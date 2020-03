TZB-info / Elektrotechnika / Měřicí a regulační technika / Know-how měřicích přístrojů testo

Již více než 60 let je testo synonymem pro inovativní řešení v oblasti měření pocházejících z Německa. Jako odborník v oblasti technologie měření a lídr v oblastimezinárodního trhu v přenosné měřicí technice, jsme přesvědčili mnoho zákazníků po celém světě s vysoce přesnými měřicími přístroji pro mnoho odlišných odvětví. Ať už v oblasti chlazení, klimatizace nebo technologie životního prostředí, průmyslových aplikací, vzduchotechniky nebo analýzy spalin, ve farmacii a zdravotnictví, při sledovaní vnitřního prostředí a kvality potravin nebo v oblasti elektroniky – my to změříme!

Naše výrobky pomáhají šetřit čas a prostředky, chrání životní prostředí a zdraví osob a zvyšují kvalitu produktů a služeb.



S kořeny ve Schwarzwaldu – doma po celém světě

Naše hlavní sídlo se nachází v německém Schwarzwaldu, ve městě Lenzkirch. Nicméně, Testo je již po řadu let trvale rostoucí světovou společností, nyní reprezentovanou na všech kontinentech díky 34 dceřiným společnostem a více než 80 distribučními partnery. Více než 3 000 zkušených zaměstnanců koncernu Testo se na celém světě stará o výzkum, vývoj, produkci a prodej naší měřicí techniky.

Naše inovace jsou motorem, který Vás žene kupředu. Požadavky na praktická řešení v oblasti měření se stávají stále komplexnější a konkrétnější. To je důvodem, proč jsme si dali za hlavní úkol identifikovat tyto zákaznické požadavky z oblasti průmyslu a obchodu a převést je nastálo do nových technologií. Provádíme vlastní intenzivní výzkum, čímž si již po desetiletí zajišťujeme vedoucí pozici v oblasti trhu.

Jedním z nejdůležitějších předpokladů je, aby byla splněna komplexní zadání v oblasti měření a neustále stoupající požadavky na kvalitu. U společnosti Testo je samozřejmostí permanentní zvyšování aktuální úrovně vědomostí. K tomu na jedné straně patří možnost nabízet uživatelům kurzy a semináře orientované na praxi a na druhé straně také intenzivní podpora vlastních zaměstnanců.



