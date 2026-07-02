Jedna jednotka místo mnoha: HDL‑MHRCU‑II.433 jako univerzální jádro instalace
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Jedna jednotka místo mnoha: HDL‑MHRCU‑II.433 jako univerzální jádro instalace
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Řídicí jednotka MHRCU II.433 je vyšším vývojovým typem osvědčené předchozí MHRCU.433, používané jako hlavní prvek automatizace domovní instalace.
Typ MHRCU‑II.433 na něj navazuje. Univerzální integrační a řídicí prvek, primárně určený pro hotelové aplikace v rámci systému HDL Buspro a nadřazeného hotelového systému lze stejně jako předchozí typ použít v „klasickém“ Buspro. Konstrukčně jde o kompaktní modul na DIN lištu, který v jednom zařízení kombinuje rozsáhlé vstupně výstupní rozhraní, komunikační bránu a logické funkce, čímž vytváří centrální bod řízení technologií v rámci jednoho prostoru.
Z hlediska hardwaru poskytuje jednotka řadu vstupů a výstupů, kdy umožňuje připojení až 48 bezpotenciálových vstupů a současně nabízí celkem 23 výstupních kanálů tvořených kombinací relé a stmívatelných výstupů. Toto řešení umožňuje přímé ovládání široké škály zařízení, jako jsou světelné okruhy, ventilátory, pohony stínění nebo klimatizační jednotky, bez nutnosti nasazení velkého množství samostatných modulů. Přehled vstupů a výstupů je v tabulce:
|Kanály výstupní
|Počet
|Popis
|1 až 10
|10
|Kontakt relé s nastavitelným zpožděním, 5 A/230 V
|13 až 20
|8
|Kontakt relé s nastavitelným zpožděním, 3 A/230 V
|11 až 12
|2
|Kontakt relé s nastavitelným zpožděním, 16 A/230 V
|21 až 23
|3
|Stmívatelný výstup, MOSFET, 1 A/230 V, náběžná i sestupná hrana
|Doorbell
|1
|Kontakt relé pro zvonek, zatížitelnost 0,5 A
|Kanály vstupní
|Počet
|Popis
|1 až 10
|48
|Vstup pro bezpotenciálový kontakt
Komunikační vybavení zahrnuje sběrnici Buspro, Ethernet s protokolem UDP/IP a rozhraní RS485 pro integraci zařízení třetích stran. Díky tomu lze jednotku začlenit do nadřazených systémů řízení budov a současně ji použít jako komunikační uzel mezi různými technologiemi. V hotelových instalacích slouží mimo jiné k průběžnému monitoringu stavu pokoje a k předávání dat do centrálního management systému.
Významným přínosem oproti staršímu typu je implementace parametrizovatelné logiky přímo v modulu. Funkce disponuje desítkami nezávislých logických bloků s podporou logických operací AND, OR, NAND, NOR a umožňuje definici scénářů řízení s velkým počtem cílových akcí. Tato funkce snižuje nároky na počet dalších modulů na sběrnici.
Ačkoliv je zařízení koncipováno primárně pro hotelové prostředí, jeho architektura jej umožňuje i využití mimo tento segment. V projektech rodinných domů, menších komerčních objektů nebo rekonstrukcí může jednotka sloužit jako efektivní jádro řídicího systému, a to zejména díky kombinaci velkého počtu vstupů a výstupů s integrovanými logickými funkcemi. V těchto aplikacích může nahradit více samostatných modulů a logických kontrolérů, což vede ke snížení celkových nákladů na hardware i zjednodušení instalace a konfigurace.
Významným přínosem v těchto scénářích je právě schopnost lokálního logického zpracování, které umožňuje realizovat běžné automatizační úlohy, jako je řízení osvětlení, vazby mezi vstupy a výstupy, scénářové řízení nebo základní automatizace technologií, bez nutnosti nasazení externího PLC nebo nadřazeného serveru.
V praxi tak HDL MHRCU II.433 představuje zajímavé řešení nejen pro řízení hotelového pokoje, ale také jako cenově efektivní a funkční základ menších automatizačních systémů, kde je požadována kombinace vysoké konektivity, lokální logiky a kompaktního provedení bez nutnosti rozsáhlé modulární architektury.
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