Elektrizace domácnosti (II) aneb družstva a elektrické podniky

Pokud ne v jiných průmyslových oblastech, tak alespoň u elektrifikace tomu tak je. A zasloužily se o to kupodivu i některé původně negativní kroky tehdejšího mocnářství. Že to zní až nepravděpodobně? Tak si o tom něco řekněme.

Když se v médiích objeví zpráva k nějakému z výročí, které souvisí s elektrifikací[1] prvorepublikového Československa, tak se za odrazový můstek uvádí Zákon 438/1919 Sb. o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace a s ním úzce spojené tzv. elektrické podniky všeužitečné. Už méně se píše a mluví o období předcházejícím – konkrétně o družstvech a jejich vedlejší činnosti související s rozvojem elektřiny.

Tak jako se tu elektřina neobjevila sama od sebe, tak ani k založení již zmiňovaných elektrických podniků všeužitečných nedošlo ze dne na den. Zákon 438/1919 v tomto případě využil stávající sítě elektrárenských družstev – vedlejšího produktu socializace společnosti. Několik následujících odstavců tak bude více méně o družstevnictví.

Prvním krokem vedoucímu k rozvoji dělnických spolků, jakožto legitimních předchůdců družstev, bylo vydání Spolčovacího a shromažďovacího zákona[2] roku 1867.

Druhým krokem, který napomohl rozvoji družstevnictví (o kterém jsme se letmo zmínili již minule), bylo vydání zákona č. 70/1873 říšského zákoníku o výdělkových a hospodářských společenstvech[3], později nazývaný Zákon o výdělkových hospodářských společenstvech. Toto se projevilo jak na počtech družstev, tak na jejich účelu. Zatímco v roce 1872 bylo v celém Rakousku 285 konzumních spolků a 525 úvěrních družstev, tak družstev „výrobních“ bylo pouze 34 (4 %). V roce 1873 bylo v Rakousku celkem 1 550 družstev všeho druhu, z toho 640 spotřebních/výrobních družstev (41 %).[4]

Jednou z mála nevýhod znění tohoto zákona, která měla vliv na rozvoj elektrifikace, byla skutečnost, že družstva byla obchodně omezena pouze na své členy. Nebylo tedy možné vyrobený proud prodávat dalším subjektům.

Vznik družstevnictví, plošně v celé Evropě, souvisel nejen s rozvojem kapitalistických výrobních vztahů a vývojem tržního hospodářství, ale také se socializací společnosti. Myšlenku družstevnictví nejvýstižněji shrnul jeden z klíčových představitelů českého družstevnictví František Cyril Kampelík[5] jednoduchým sloganem: „Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno.“ Ostatně sdružování se do svépomocných organizací nás doposud neopustilo.

Ze základních podob rozvoje družstevnictví (utopisticko-socialistická a ekonomicko-svépomocná) se jako životaschopná ukázala druhá z nich, to ať už šlo o družstva výrobní, zemědělské anebo bytové (na ty ještě přijde řada v kapitole zabývající se bytovou výstavbou). Nicméně nejznámější podobou budou družstva zaměřená na finance, tzv. úvěrové spolky – „kampeličky“.

Třetí a poslední událost směřující již primárně ke vzniku elektrických družstev je datována do roku 1909, kdy byl vydán oběžník českého odboru zemědělské rady pro Království české č. 113 804[6]. Tento dokument stanovoval podmínky, po jejichž splnění mohl zájemce o založení elektrárny (zemědělské družstvo) čerpat pravidelnou hmotnou podporu z veřejných prostředků. Další případné finance šlo získat i za způsob využití elektřiny k pohonu zemědělských strojů, což byl mnohdy právě ten hlavní impulz k rozšíření činnosti družstva.

V mnoha případech se totiž ukázalo, že pouze mletím obilí a prodejem pečiva se dá jen těžko uživit. Jednou z možností, jak se dostat z finančních problémů, tak bylo zaměření činnosti na moderní technologie. Konkrétně na elektřinu. Elektrická družstva se tak vyvinula víceméně jako pomocná družstva vlastní zemědělské praxe.

