SOVIK Kotelník: nová generace poruchové signalizace pro kotelny
Porucha zdroje tepla, havarijní stav, nebo například výpadek napájení jsou situace, kde rozhodují minuty. Řešením je přehledná poruchová signalizace, která nepřetržitě hlídá klíčové veličiny a předává zavčas informace obsluze. Nezáleží zda je obsluha přímo na místě nebo mimo objekt.
Právě na tyto potřeby cílí SOVIK Kotelník. Jedná se o moderní systém poruchové signalizace pro kotelny. Je určen pro nepřetržitý dohled nad provozem tepelných zdrojů a technologických částí kotelny a pro včasné vyhlášení poruchových či havarijních stavů. Řešení je klasifikováno jako vhodné pro kotelny nad 50 kW (resp. 100 kW) v návaznosti na požadavky související s normou ČSN EN 12828+A1 a TPG 908 02 (dříve ČSN 07 0703).
SOVIK Kotelník navazuje na dlouhodobě používané řešení Siemens Kotelník druhé generace a staví na zkušenostech z jeho nasazení v praxi. Pro provozovatele je tato kontinuita výhodná: osvědčený princip poruchové signalizace zůstává zachován, současně se ale rozšiřuje o moderní dohledové a integrační možnosti. Zatímco legendární Kotelník 2 přinesl revoluci v podobě integrovaného displeje a spolehlivého monitoringu, nový SOVIK pod heslem „Vidí, ale neruší“ posouvá uživatelský komfort na zcela novou úroveň díky pokročilé mobilní aplikaci a cloudu.
Proč poruchovou signalizaci řešit systematicky
Kotelna je kombinací několika technologií: zdroje tepla, regulace, čerpadla, armatury, bezpečnostních prvků a často i měření spotřeb. Když se něco stane, je nutné rychle odpovědět na základní otázky:
- Co přesně se stalo a kde?
- Jde o stav kritický nebo informativní?
- Trvá porucha stále nebo šlo o jednorázový výkyv?
- Kdo má zasáhnout – obsluha, údržba, servis?
Bez centralizované signalizace může porucha zůstat dlouho „skrytá“ a projeví se až sekundárně (poklesem komfortu, odstávkou dodávky tepla, zbytečným výjezdem servisu). Dobře navržená poruchová signalizace naopak přináší tři praktické efekty: zkracuje reakční dobu, pomáhá omezit následné škody a dává provozovateli přehled o stavu technologie.
Co je SOVIK Kotelník a jaký problém řeší
SOVIK Kotelník je ucelené řešení nezávislé poruchové signalizace, které má sjednotit dohled nad kotelnou do jednoho funkčního celku. Jeho smyslem není „řídit všechno jako PLC“, ale soustředit se na to nejdůležitější: nepřetržitě hlídat provozní a bezpečnostní stavy a srozumitelně je oznámit.
Z pohledu praxe je cenné, že systém myslí jak na lokální obsluhu (rychlá orientace přímo v kotelně), tak na scénář, kdy je kotelna bez trvalé přítomnosti obsluhy a informace musí být dostupná vzdáleně.
Jaké veličiny a stavy systém monitoruje
SOVIK Kotelník je zaměřen na typické „kritické body“ provozu kotelny. Mezi monitorované veličiny a signály patří zejména:
- tlak a teplota topného systému,
- teplota v prostoru strojovny,
- zaplavení (indikace havarijního stavu v prostoru technologie),
- signál o dopouštění systému,
- detekce úniku plynu – uváděny jsou scénáře pro metan, CO nebo chladivo,
- poruchy až dvou zdrojů tepla,
- stav STOP tlačítka,
- výpadky napájení.
Důležité je, že nejde jen o „sběr stavů“, ale o jejich přehledné předání tak, aby obsluha rychle poznala, zda jde o situaci vyžadující okamžitý zásah.
Externí HMI displej přímo v kotelně
V provozu často rozhoduje jednoduchost. Pokud dojde k poruše, je výhodné mít jasnou informaci přímo na místě a to bez nutnosti připojovat notebook nebo dohledávat dokumentaci. SOVIK Kotelník proto nabízí lokální sledování stavu kotelny přes externí HMI displej.
Vzdálený dohled: mobilní aplikace a volitelný online balíček
Moderní správa budov a technologických celků se stále více opírá o vzdálený dohled. SOVIK Kotelník proto podporuje vzdálené sledování pomocí:
- mobilní aplikace SOVIK, která umožňuje mít informace o poruchách „v kapse“ a zasílá PUSH notifikace,
- volitelného online balíčku s cloudovým dohledem a notifikacemi.
Přínosem je nejen rychlejší reakce, ale i snazší organizace zásahu. Lokálně v rámci vaší vnitřní sítě máte přístup k datům zdarma a okamžitě.
Instalace a uvedení do provozu: důraz na rychlost a standardizaci
U poruchových signalizací bývá kritické, aby se daly smysluplně nasadit i do existujících rozvaděčů a projektů bez zbytečně složitého návrhu od nuly. SOVIK Kotelník je ucelené řešení pro rychlou instalaci do rozvaděče, přičemž pro běžné aplikace je z výroby připraven v režimu Plug & Play.
Cenová nabídka
- Sada poruchové signalizace SOVIK Kotelník: 25 900 Kč
- Vystrojený rozvaděč se SOVIK Kotelníkem: 99 500 Kč (včetně osvědčení o kusové zkoušce)
Standardizované řešení navíc obvykle znamená snazší servis i budoucí rozšiřování, protože provozovatel ví, co od systému čekat, a servisní firma se rychleji zorientuje.
Rozšiřitelnost: pulzní měření a komunikace ModBus/M-Bus
Vedle samotné poruchové signalizace je v řadě provozů důležity i monitoring spotřeb vody, plynu nebo elektřiny. SOVIK Kotelník nabízí možnost rozšíření o:
- pulzní měření,
- komunikaci ModBus/M-Bus,
což umožňuje odečty spotřeby energií. V praxi to může podpořit energetický management budovy a zpřehlednit provozní náklady.
Shrnutí: přehledná poruchová signalizace jako základ spolehlivého provozu
SOVIK Kotelník je koncipován jako praktická poruchová signalizace pro kotelny: hlídá typické bezpečnostní a provozní stavy (tlak, teploty, zaplavení, únik plynu/CO/chladiva, poruchy zdrojů, STOP, napájení), nabízí lokální přehled přes HMI a zároveň vzdálený dohled přes mobilní aplikaci s PUSH notifikacemi a volitelný online balíček s cloudovým dohledem.
Výsledkem je jednodušší a rychlejší reakce na poruchové stavy, lepší provozní přehled a snazší organizace servisu, což jsou přesně ty vlastnosti, které se v kotelnách dlouhodobě počítají.
Podrobnosti a aktuální informace k řešení naleznete na sovik.cz
