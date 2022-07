TZB-info / Elektrotechnika / Měřicí a regulační technika / Siemens kupuje společnost Brightly Software a chce dále růst v oblasti digitálního provozu budov

Siemens kupuje společnost Brightly Software a chce dále růst v oblasti digitálního provozu budov

Siemens Smart Infrastructure (SI), přední specialista na digitalizaci budov, podepsal smlouvu o akvizici americké společnosti Brightly Software. Ta poskytuje software jako službu (SaaS) při správě a údržbě majetku.

Siemens Smart Infrastructure (SI) kupuje společnost Brightly, která je lídrem v oblasti cloudového softwaru pro správu a údržbu aktiv

Brigthly obohatí nabídku firmy Siemens v oblasti digitálních služeb pro budovy o účinná řešení pro správu majetku a hospodaření s energiemi

Siemens se díky této akvizici stane lídrem na rychle rostoucím trhu se softwarem pro budovy a vybudovanou infrastrukturu

Kupní cena činí 1,575 miliardy USD plus možnost dalších plateb v závislosti na budoucích výsledcích









Díky této akvizici Siemens zaujme vedoucí pozici na trhu se softwarem pro budovy a vybudovanou infrastrukturu. Kupní cena činí 1,575 miliardy US dolarů s možností dalších plateb podle dosažených výsledků. Brightly doplní digitální a softwarové know-how společnosti Siemens v oblasti budov o prověřené cloudové schopnosti v klíčových odvětvích – vzdělávání, veřejná infrastruktura, zdravotnictví a výroba. Zároveň urychlí rozvoj modelu SaaS ve firmě Siemens a zajistí špičkový výkon a udržitelnost vybudované infrastruktury. Společnost Brightly by měla získat další výhody díky globální působnosti společnosti Siemens, která naopak využije aktivity poskytovatele softwaru na americkém trhu. Siemens tak dosáhne významných synergií a očekává čistou současnou hodnotu v řádu střední úrovně trojciferných čísel. Transakce ještě podléhá schválení regulačními orgány a měla by být uzavřena v kalendářním roce 2022. Akvizice bude mít ve druhém roce po uzavření transakce akreční vliv na zisk na akcii před zdaněním.

„Jedná se o další důležitý milník v naší strategii zaměřené na technologické společnosti. Díky spojení reálného a digitálního světa poskytujeme zákazníkům technologie potřebné pro jejich digitální transformaci s cílem vytvářet co nejudržitelnější budovy zaměřené na člověka. Dnešní akvizice posiluje naše růstové cíle, zejména v oblasti digitálních tržeb a poskytování softwaru jako služby. Jsme rádi, že můžeme Brightly srdečně přivítat v rodině Siemens,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel koncernu Siemens AG, Roland Busch.

Vlastníci a provozovatelé infrastruktury stále častěji poptávají software, který by podporoval její efektivnější a udržitelnější provoz. Zavedený byznys a zákazníci společnosti Brightly v oblasti SaaS v kombinaci se stávající základnou budov a digitálním portfoliem společnosti Siemens usnadní integraci dat prostřednictvím konvergence IT a OT, což podpoří inovace, jedinečné uživatelské zkušenosti a optimalizovaný výkon budov a infrastruktury.

„Díky Brightly se můžeme posunout na další úroveň výkonu pro budovy. Bezproblémová výměna dat mezi našimi nabídkami umožní zákazníkům dosahovat vyšší efektivity, snížit odstávky a náklady na údržbu, zkrátit životní cykly, lépe se rozhodovat podle dat a zvýšit spokojenost nájemníků,“ uvedl Matthias Rebellius, člen představenstva koncernu Siemens AG a generální ředitel divize Smart Infrastructure. „Akvizice urychlí náš cíl stát se přední softwarovou společností i v oblasti infrastruktury a podpoří naši vizi vytvářet plně autonomní budovy, které se neustále učí z potřeb svých nájemníků a přizpůsobují se jim.“

Podle nejnovějších odhadů by do roku 2050 mělo v městských oblastech žít až sedm miliard lidí. Tento trend spolu s naléhavostí řešení klimatických změn zdůrazňuje potřebu budování inteligentních a udržitelných komunit a infrastruktury. Cílem společnosti Siemens je utvářet chytré komunity díky nasazení digitalizace a inteligentních systémů. Její řešení, služby a software propojují reálný a digitální svět, informační a provozní technologie, a vnášejí tak inteligenci do provozu vybudované infrastruktury.

Pro rok 2022 Brightly očekává tržby ve výši přibližně 180 milionů US dolarů. Očekávané roční opakované příjmy (ARR) pro rok 2022 pak činí 160 milionů US dolarů. Společnost Brigthly působí na trhu, který roste tempem 13 %. Sídlí v Cary v Severní Karolíně a má zhruba 800 zaměstnanců, kteří se starají přibližně o 12 000 zákazníků, především v USA, Kanadě, Velké Británii a Austrálii. Firma je od roku 2019 ve vlastnictví soukromé kapitálové společnosti Clearlake Capital.

„Vzhledem k tomu, že digitální transformace, udržitelnost a náročné regulační prostředí patří mezi důležitá aktuální témata, vyvolává potřeba propojených aktiv a dat o majetku v reálném čase větší poptávku po inteligentních řešeních pro správu aktiv po celém světě,“ uvedl Kevin Kemmerer, výkonný ředitel společnosti Brightly. „Spojení našich znalostí a softwaru se společností Siemens pro nás představuje skvělou příležitost, jak dále urychlit digitalizaci a optimalizaci budov a infrastruktury. Chceme zákazníkům pomáhat vyhodnocovat a spravovat jejich společný majetek, vytvářet krátkodobé a dlouhodobé investiční plány a řídit cíle v oblasti energetiky a ESG. Společně máme zkušenosti, které nám umožňují pomáhat klientům po celém světě transformovat výkonnost jejich aktiv a vytvářet udržitelné a prosperující komunity.“