do 160 A.
Skříň je uzavírána čtyřmi čtvrtotáčkovými šrouby a lze ji vybavit až třemi visacími zámky (u bezpečnostní verze zamykatelné pouze v poloze VYP).
Nouzové skříňky GEWISS 42 RV
Řada 42 RV zahrnuje odolné nouzové skříňky s krytím IP55, určené pro ovládací prvky Ø 22 mm, modulární zařízení i aplikace se zadní montážní deskou. Dostupné jsou povrchové i zapuštěné varianty v červené a šedé barvě. Díky příslušenství, jako je kladívko na rozbití skla, bezpečnostní zámek nebo plombovatelné víko, představují skříňky GEWISS 42 RV spolehlivé řešení pro veřejné i průmyslové prostory, kde je nutná kontrolovaná aktivace bezpečnostních prvků.
Nakupujte u ověřeného dodavatele
Produkty Gewiss můžete zakoupit pohodlně v našem e-shopu www.est-shop.cz. Jsme oficiálním dodavatelem Gewiss v ČR a SR
Již 30 let působíme na českém trhu a exkluzivně vám nabízíme elektroinstalační materiál, osvětlovací techniku, vzduchotechniku, komunikační systémy a kabely renomovaných výrobců z Německa, Francie, Belgie, Rakouska či Itálie, kteří patří ke špičce ve svém ...