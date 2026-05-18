Vítězné exponáty soutěže Zlatý AMPER 2026
Přehrát audio verzi
Vítězné exponáty soutěže Zlatý AMPER 2026
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Ocenění putuje do společností Rittal, VUT v Brně, Innomotics, ABB, Hager Electro a ORBIT MERRET.
Nejlepší inovační produkt
Přípojnicový systém RiLineX, Rittal s.r.o.
RiLineX je nová platforma 60 mm přípojnicového systému pro rozvod proudu v průmyslu, v komerčních budovách nebo v systémech IT infrastruktury. Díky tomu je vhodná pro použití téměř ve všech odvětvích, protože se individuálně přizpůsobí prakticky každému požadavku.
Systémové moduly lze flexibilně rozšiřovat podle potřeby. Plně integrovaný stupeň krytí před nebezpečným dotykem IP 2Xb, rozšiřitelný na IP 3X, zajišťuje maximální úrověň ochrany.
Přípojnicový systém RiLineX výrazně zkracuje, zjednodušuje a zpřehledňuje projektování, instalaci a provoz silových rozváděčů.
Nejlepší digitální řešení
3MI instrument, MetOp-SG družice, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky
Díky přístroji 3MI, vyvinutému výzkumníky z VUT v Brně v rámci mise MetOp-SG, je možné snímat naši planetu i za hranicí viditelného spektra a v dosud nepoznaných detailech. Přístroj umožňuje rozlišovat typy aerosolů, sledovat transport prachu, znečištění ovzduší a změny ve složení atmosféry. Výsledky přispívají ke zpřesnění meteorologických předpovědí, monitoringu kvality ovzduší i výzkumu klimatu. Osmiletý vývoj české elektroniky představuje významný příspěvek České republiky k prestižním kosmickým misím ESA.
Nejlepší řešení pro udržitelnost
Motory s permanentními magnety, Innomotics, s.r.o.
S využitím technologie permanentních magnetů dochází ke snížení ztrát v elektromotoru a díky tomu dosahujeme vysoké účinnosti IE5 a IE6. IE5 přináší o 40 % méně ztrát v porovnání s IE3 a verze IE6 snižuje ztráty o dalších 20 % v porovnání s IE5.
Oproti klasickému asynchronnímu motoru s kotvou nakrátko nabízí motory s permanentními magnety mnoho výhod jako například vysokou účinnost v celém spektru otáček a zatížení, nižší zástavbové rozměry – v některých případech až o tři velikosti menší motor při stejném výkonu (až o 70 % menší zástavbové rozměry), úspora materiálu (až o 67 % nižší hmotnost), konstantní moment v téměř celém otáčkovém rozsahu bez použití cizího chlazení, otáčkové řízení bez použití enkodéru a mnoho dalších. Tato inovativní technologie motorů s PM nabízí konstruktérům a projektantům široké možnosti v optimalizacích a návrhu zařízení a koncovým uživatelům výraznou úsporu energie. Např. 7,5 kW motor ušetří až 1.800 kWh ročně při 24/7 provozu a 160 kW motor až 15.000 kWh ročně.
Motory s permanentními magnety jsou perfektní pro optimalizaci systému s frekvenčními měniči, kde navíc oproti standardním motorům díky vysokému účiníku a nízkému jmenovitému proudu lze použít frekvenční měnič stejného, nebo i nižšího výkonu (např. 5,5 kW měnič pro 7,5 kW motor). Vše lze snadno porovnat v nástroji Innomotics Evaluate, který vám navíc spočítá konkrétní energetické úspory i návratnost investice.
Energetická účinnost motorů Innomotics s permanentními magnety vysoce přesahuje současné standardy.
Nejlepší produkt v oblasti bezpečnosti
Vzduchový jistič SACE Emax 3, ABB, s.r.o.
SACE Emax 3 je skutečným inovativním průlomem v zabezpečení energetických systémů. Jediný vzduchový jistič na světě s certifikací SL2 kybernetické bezpečnosti dle IEC 62443. Je určený pro zařízení s nejvyššími požadavky na bezpečnost a spolehlivost. Emax 3 je vybaven nejpřesnějšími senzory, integrovaným systémem detekce záblesků, algoritmy prediktivní údržby, analýzou dat v reálném čase a komunikuje protokolem IEC61850. Díky vestavěné inteligenci umožňuje proaktivní správu zařízení a minimalizuje riziko výpadků nejen v kritické infrastruktuře.
ABB vzduchový jistič SACE Emax 3 splňuje standardy kybernetické bezpečnosti, umožňující plnou integraci do kritické infrastruktury při využití výhod digitálních nástrojů.
Nejlepší řešení v oblasti elektroinstalací
Bezšroubový systém Hager quickconnect, Hager Electro, s.r.o.
Bezšroubové propojení quickconnect kombinuje rychlost a bezpečnost. S technologií bezšroubového připojení quickconnect jsou vodiče a hřebenové přípojnice jednoduše zapojeny pomocí zásuvného systému místo šroubových svorek. V porovnání se šroubovými spoji tento systém díky trvale konstantnímu působení síly přítlačné svorky na vodič a přípojnici zvyšuje bezpečnost systému. V neposlední řadě také zkracuje čas instalace až o 40 %.
Bezšroubový systém Hager quickconnect zvyšuje efektivitu, rychlost a bezpečnost elektroinstalací.
Cena EIA ČR za produkt s největším businessovým potenciálem
CAB.iQ – Inteligentní robotický skladový systém pro CAB zásobníky, ORBIT MERRET, s.r.o.
CAB.iQ je modulární automatický robotický skladový systém pro manipulaci a skladování CAB zásobníků. Systém využívá portálovou otočnou zakládací hlavu, která zajišťuje rychlou a přesnou manipulaci se skladovanými položkami v celé výšce skladu. Kapacita jednoho skladového modulu závisí na konfiguraci systému a může dosahovat několika set skladových pozic. Jednotlivé moduly lze libovolně rozšiřovat přidáváním vedle sebe, čímž lze systém snadno přizpůsobit požadované kapacitě i dispozici výrobního prostoru. Zakládací hlava je modulárně koncipována a může být přizpůsobena pro manipulaci s CAB zásobníky, KLT přepravkami nebo jinými předměty dle požadavků konkrétní technologie. CAB.iQ plně podporuje principy Industry 4.0 a je připraven pro integraci do nadřazených systémů řízení výroby.
Inteligentní robotický skladový systém společnosti Orbit Merret pro automatizovanou produkci desek plošných spojů umožňuje jeho plnou integraci do konceptu Průmyslu 4.0.
Největší realizátor veletrhů a výstav v České republice s více než třicetiletými zkušenostmi v oboru. Hlavními obory činnosti je poskytování obchodních (výstavářských) služeb pro podniky a pronájem vlastních nemovitostí (výstavních ploch a pavilonů). ...