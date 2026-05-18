Ovládací panely TILE 2.1 – rozšířené možnosti řízení automatizovaných budov
Ovládací panely řady TILE 2.1 představují evoluci nástěnných prvků určených pro komplexní řízení automatizovaných budov. V rámci jednoho uživatelského rozhraní integrují řízení klíčových technologií, jako jsou osvětlení, HVAC systémy (vytápění, ventilace a klimatizace), stínicí technika či multimediální zařízení. Tato centralizace řízení významně zvyšuje uživatelský komfort a zároveň přispívá k efektivnějšímu provozu budovy.
Integrované senzory a sdílení dat
Součástí ovladačů je vestavěné teplotní a vlhkostní čidlo (u varianty TILE Display s vizualizací hodnot). Naměřená data lze sdílet napříč systémovou sběrnicí, což umožňuje jejich využití pro optimalizaci regulace v rámci celého objektu. Tím odpadá nutnost instalace samostatných senzorů, což snižuje instalační náklady i komplexitu systému.
Design a individualizace
Ovládací panely jsou dostupné v plastovém i kovovém provedení a v několika barevných variantách. Důležitým prvkem je možnost individualizace – tlačítka lze opatřit gravírovanými symboly nebo texty s podsvícením. Tento přístup zvyšuje ergonomii ovládání a minimalizuje chybovost při používání. Gravírování je standardně zahrnuto v ceně zařízení.
Klíčové novinky ve verzi TILE 2.1
1. Konstrukce a systémová integrace
- Rozšířené varianty uspořádání tlačítek včetně implementace zvonkového tlačítka
- Zavedení modulárních sběrnicových spojek kompatibilních i s jinými designovými řadami
- Instalace do standardních krabic KP68 je možná pouze s variantou spojky bez reléových kontaktů (nutno zohlednit při návrhu instalace)
- Rozšíření portfolia o další prvky v designu TILE (např. silové zásuvky, datové zásuvky, TV moduly nebo podlahové osvětlení)
Kritická poznámka: Modularita zvyšuje flexibilitu návrhu, ale současně klade vyšší nároky na správnou specifikaci komponent již ve fázi projektu.
2. Podsvícení a interakce s uživatelem
- Integrovaný senzor přiblížení umožňuje dynamické řízení intenzity podsvícení (včetně úplného vypnutí v klidovém režimu)
- Možnost skupinového chování – aktivace jednoho prvku spustí rozsvícení kontrolek všech prvků v definované skupině (najednou se rozsvítí všechny ovladače v místnosti)
- Nastavitelný plynulý náběh intenzity LED indikátorů tlačítka
- Nová konstrukce podsvícení umožňuje gravírování větších a lépe čitelných ikon
Hodnocení: Tento přístup reflektuje trend „context-aware“ ovládání. Je však nutné správně nastavit citlivost senzoru, jinak může docházet k nechtěné aktivaci.
3. Mechanika ovládání
- Optimalizovaná konstrukce tlačítek zajišťuje konzistentní odezvu po celé ploše stisku
Dopad: Zlepšení hmatové odezvy snižuje uživatelskou frustraci a zvyšuje spolehlivost ovládání, zejména v prostředí s častým používáním (komerční objekty).
Závěrečné zhodnocení
TILE 2.1 nepředstavuje revoluční změnu architektury systému, ale cílenou evoluci zaměřenou na:
- vyšší modularitu,
- lepší uživatelskou interakci,
- snížení instalační složitosti.
Největší přidanou hodnotu lze spatřovat v integraci senzoriky a v pokročilém řízení podsvícení, které zlepšuje ergonomii i energetickou efektivitu. Naopak určité konstrukční limity (např. omezení instalace do KP68 u některých variant) vyžadují pečlivé plánování.
Česká společnost HDL Automation s.r.o., svým charakterem velkoobchod, jehož typickým zákazníkem je elektroinstalační firma, nabízí moderní sběrnicové řešení pro tzv. inteligentní elektroinstalace, inteligentní budovy, jak obytného, administrativního, ...