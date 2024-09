TZB-info / Elektrotechnika / Nářadí, vybavení, zkoušecí technika a ochranné pomůcky / Originální řešení nových prostor poskytuje Rotaně ideální podmínky pro výrobu kvalitních nástrojů

Originální řešení nových prostor poskytuje Rotaně ideální podmínky pro výrobu kvalitních nástrojů

Český výrobce obráběcích nástrojů z ultratvrdých materiálů rozšiřuje své produkční kapacity. Výstavba nových prostor Rotany vychází z dlouhodobé strategie firmy podporované rostoucí poptávkou po jejích nástrojích a službách. Nové prostory byly navrženy s důrazem na uspokojení náročných požadavků nezbytných pro výrobu na vysoké úrovni.

Poskytovatel nástrojových řešení z Velkého Meziříčí aktuálně realizuje už čtvrtou etapu rozšíření svých produkčních kapacit. Aktuálně se jedná o velkoryse pojatou dostavbu dvou pater na stávající budově výzkumného a vývojového centra. Do nově vzniklých prostor bude přesunuto oddělení broušení na kulato a výroba mikronástrojů. Oba segmenty se vyznačují vysokými nároky na přesnost, což sebou přináší i zvýšené požadavky na stabilitu prostředí.

Na výslednou kvalitu práce má vliv celá řada proměnných

Rotana při výrobě nástrojů využívá celou řadu zařízení, technologií a postupů. Nejvýrazněji je zastoupeno broušení prováděné diamantovými brusnými kotouči. Na efektivitu a kvalitu broušených ploch má klíčový vliv několik proměnných, a to včetně samotné koncepce strojů, teplotní stability během jednotlivých operací, ale i mnoha dalších faktorů.

Ideální teplota pro výrobu i měření nástrojů se pohybuje kolem 20 °C. Její udržování pomáhá eliminovat množství problémů, protože teplotní roztažnost je při broušení na tisíciny milimetru významným faktorem. Teplotní stabilita však není důležitá jenom kvůli roztažnosti obráběných dílců, ale především s ohledem na roztažnost obráběcího stroje. Výrobci strojů se je proto snaží produkovat tak, aby svojí konstrukcí co nejvíce eliminovali dilataci.

Někdy totiž stačí zdánlivě marginální změna v teplotě prostředí, kupříkladu průvan či výkyv teploty při půlhodinovém otevření oken ve výrobní hale. A následkem působení teplotního gradientu se některá z částí stroje smrští a zařízení může ve finále zareagovat broušením s odchylkou. Proto je nezbytné udržovat stabilní teplotu nejen ve výrobním prostoru, ale i uvnitř samotných strojů.



Rozvody odsávání odloučené olejové emulze jsou dimenzovány až na trojnásobek stávající hodnoty Rozvody odsávání odloučené olejové emulze jsou dimenzovány až na trojnásobek stávající hodnoty

Nová rekuperační jednotka v druhém podzemním podlaží budovy dosahuje účinnosti minimálně 82 % Nová rekuperační jednotka v druhém podzemním podlaží budovy dosahuje účinnosti minimálně 82 %



Nové prostory disponují centralizovaným olejovým hospodářstvím

Brusky se v Rotaně udržují v co možná nejstabilnější teplotě třemi hlavními způsoby s tím, že každý z nich byl zohledněn i při návrhu nových prostor. Teplotu lze významně ovlivnit správně koncipovaným olejovým hospodářstvím, kvalitní vzduchotechnikou a dobře navrženým centralizovaným vodním chlazením.

Řada firem využívá olejové vany u obráběcích strojů, ale v takovém případě se vzniklé teplo šíří dále do prostoru, což je nežádoucí. V nových prostorách Rotany je teplo vznikající z procesu obrábění ve velké míře odvedeno skrze procesní olej do druhého podzemního podlaží, kde dochází k jeho úpravě. Procesní olej stéká samovolně za pomoci gravitace potrubím do sběrné vany, a není tedy nutné využívat čerpadla, která v tomto případě trpí tím, že nevyčištěný olej obsahuje velké množství abrazivního materiálu.

