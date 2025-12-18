PBS Turbo sází na upravené obráběcí nástroje od Rotany
Ani ten nejlepší katalogový nástroj nemusí být vždy tou správnou odpovědí na potřeby špičkové výroby. Tam, kde jde o tisíciny milimetru a maximální stabilitu procesu, je třeba víc: na míru modifikovaný nástroj a vstřícná komunikace. Společnosti PBS Turbo a Rotana ukazují, že úspěch v moderním strojírenství stojí na spolupráci, která spojuje inženýrskou zkušenost s flexibilním vývojem nástrojů.
Bezobslužná linka společnosti PBS Turbo se dokáže sama kompletně přenastavit z jednoho typu dílce na jiný do osmi minut. Stabilita obrábění je zajištěna i díky speciálně upraveným nástrojům od Rotany.
PBS Turbo, přední výrobce radiálních turbodmychadel pro výkony od 390 do 2 700 kW, čelí stále vyšším nárokům na přesnost a efektivitu výroby. A přestože firma z Velké Bíteše využívá – tak jako většina ostatních – nástroje z katalogové nabídky, v řadě případů se ukazuje, že tato cesta nikam nevede. Typickým příkladem jsou takzvané praporky – kuželové mazací dráhy na čelech axiálních ložisek, které musejí být opracovány s přesností v řádu tisícin milimetru a s dokonale homogenním povrchem.
„Tohle je v současnosti náš nejvýznamnější dílec obráběný nástroji od Rotany. Je to extrémně jemná práce – od nástroje se vyžaduje minimální odběr materiálu a zároveň maximální stabilita. A to dlouhodobě,“ podotýká Milan Dvořák, Head of Product Engineering společnosti PBS Turbo.
Optimalizované frézy od společnosti Rotana používá PBS Turbo k obrábění pozvolných kuželových ploch určených pro přívod maziva v axiálních ložiskách turbodmychadel.
Nástroje pro nepřetržitý provoz
Frézování praporků určených pro přívod maziva v axiálních ložiskách dnes v PBS Turbo probíhá na špičkové bezobslužné lince. Ta je schopná automatické přestavby mezi různými dílci z odlišných materiálů během pouhých osmi minut. Díky napojení strojů na podnikový systém běží celá výroba jako digitálně řízený celek. Linka přitom funguje nepřetržitě, pouze za dohledu kamer. V takovém uspořádání není prostor pro experimenty, a proto zde musí být každý z nástrojů naprosto spolehlivý a optimalizovaný na danou technologii, materiál a typ obrobku.
„Dříve jsme měli u stroje operátora, který sledoval opotřebení nástroje a rozhodoval o jeho výměně. Dnes to dělá kamera s přesností, které lidské oko nemůže konkurovat. A i díky tomu víme, že nástroje od Rotany skutečně využíváme až na hranici jejich životnosti. A ta je v porovnání s katalogovými nástroji výrazně delší,“ konstatuje Jan Večeřa, Main CNC Programmer PBS Turbo.
Automatizace s lidským rozměrem
Přechod z poloautomatického na plně automatický režim si vyžádal nejen technické změny, ale i stabilní a predikovatelné chování nástrojů a právě v tom Rotana sehrála významnou roli. Ani tak ne pro zvýšení rychlosti obrábění, ale kvůli jeho zaručené kvalitě. „Pro nás není rozhodující úspora času. My šetříme primárně tím, že neděláme zmetky,“ zdůrazňuje Milan Dvořák. A právě stabilita a predikovatelnost procesů se dnes stávají tou nejdůležitější hodnotou v sériové výrobě.
V době, kdy i drobné rozdíly v chemickém složení materiálu nebo nové legislativní požadavky (například zákaz olova v některých slitinách) mohou znamenat nutnost přepracování nástrojové strategie, je zásadní pružnost dodavatelů. A Rotana je připravená upravit geometrii nástroje i podle drobných změn ve složení materiálu rychle a přesně.
Právě schopnost pohotově zareagovat na potřeby zákazníka je vedle samotné kvality poskytovaných nástrojů jednou z klíčových výhod Rotany. „Ve chvíli, kdy potřebujeme najít nové nástrojové řešení, pošleme kolegům do Velkého Meziříčí výkres a specifikace a někdy už do týdne od nich máme první prototypy. U jiných dodavatelů, obzvláště těch velkých, to může trvat i měsíce,“ vysvětluje Jan Večeřa z PBS Turbo.
Zleva: Jaroslav Vejrosta, Sales Manager Rotana, Jan Večeřa, Main CNC Programmer PBS Turbo, a Milan Dvořák, Head of Product Engineering PBS Turbo, před boxem bezobslužné linky.
Know-how, které se přizpůsobuje
Nástroje, které si Rotana sama navrhuje a vyrábí, si také sama testuje ve vlastním moderním vývojovém centru a konečnou podobu pak dolaďuje přímo na výrobní lince u zákazníka. „Je to náročný proces, některé nástroje ladíme opakovaně, ale jinak to nejde. Výsledné řešení musí perfektně fungovat v každodenním reálném provozu, ne v laboratorních podmínkách,“ upozorňuje Jaroslav Vejrosta, Sales Manager společnosti Rotana.
Na vývoj nástrojů pro obrábění praporků v PBS Turbo měly vliv i hluboké znalosti mechaniky řezu. Vzhledem k tomu, že v tomto případě je klíčový pouze minimální odběr materiálu z relativně měkkých slitin, musela Rotana upravit geometrii břitu tak, aby neuhýbal, a přesto řezal. „A to je přesně ten bod, kdy končí katalogová řešení a nastupuje naše aplikační know-how,“ komentuje konkrétní případ spolupráce Jaroslav Vejrosta.
Svým zákazníkům však Rotana neposkytuje jen samotný nástroj, ale kompletní řešení od prvotního návrhu přes výrobu, testování až po případnou opakovanou renovaci břitů. A to vše při zachování konkurenceschopných cen. – Ceny nástrojů Rotana zůstávají stabilní, poslední plošná změna směrem vzhůru proběhla v roce 2022 a od té doby firma upravuje jejich výši vždy jen v reakci na nárůst cen surovin.
Partnerství místo anonymního odběru
Úspěšná strojírenská firma je taková, jejíž kvalitní a spolehlivé produkty jsou dlouhodobě žádané díky schopnosti reagovat na specifické potřeby zákazníků a neustále zlepšovat vlastní výrobní procesy. Z těsné spolupráce mezi společností PBS Turbo a firmou Rotana je pak zřejmé, že k takovému úspěchu nestačí jen příležitostná komunikace založená na vztahu dodavatel/odběratel.
Základem je technické partnerství, v něm má každá strana svoji roli. PBS Turbo přichází jak s požadavky založenými na detailní znalosti svých kapacit, procesů a cílů, tak i s cennou zpětnou vazbou. Rotana na oplátku nabízí moderní vývojové zázemí, bohaté aplikační zkušenosti a schopnost pohotové reakce. „Když standardní řešení nestačí, přichází u nás na řadu Rotana,“ shrnuje lakonicky Milan Dvořák.
Topografie povrchu materiálu obráběného v PBS Turbo. Snímky ukazují postupný vývoj v kvalitě povrchu během procesu optimalizace geometrie nástroje od Rotany.
