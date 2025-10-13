Zimní stadion Plzeň: Sporty na ledě pod perfektním osvětlením
Přehrát audio verzi
Zimní stadion Plzeň: Sporty na ledě pod perfektním osvětlením
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Zimní stadion v Plzni získal moderní systém řízení osvětlení HDL s osmi sběrnicemi DALI a 400 svítidly. Nové řešení umožňuje úsporu energie, flexibilní ovládání scén i dálkové řízení přes mobil, čímž zajišťuje komfort, efektivitu a moderní atmosféru stadionu.
Zimní stadion jako sportovní a kulturní areál požaduje osvětlení vyhovující normě ČSN EN 12193, ale rovněž moderní technologie umožňující úsporu energie a komfort pro obsluhu. Zimní stadion v Plzni proto dostal nový systém řízení osvětlení značky HDL, který přináší nejen maximální flexibilitu, ale i úsporu energie a jednoduché ovládání.
Základem struktury ovládacího systému osvětlení je osm sběrnic DALI, řízených jednotkami značky HDL, které společně řídí přibližně 400 svítidel, osvěcujících hlavní část zastavěné plochy stadionu 9 870 m2 (!). Každé svítidlo má vlastní světelný kanál a je možné ovládat ho samostatně, ale i jako skupiny v rámci jednotlivých linek. Samostatné řízení je vyhrazeno i pro osvětlení centrální kostky a jižní tribuny. Osvětlení umožňuje plynulé stmívání v plném rozsahu 0–100 %, díky čemuž lze vytvářet různorodé scénáře podle aktuální situace, od tréninku přes utkání až po kulturní akce. Jako nástěnné ovladače byl zvolen typ HDL/MPT14.1, které zajišťují přehlednou správu zón i scén. Osvětlení je však možné ovládat i dálkově z mobilního telefonu, což je v podmínkách rozlehlého prostoru stadionu velkou úlevou pro obsluhu.
Zajímavostí je také možnost využití světelných sekvencí, vlastností kontrolérů DALI značky HDL. Světla se postupně rozsvěcují směrem ke středu stadionu, což podtrhuje jedinečnou atmosféru a dokresluje nástupy hráčů i jiné slavnostní okamžiky. HDL řešení tak přináší Zimnímu stadionu Plzeň spolehlivost, flexibilitu a technologii, která odpovídá potřebám 21. století.
HDL Automation s.r.o., dodavatel prvků pro tuto systémovou elektroinstalaci spolupracuje s řadou partnerů, elektroinstalačních a implementačních firem. Tuto zdařilou akci implementovala firma L.KRET s.r.o. David Kret, spolumajitel firmy a realizátor říká: „Zařízení HDL používáme s oblibou. Využíváme toho, že značka má 2 řady řídicí techniky, standardní systém KNX a dále vlastní řadu Buspro, kterou nasazujeme tam, kde není speciální požadavek na použití KNX. Buspro se programuje snadněji než KNX a nákladově vychází lépe.“
Česká společnost HDL Automation s.r.o., svým charakterem velkoobchod, jehož typickým zákazníkem je elektroinstalační firma, nabízí moderní sběrnicové řešení pro tzv. inteligentní elektroinstalace, inteligentní budovy, jak obytného, administrativního, ...