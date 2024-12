TZB-info / Elektrotechnika / Nářadí, vybavení, zkoušecí technika a ochranné pomůcky / Rotana dokáže zájemcům upravit své malé CBN nože na míru a zajistit odpovídající servis

Rotana dokáže zájemcům upravit své malé CBN nože na míru a zajistit odpovídající servis

Česká společnost Rotana je spolehlivým českým výrobcem nástrojů z ultratvrdých materiálů, který klade důraz na individuální přístup a maximální efektivitu. Díky špičkovým technologiím, pružnému přístupu k potřebám zákazníků a schopnosti upravit nástroje na míru přímo na místě pomáhá klientům posouvat jejich výrobu na vyšší úroveň.

Základní strategií společnosti Rotana je maximální vstřícnost vůči individuálním potřebám klientů. Spolupráce obvykle začíná nad katalogovým nástrojem formou upřesňování parametrů. S těmi pak dodavatel pracuje tak, aby výsledné řešení umožňovalo maximální výkon. Vzhledem k tomu, že zákazník požaduje co nejvyšší efektivitu, ladí specialisté z Rotany upravené nástroje velice často přímo u něj na míru.

Špičková technologie a osobní přístup

„My jsme ti, kdo vědí, jak celý proces co nejlépe nastavit, jak uvést konkrétní věci do pohybu. A když s tím dané firmě pomůžeme, mnohdy se díky tomu posune na úplně nový level,“ konstatuje Pavel Vítek, vedoucí oddělení nástrojů z ultratvrdých materiálů společnosti Rotana, a upřesňuje: „S ohledem na to, jak intenzivně tlačíme veškeré klíčové technologie dopředu, můžeme svým zákazníkům nabízet vždy ta nejmodernější a nejefektivnější řešení, a tím i stimulovat jejich růst.“

Zájemci oceňují jak kvalitu nástrojů, tak i osobní přístup. „Když má klient problém, řešíme ho okamžitě, obvykle ještě tentýž den, často tak, že se za tím zákazníkem urychleně vydáme a věnujeme se mu přímo na místě,“ upozorňuje Pavel Vítek. Výjimkou podle jeho slov není ani to, že když některý ze zákazníků potřebuje nárazově více nástrojů, než má momentálně k dispozici, Rotana ho dokáže upřednostnit a výrazně zkrátit termíny jejich dodání.



P-CBN soustružnické nože P-CBN soustružnické nože

Polohování P-CBN segmentu na nosič ze slinutého karbidu Polohování P-CBN segmentu na nosič ze slinutého karbidu



Maximálně funkční a ekonomicky výhodné

Společnost v současnosti vyrábí tisíce vnitřních CBN nožů a v uvedeném segmentu se jí nebývale daří. To je také další důvod investic do nových technologií umožňujících firmě pokrýt i velké výrobní série ve velmi krátkém čase. Zákazník přitom obdrží takové nástroje, které dokonale splňují jeho požadavky na kvalitu a maximální efektivitu. Vedle samotné výroby malých CBN nožů se Rotana už od samého počátku své existence zabývá také jejich návrhem, vývojem, ale i obnovou.

Rotana si za dobu své existence dokázala vybudovala úzké vztahy s řadou předních dodavatelů kvalitních surovin a materiálů, včetně CBN substrátu. Díky tomu, že společnost dokáže tento substrát aplikovat podle potřeb svých zákazníků a zároveň umí pružně upravovat geometrii jednotlivých typů výrobků, dochází k optimalizaci celého procesu. Ta se v konečném důsledku projeví nižšími náklady na jednotlivé operace, a tím i do konkurenceschopných cen.



Sériově produkované P-CBN nože Rotana Sériově produkované P-CBN nože Rotana

Technologie pro pájení ve vysokém vakuu Technologie pro pájení ve vysokém vakuu



Spolehlivý výrobce a dodavatel nástrojů z ČR

„Pracuje-li výrobce s katalogovým nástrojem, vybaví se celým řetězem potřebných zařízení od upínače až po nástroj. Tím je ale také odkázán na to, že musí používat ten konkrétní nástroj a jen velmi těžko to lze změnit,“ poukazuje Pavel Vítek a dodává: „My jsme schopni ten nástroj v případě potřeby upravit tak, aby daná firma mohla využívat veškeré stávající zařízení, ale přitom pracovat s novým nástrojem a provádět s ním nové operace.“

Nároční zákazníci tak mají přímo v České republice spolehlivého a flexibilního výrobce a dodavatele nástrojů s hranou z CBN, který disponuje jak špičkovou technologií, tak vysoce propracovaným know-how. „My své zákazníky vnímáme jako partnery. Poskytujeme jim co nejkvalitnější nástroje a od nich získáváme cenná data. A z téhle důležité zpětné vazby máme prospěch nejen my, ale vlastně každý, kdo využívá naše služby,“ uzavírá šéf sekce nástrojů z ultratvrdých materiálů společnosti Rotana.