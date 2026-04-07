Kvalitě zámků a kování od společnosti Tokoz napomáhá nový obráběcí nástroj od Rotany
Přední tuzemský výrobce zabezpečovacích systémů Tokoz klade důraz na preciznost každého komponentu. Aby byla zajištěna stoprocentní kvalita závitů v hliníkových tělech zámků i po vyřazení standardních nástrojů z trhu, spojil síly s českým výrobcem Rotana. Výsledkem je technologicky vyspělejší výroba, která garantuje dlouhou životnost a spolehlivost finálních produktů.
Vybrané závitovací nástroje z portfolia firmy Rotana: řezací závitník, tvářecí závitník, závitová fréza a kombinovaný vrtákozávitník
Firma Tokoz po dlouhá léta spoléhala na zahraniční nástroj z rychlořezné oceli, který zajišťoval přesnou geometrii závitů a relativně dlouhou životnost. Když však dodavatel oznámil, že daný typ tvářecího závitníku vyřazuje z katalogu, ocitl se náhle výrobce ze Žďáru nad Sázavou před problémem, který mohl ochromit jeden celý důležitý výrobní proces.
„Zpočátku jsme to považovali jen za pouhou nepříjemnost, která se rychle vyřeší,“ popisuje situaci Petr Pelikán, technik montáží společnosti Tokoz, a doplňuje: „Jenže velice záhy jsme zjistili, že žádný náhradní nástroj se ani zdaleka neblíží původním parametrům.“
Katalogová řešení se ukázala jako nedostatečná
Tokoz vyzkoušel alternativní závitníky od jiného, neméně zavedeného dodavatele a některé z těchto pokusů vypadaly nadějně. Kamenem úrazu se však ukázala výrazně nižší životnost testovaných nástrojů – většinou došlo k brzké deformaci závitového profilu a nutnosti výměny. K častým potížím spojeným s používáním univerzálních nástrojů patří ne vždy zcela ideální geometrie břitu, komplikace může působit i nedostatečná odolnost povlaku proti abrazivnímu opotřebení.
Testované katalogové nástroje postrádaly možnost jemného doladění parametrů, jako je úhel náběhu, hloubka drážkování nebo optimalizace povrchové úpravy závitové části. Právě tyto faktory určují, jak hladce probíhá plastická deformace materiálu a jak se minimalizuje vznik mikroskopických trhlin na hranách břitu.
Tvářecí závitník z dílny výrobce a poskytovatele nástrojových řešení z Velkého Meziříčí se speciálním nízkotřecím povlakem
Nový návrh na míru ze slinutého karbidu
Jednou z firem, s níž Tokoz v oblasti nástrojů nárazově a v menším objemu kooperoval, byla Rotana. A právě spolupráce s českým výrobcem a dodavatelem nástrojových řešení přinesla v případě problematických závitníků zásadní obrat. Oslovení experti z Velkého Meziříčí se rozhodli pro individuální návrh nového závitníku, a to s využitím slinutého karbidu namísto rychlořezné oceli, která se běžně používá u katalogových nástrojů.
Slinutý karbid nabízí několikanásobně vyšší tvrdost a odolnost proti opotřebení, zároveň však vyžaduje precizní konstrukci, aby se eliminovalo riziko křehkého lomu při nadměrném zatížení. „Z tohoto důvodu jsme navrhli závitník s optimalizovanou geometrií čelní části pro snížení počátečního odporu materiálu,“ specifikuje detaily Pavel Smejkal, vedoucí technické přípravy výroby společnosti Rotana, a dodává: „Zároveň jsme použili povlak s nízkým koeficientem tření, který chrání nástroj při vysokých kontaktních tlacích.“
Čtyřnásobná životnost a vyšší stabilita procesu
Nově navržený závitník od Rotany zvládl více než 100 000 kusů obrobků, což představuje čtyřikrát delší životnost než v případě původního řešení. Přesnost závitu byla udržena po celou dobu. Tokozu se tak podařilo jak nahradit do té doby zdánlivě nenahraditelný nástroj, tak zároveň posunout spolehlivost své výroby na vyšší úroveň.
„Najednou jsme měli znovu jistotu, že nástroj bude odvádět svoji práci tak, jak má, a to naprosto bez kompromisů,“ shrnuje Petr Pelikán a upřesňuje: „Závitník vydržel násobně déle.“
Rostislav Kružík, obchodně technický zástupce společnosti Rotana, a Petr Pelikán ze společnosti Tokoz v prostorách firmy ve Žďáru nad Sázavou
Pomohlo i know-how z jiných segmentů
Rotana při návrhu využila zkušenosti ze zakázek pro automobilový a letecký průmysl, kde běžně dodává závitové frézy a karbidové řezací závitníky schopné obrábět i náročné materiály, jako je Inconel 718. Firma rovněž vyrábí kombinované nástroje, které umožňují vrtání a závitování v jediné operaci, čímž se snižuje čas obrábění a počet nástrojových výměn.
Své know-how týkající se geometrie břitu i povlaků uplatnili experti společnosti z Velkého Meziříčí také v případě spolupráce s firmou Tokoz. Upravený závitník pro předního tuzemského výrobce zámků a kování tak dosahuje maximální životnosti i při specifických podmínkách obrábění hliníkových slitin.
Individuální přístup jako klíčový princip spolupráce
Zakázka pro Tokoz ukázala, v čem dnes tkví hlavní síla českých výrobců a poskytovatelů služeb: není to v první řadě objem, ale chytré řešení a individuální přístup ke každému ze zákazníků. Nezáleží na velikosti objednávky – důležitý je výsledek, tedy spolehlivý proces a dlouhodobě funkční řešení. Jak k tomu na závěr podotýká Pavel Smejkal: „Každý klient je pro nás důležitý, každý případ je pro nás výzvou, ale zároveň i cennou příležitostí k inovacím.“
Rotana je přední český výrobce a poskytovatel nástrojových řešení ze slinutých karbidů, diamantu a kubického nitridu bóru. Nástroje vyvinuté, vyrobené nebo renovované v sídle firmy ve Velkém Meziříčí nalézají uplatnění jak ve standardních, tak ...