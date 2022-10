TZB-info / Elektrotechnika / I jediné procento zlepšení účinnosti vám může ušetřit více, než je pořizovací cena UPS

I když můžete znát počáteční náklady na nákup UPS, ceníková cena vám neřekne konečnou cenu, kterou zaplatíte. Víte, jaké budou náklady na provoz a údržbu po celou dobu její životnosti nebo jaké faktory musíte vzít v úvahu, včetně nákladů na výměnu baterií a roční spotřeby energie? Při zvažování nákupu UPS a porovnávání produktů nebo dodavatelů se musíte zabývat celkovými náklady na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership).

„I jediné procento zlepšení účinnosti vám může za celou dobu životnosti ušetřit více, než je pořizovací cena UPS,“ Říká Antonín Špaček, Produktový specialista. Při výměně staršího UPS o výkonu 300 kW za nový UPS s účinnosti o 2 procentní body vyšší lze dosáhnout úspory 300 až 400 tis. Kč ročně jen za elektrickou energii a nový UPS se tak zaplatí během prvních 3 let provozu.

„UPS by měla být v první řadě hodnocena podle svých přínosů, nikoli podle nákladů. To, co přináší UPS, je nepřerušený provoz zařízení bez výpadku napájení. I přesto by měl každý vlastník provést náležitou kontrolu, aby porovnal pořizovací náklady a zhodnotil, jakou hodnotu může z investice do UPS získat,“ upozorňuje Antonín Špaček.

Společnost Eaton navrhuje své UPS s ohledem na nízké celkové náklady na vlastnictví a vybavuje je jedinečnými technologiemi, které zvyšují jejich účinnost a snižují náklady na údržbu a servis. „Moderní UPS umožňují úspory ve formě vyššího výkonu, snadného nasazení, ale také nižšími provozními náklady, tedy náklady na energie, chlazení, preventivní údržbu a servis, modernizaci, správu a další,“ vyjmenovává Antonín Špaček.