Při produkci nástrojů vzniká vlivem rozstřiku procesního oleje olejová mlha, jíž je nutné z prostoru obráběcího stoje nepřetržitě odsávat. „Každý z našich strojů je proto vybaven přídavným elektrostatickým odlučovačem, který olejový aerosol z olejové mlhoviny odloučí,“ upozorňuje Pavel Smejkal, vedoucí sekce technické přípravy výroby společnosti Rotana a dodává: „Ale protože účinnost odsávání není nikdy stoprocentní, disponují nové prostory centralizovaným odsáváním, které obsahuje další filtrační stupně.“



Deskový rekuperátor z předchozí fáze výstavby Deskový rekuperátor z předchozí fáze výstavby

Rozvody odsávání odloučené olejové emulze jsou dimenzovány až na trojnásobek stávající hodnoty Rozvody odsávání odloučené olejové emulze jsou dimenzovány až na trojnásobek stávající hodnoty



Odpadní teplo odváděné od strojů lze zpětně využívat pro vytápění

Všechny elektrostatické odlučovače jsou v nových prostorách napřímo připojeny na vzduchotechnický rozvod, který je navržený coby rovnotlaký. Přestože po zahájení výroby firma počítá s kapacitou odsávání zhruba 8 000 m3/hod. olejové mlhy, veškeré nové vzduchotechnické rozvody, tedy včetně potrubí a filtrů, jsou dimenzovány na trojnásobek této hodnoty. Z prostoru produkce je zároveň odsáván vzduch, který je sveden do druhého podzemního podlaží, kde jsou umístěné vzduchotechnické jednotky.

Pro tento prostor je navržena jednotka obsahující deskový rekuperátor tepla s účinností minimálně 82 % tak, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám při výměně vzduchu. Svoji vzduchotechniku má řešené i první podzemní podlaží a dále druhé nadzemní podlaží. Upravený vzduch se vrací skrze textilní vyústky zpět do produkčního prostoru.

Rozvaděče, ale i vřetena strojů generují značné teplo. Proto je v případě nových prostor vybudovaný centralizovaný rozvod vody, který umožňuje připojení všech jednotlivých generátorů tepla v celé výrobní hale, aby bylo možné ohřátou vodu okamžitě odvádět a přivádět studenou, určenou k chlazení. Odpadní teplo odváděné do druhého podzemního podlaží lze v případě potřeby zpětně využívat pro vytápění a ohřev vody.

Svažitý terén byl využit k udržování teplotní stability

Značná pozornost byla při navrhování nových prostor věnována možnosti regulace, respektive řízení všech systémů. Jedná se o programovatelný prvek, do něhož jsou začleněny všechny požadované technologie související s vytápěním, chlazením, stíněním a výměnou vzduchu.

Přes veškeré pokročilé technologie instalované pro zajištění teplotní stability v nových prostorách platí, že nejefektivnějším způsobem chlazení je eliminace vlivů, které teplo generují. To se v případě nové budovy daří několika způsoby včetně toho, že její první a druhé podlaží jsou zapuštěny do svažitého terénu a třetí nadzemní podlaží je stíněné tak, aby docházelo k maximální eliminaci slunečných zisků.

Celá budova je navržena v nízkoenergetickém standardu. Železobetonová konstrukce je izolována kontaktní minerální izolací s provětrávanou fasádou z hliníkových systémových šablon. Administrativní část bude mít fasádu z dřevocementových desek, otvory jsou osazeny trojskly s hliníkovým rámy. Střecha budovy bude po dokončení osazena stacionární fotovoltaickou elektrárnou.

Nová budova poskytuje ideální podmínky pro výrobu kvalitních nástrojů

Rozšiřování produkčních kapacit v Rotaně je příkladem inovativního a strategického přístupu k růstu a rozvoji. Nová budova, navržená s ohledem na optimalizaci výrobních procesů a energetickou účinnost, poskytuje ideální podmínky pro výrobu vysoce kvalitních obráběcích nástrojů. www.rotana.cz



Ukázka vybraných mikronástrojů z produkce společnosti Rotana Ukázka vybraných mikronástrojů z produkce společnosti Rotana