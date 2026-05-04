Kybernetická bezpečnost z pohledu provozovatele řídicího systému
Kybernetická bezpečnost z pohledu provozovatele řídicího systému
O tom, že energetika a veškeré moderní technologie z této oblasti úzce souvisí s kybernetickou bezpečností, nás na veletrhu Aquatherm zcela jednoznačně přesvědčil Ing. Jan Vidim z firmy Domat Control System. Pokud jste se doprovodného programu Business Forum neúčastnili, máte možnost poslechnout si jeho vystoupení nyní ze záznamu.
O tom, že každému provozovateli TZB jde o to, aby jeho systém či technologie fungovaly bez závad, nepochybuje v dnešní době už nikdo. Na to, že každé zařízení občas potřebuje promazat, nastavit či jakýmkoli podobným zákrokem udržovat, jsme si už zvykli.
Nicméně s masivním příchodem digitalizace se objevují nové servisně-provozní nároky, u kterých nám až donedávna nebylo tak úplně jasné, jak se k nim postavit. Konkrétně se jednalo o ochranu TZB technologií jakožto tzv. aktiv. A právě o některých možnostech řešení pojednávala přednáška Kybernetická bezpečnost z pohledu provozovatele řídicího systému, v rámci které Ing. Jan Vidim z firmy Domat Control System zmínil nejen problematiku směrnice NIS 2 a souvisejícího zákona o kybernetické bezpečnosti, ale také občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). A co mají tyto dokumenty společného? Kromě jiného například přinášejí informace o tom, jak k TZB systémům přistupovat s péčí řádného hospodáře.
V rámci přednášky bylo opakovaně poukazováno na způsoby, jak lze ochránit výše zmíněná aktiva – a to jak před napadením a zneužitím (únik dat, zničení HW), tak před ztrátou souvisejících dat. Téma bylo probíráno jak z pohledu subjektů, na které se od roku 2016 vztahovala původní směrnice NIS, tak i z pohledu drobných provozovatelů.
Po legislativním úvodu došlo i na klíčové provozní úkony, a to nejen u TZB technologií. Příkladem mohou být pojmy jako pravidelná kontrola, revize či funkční zkouška. Dále se mluvilo o významu faktické znalosti svých dodavatelů a subdodavatelů, ale také o servisní smlouvě jako o jednom ze způsobů prodloužení životnosti aktiva.
V závěru došlo i na zamyšlení nad využitím obsahu norem při tvorbě vlastního firemního checklistu. Otázka na závěr tedy zní: „A vy už ho máte?“