EST – Váš spolehlivý partner pro elektroinstalaci

Mezi naše partnery patří projektanti, architekti, správci budov, výrobní firmy, velkoobchody, ale i koncoví zákazníci. Disponujeme velkou skladovou kapacitou, vlastním vozovým parkem pro rychlý závoz zboží a e-shopem s vybraným zbožím. Poskytujeme poradenství, zpracujeme cenovou nabídku pro váš projekt, spolehlivě dodáme zboží a poskytneme i následnou technickou podporu.

V sortimentu, který na český a slovenský trh dodáváme, máme přes 30 000 produktů. Jsme tedy partner, který může komplexně zajistit vaše potřeby. Sortiment můžeme rozdělit do skupin podle oblasti použití: dům a byt, kanceláře a veřejné budovy, osvětlení, komunikační technika a IT, inteligentní elektroinstalace, průmysl a v neposlední řadě kabely a příslušenství.

Zejména v oblasti veřejného a soukromého musí produkty splňovat zvláštní požadavky – ať je to požární bezpečnost, bezpečné osvětlení místa, úspora energií, snadný přístup, bezpečné používání či elegantní vzhled. Mezi renomované výrobce, kteří takové produkty nabízejí, patří zejména značky ASA, Benning, Brumberg, Doepke, Ekey, F-tronic, Gewiss, Helios, Nuki, Runpotec, Siedle, Starmix, Telegartner a Theben.

Benning – široký sortiment měřicích přístrojů pro revizní techniky a správce budov

Benning dodává celou řadu multimetrů, které umí měřit stejnosměrné a střídavé napětí v rozsahu 1 mV – 1 000 V a proud v rozsahu 1 µA – 10 A, a klešťové multimetry až do 1 000 A. Je třeba zdůraznit, že většina z nich měří tzv. TRUE RMS, tedy skutečnou efektivní hodnotu napětí nebo proudu. Benning je rovněž specialistou na zkoušečky instalací el. zařízení do 1 000 V, zkoušečky elektrických přístrojů a lékařských zařízení a testery fotovoltaických systémů. A kdo neměl v ruce zkoušečku Duspol, jako by nebyl.