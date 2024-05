TZB-info / Elektrotechnika / Nářadí, vybavení, zkoušecí technika a ochranné pomůcky / Firma EST přináší průvodce elektrikářskými protahovacími pery RUNPOTEC

Práce elektrikáře je často spojena s výzvami, které vyžadují nejen odbornost a zkušenosti, ale také vhodné nástroje pro efektivní a bezpečnou práci. Jedním z klíčových nástrojů, na který elektrikáři často spoléhají, je elektrikářské protahovací pero. Hraje hlavní roli při protahování kabelů chráničkami, kanály a jinými stísněnými prostory, často i na delší vzdálenost.





Při výběru správného elektrikářského protahovacího pera je důležité zvážit řadu faktorů, které odpovídají konkrétním potřebám dané situace – např. tvar, průměr či délka trasy, kudy se kabel bude protahovat apod. Společnost RUNPOTEC přináší širokou škálu protahovacích per, která splňují různé požadavky profesionálů.

Následující průvodce se zaměřuje na výběr špičkových protahovacích per RUNPOTEC o síle 3–5,5 mm, a to jak samostatných per smotaných ve svazku, tak protahovacích per v ochranném pouzdru. Poskytuje přehled jejich klíčových vlastností a výhod, abyste mohli snadněji rozhodnout, které protahovací pero je pro vaše potřeby nejvhodnější. RUNPOTEC nabízí také protahovací pera o síle 4,5–15 mm na odvíjecích stojanech – jejich přehled přineseme v některém z dalších čísel Elektroprůmyslu, případně si již nyní prohlédněte aktuální produktový katalog 2024.

RUNPOTEC RP1

Základní plastové protahovací pero Ø 4 mm s patentovanou špičkou Runpogleiter RG 6 nabízí extrémně malý poloměr ohybu, dobrý kluz a zatížení v tahu až 170 kg. Určeno je pro trubky o průměru 16–32 mm. Velké oko na špičce pojme až 7 kabelů průřezu 2,5 mm2. Konec pera je opatřen šroubovacím okem se závitem RTG Ø 6 mm. Variabilně lze dokoupit náhradní špičku Runpogleiter nebo další příslušenství (otáčivé kabelové punčošky, spojky, oka apod.). Pero nabízíme v délkách od 5 do 30 metrů.

RUNPOTEC GF3

Protahovací pero ze skelného vlákna Ø 3 mm v praktickém ochranném pouzdru k dispozici s digitálním počítadlem odvíjených metrů nebo bez něj. Pero je opatřeno ochranou proti zlomení a jeho součástí je také otáčivá špička s okem. Udávaná pevnost v tahu pera je až 450 kg a celková pevnost v tahu až 130 kg. Pevné pouzdro s protiskluznou vrstvou a praktickým držadlem disponuje ochranou proti zatažení pera a také boxem s bohatým příslušenstvím (16 kusů). V případě potřeby se pero z boxu povolením jednoho šroubku snadno vyjme. Pero nabízíme v délkách 20, 30 a 50 metrů.

RUNPOTEC GF3 SLIM

Tato verze protahovacího pera ze skelného vlákna vychází z verze GF3. Skelné vlákno o průměru 3 mm je ale osazeno užší otáčivou špičkou RG4,5 (4,5 mm) s celkovou pevností v tahu až 100 kg. Je určena především pro protahování optických kabelů a také pro protahování v již obsazených trubkách. Optimální použití pro trubky o vnitřním průměru 5–50 mm. Stejně jako u verze GF3 je pero uloženo v odolném plastovém pouzdru vč. boxu s příslušenstvím, a to ve verzích s digitálním počítadlem odvíjení a bez něj.





GF3 SLIM je vhodný pro protahování v již obsazených trubkách. GF3 SLIM je vhodný pro protahování v již obsazených trubkách.



RUNPOTEC RP5

Robustní odolné pouzdro s vylepšenou ergonomií ukrývá unikátní pero spletené ze 3 speciálních plastových vláken o průměru 5,5 mm, s otáčivou špičkou RG7 na obou koncích. Pero s celkovým zatížením v tahu až 270 kg je velmi odolné proti zlomení i při nejmenších poloměrech ohybu a díky svému tvaru má i mnohem menší třecí odpor. Určeno je pro trubky o průměru 16–40 mm. K dispozici je varianta s digitálním počítadlem odvíjení nebo bez něj. Pero nabízíme v délkách 20 a 30 m.





RP5 je odolné proti zlomení i při velmi malém poloměru ohybu. RP5 je odolné proti zlomení i při velmi malém poloměru ohybu.



Další alternativy protahovacích per

Z širokého spektra produktů pro protahování kabelů nesmíme opomenout i dva unikátní produkty RUNPOTEC: sadu různě tvrdých protahovacích bazaltových prutů Runposticks a také unikátní mechanickou protahovací pistoli RT 2008, která značně usnadňuje protahování kabelů na delší vzdálenosti.

