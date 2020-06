TZB-info / Elektrotechnika / Nářadí, vybavení, zkoušecí technika a ochranné pomůcky / Letní servisní akce analyzátorů spalin testo

Letní servisní akce analyzátorů spalin testo

Dopřejte Vašemu analyzátoru spalin ozdravný pobyt v letovisku Testo. Dostane se mu po zásluze plné péče.

Společnost Testo, s.r.o. pořádá, tak jako každým rokem, tradiční letní servisní akci pro analyzátory spalin. Uživatel má tak možnost zaslat svůj přístroj do autorizovaného servisu a akreditované kalibrační laboratoře Testo, s.r.o.

Přístroj zde bude podroben kontrole všech jeho funkcí, následně bude vyčištěn a seřízen. Zákazník tak zaplatí pouze za kalibraci a vystavení kalibračního listu.

Oproti původní ceně 2.100,- Kč jsou tyto činnosti nyní v akční ceně 1.200,- Kč. Zvýhodněná cena platí pouze pro kalibrace analyzátoru osazeného senzory O 2 a CO. Za každý další senzor je účtováno 250,- Kč. U senzorů CO 2 a NO 2 je cena na dotaz. Všechny uvedené ceny jsou bez 21 % DPH.

Navíc je po dobu konání této akce poskytnuta sleva ve výši 20 % na případnou výměnu dílů a senzorů.

Termíny ozdravných pobytů

začínají již od 15. 6. 2020 a potrvají do 18. 9. 2020.

Této akce se mohou zúčastnit všichni majitelé analyzátorů spalin.

Kompletní servisní prohlídka zdarma – ušetříte 43 %.

Tato akce probíhá pouze u vybraných prodejců společnosti Testo, s.r.o.:





Testo, s. r. o.

Kalibrační laboratoř

Jinonická 80, 158 00 Praha 5

tel.: 222 266 710, e-mail: servis@testo.cz www.kalibrace-testo.cz

ZAM-Servis, s.r.o.

Křišťanova 116/14, 702 00 Ostrava-Přívoz

tel.: 733 187 042, e-mail: sido@zam.cz

www.zam.cz

Petr Kadlec

Slovanské nám. 8a, 612 00 Brno

tel.: 777 181 574, e-mail: petr.kadlec@testoinfo.cz

www.testoinfo.cz

Více informací o této akci najdete na:

www.testo.cz

www.kalibrace.testo.cz