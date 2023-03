TZB-info / Elektrotechnika / Společnost Eaton slaví 30 let v České republice

Za tuto dobu zde kromě zajištění prodeje výrobků a služeb postavila také výrobní závod, zřídila unikátní inovační centrum a vybudovala distribuční centrum.



Společnost Eaton, která je přední společností v oblasti řízení distribuce energie a její transformace, slaví v tomto roce třicetileté výročí od vstupu na český trh. Společnost do České republiky původně vstoupila jako součást koncernu Felten & Guilleaume a soustředila se na prodej komponentů pro distribuci elektrické energie. Během následujících let zde proinvestovala stovky milionů Kč, postavila výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí a zřídila super moderní Evropské inovační centrum v Roztokách u Prahy. Eaton v České republice provozuje také jedno ze svých evropských logistických center, které je zodpovědné za dodávky produktů do řady zemí střední a východní Evropy. „Za třicet let existence v České republice se nám podařilo vytvořit komplexní dodavatelský řetězec, který zahrnuje vývoj, výrobu, prodej, logistiku a servis,“ říká Jan Hrůza, který má na starosti obchodní aktivity společnosti Eaton pro Českou a Slovenskou republiku. Společnost se řadí mezi největší americké investory v České republice.

V roce 1993 vstoupila společnost Eaton na český trh jako součást koncernu Felten & Guilleaume, který se později sloučil s koncernem Moeller. V roce 2008 získal koncern Moeller nového vlastníka – společnost Eaton Corporation – a zahájil své začleňování do jeho struktur. V roce 2009 došlo k přejmenování společnosti Moeller Elektrotechnika na Eaton Elektrotechnika. Pro společnost to znamenalo velkou příležitost pro další růst a možnost být součástí silné mezinárodní společnosti, která může reagovat na měnící se potřeby zákazníků.

Významnou součástí aktivit společnosti Eaton v České republice je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí. Ten byl založen v roce 1994 z důvodu výroby zejména rozváděčových skříní a rozvodnic, proudových chráničů, jističů, ale také komponent k chytré elektroinstalaci. V současné době se zde vyrábějí zejména vzduchové jističe, rozváděče a RF komponenty xComfort. Na vybudování závodu, který se rozprostírá v areálu o ploše 50 000 m2, bylo firmou doposud proinvestováno více než 650 mil. Kč. Se svými téměř osmi sty pracovníky se závod řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Jihočeském kraji.

Kromě vlastní výroby se zde společnost od počátku soustředí také na softwarovou podporu svých produktů pomocí programů E-Config nebo xSpider (Pavouk). Ten prošel rozsáhlým vývojem a jeho nová generace z roku 2016 s plnou grafikou na úrovni CAD a novým výpočetním jádrem se využívá v mnoha zemích světa.

Důležitou roli v rámci koncernu plní také distribuční centrum BDC v Pohořelicích u Brna. To zajišťuje dodávky celého sortimentu produktů Eaton zákazníkům v České republice, na Slovensku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Eaton podstatnou část svých výrobků vyváží také do zemí Evropské unie. Od roku 1998 společnost působí také na Slovensku. V roce 2011 proběhlo úspěšné propojení české a slovenské pobočky, v současné době tak na obou trzích působí dva právní subjekty se společnou organizační strukturou, která tak dokáže nejlépe reagovat na potřeby zákazníků, zajišťuje jim nejvyšší standard, rychlejší servis a kvalitnější služby. „Snažíme se vybudovat si a udržovat s našimi zákazníky v obou zemích silné partnerské vztahy, a to na základě excelentních služeb, od dodávání našich výrobků až po zákaznický servis, podporu zákazníků a jejich další vzdělávání,“ vysvětluje Jan Hrůza.

Založení Evropského Inovačního centra v Roztokách u Prahy v roce 2012 bylo dalším příkladem posílení pozice společnosti Eaton v České republice. Jde o úplně první inovační centrum společnosti Eaton v Evropě a páté takové na světě. Centrum hraje klíčovou roli v oblasti výzkumu a vývoje. Mezinárodní tým odborníků zde vyvíjí špičkové, energeticky účinné napájecí systémy se zaměřením na elektrifikaci dopravy, aplikace pro vozidla a letecký průmysl.

Společnost Eaton za posledních 30 let podstatně rozšířila své portfolio, a to nejenom vlastním výzkumem a výrobou, ale také akvizicemi společností jako Powerware, Cooper Industries nebo nejnověji Tripp Lite. Produkty společnosti Eaton splňují požadavky na chytré a udržitelné energetické systémy a uspokojují zákazníky, kterým záleží na životním prostředí a udržitelném rozvoji. Ve světě v současnosti dochází k procesu zásadní změny trendů naší doby. Jde o rapidní vzestup digitalizace a přechod výroby energií z fosilních paliv na obnovitelné zdroje – a obě tyto změny jsou reakcí na bezprecedentní růst elektrifikace a na průběh klimatických změn. Vizí společnosti Eaton je zlepšovat kvalitu života a životního prostředí skrze využití technologií a služeb spojených s řízením spotřeby energie. Jako signatář úmluvy UN Global Impact se společně s dalšími společnostmi po celém světě zavázala k tomu, že bude i nadále zavádět udržitelná a sociálně odpovědná opatření a postupy.

„Kromě energetické transformace a udržitelného rozvoje je pro společnost Eaton hlavním tématem vzdělávání, kterému se dlouhodobě a systematicky věnujeme. Naše populární odborná školení jsme v době pandemie covid-19 úspěšně převedli do online prostředí a v současné době probíhají presenční i distanční formou,“ zmiňuje Jan Hrůza. Účastníci se v jejich průběhu seznamují s produkty společnosti a s jejich správným využitím, mohou ale také diskutovat s odborníky a kolegy. Eaton reaguje na současnou energetickou krizi také přidáním nových, aktuálních témat, jakými jsou úspora energie s pomocí zařízení pro chytrou domácnost nebo fotovoltaika.