A to už jsme na počátku faktického startu elektrifikace. I zde byl jejím základním kamenem (obdobně jako jsme si to popisovali v předcházejícím článku) mlýn. Prvním krokem jeho modernizace byl přechod z klasického mletí na princip válcových stolic, kdy došlo k nahrazení vodního kola turbínou (Francisova, případně Girardova)[7]. Druhým pak zapojení dynama na transmisní rozvod pohonů strojního vybavení vlastního mlýna. A třetím konečným zapojení elektrických zařízení (spotřebičů), přes jednoduchý deskový rozváděč vybavený pojistkami, signalizací, zařízením pro spínání generátorů a dalších moderních technologií.

Výsledkem těchto kroků byla skutečnost, že nejenže družstevníci získali levnou energii na provoz vlastních technologií, ale mohli s přebytečnou elektřinou nakládat jako s komoditou.

Na rozdíl od předchozích let, i díky principům družstevnictví a související finanční podpoře, se mlýny přeměněné v malé elektrárny pružněji vyvíjely a nebyl pro ně problém zásobovat elektrickou energií větší počet zájemců z řad okolních obcí a malých továren. Vnikaly tak elektrárny zvané místní, ale vedle nich také tzv. přespolní. Je na místě poznamenat, že ne vždy byl základem elektrárenského družstva mlýn. Pro výchozí srovnání efektivity zařízení určených k výrobě elektřiny můžeme využít dobového textu z poznámek propagátora elektřiny Františka Křižíka[8]:

Jako konkrétní příklady začátků si můžeme přiblížit několik „výrobců“ elektrické energie v prvním desetiletí 20. století, z nichž jeden se později vypracoval v celosvětově uznávaný Elektrický podnik všeužitečný.[10]

Markův mlýn – Janovice nad Úhlavou[11]

Zdroj elektřiny: mlýn v továrně na kostní moučku v Janovicích (nejstarší zmínky o mlýnu pocházejí z 19. století)

Provozovatel na počátku 20. století: Hospodářské strojní družstvo

Elektrizace: 1. února 1906

El. technologie: turbína (výkon 28 HP) pro pohon dynama (výkon 24HP/18 kW)

Využití: osvětlení pro 65 odběratelů v obci, včetně zámku (celkem 264 žárovek, z toho 18 pro celonoční osvětlení obce) a 39 konzumentů pro mlácení

Pozdější vývoj elektrárny: 1946 modernizace; 1948 znárodnění, prostory mlýna dále užívány jako sklad uhlí

Benátky nad Jizerou – Karborundum[12]

Zdroj elektřiny: mlýn v továrně (nejstarší zmínky o mlýnu pocházejí z 19. století)

Provozovatel na počátku 20. století: CARBORUNDUM-WERKE v Benátkách nad Jizerou

Elektrizace: na přelomu 19. a 20. století přestavba mlýna na továrnu, k původní turbíně od f. Ganz doplněno zařízení na výrobu elektrické energie

Využití: 100 % výkonu použito pro provoz továrny CARBORUNDUM-WERKE

Pozdější vývoj elektrárny: 1930 modernizace (2 Francisovy turbíny, výkon 800 HP)

Mlýn ve Věrovanech[13]

Zdroj elektřiny: mlýn (nejstarší zmínky o mlýnu pocházejí ze 13. století)

Provozovatel na počátku 20. století: družstvo Rolnický mlýn a elektrárna s ručením omezeným

Elektrizace: 1908

El. technologie: Francisova turbína (výkon 120 HP), naftový motor s generátorem (výkon 110 kW kW)

Využití: Větrovany a dalších 8 obcí

Mlýn v České Křemži u Krumlova[14]

Zdroj elektřiny: mlýn s turbínou

Provozovatel na počátku 20. století: mlynář František Čížek

Elektrizace: 1906

El. technologie: dynamoelektrický stroj na proud stejnosměrný (výkon 6 kW); záložní 70 článková baterie o vybíjecí intenzitě 27 A po dobu 3 hodin; rozvodná síť o napětí 110 V

Využití: noční osvětlení pro obec s připojením 20 žárovek pro osvětlení města, 126 žárovek pro osvětlení domácností; během dne je 3,5 HP využito pro provoz hospodářských strojů

Vývoj elektrárny: provoz elektrárny v popsaném rozsahu doložen do roku 1946

Zdroj elektřiny: družstevní elektrárna (novostavba)

Provozovatel na počátku 20. století: Zelařské družstvo ve Věkoších

Elektrizace: 1907

El. technologie: naftový motor o 12 HP s dynamem a akumulátory o 18 A, 2 pojízdné elektromobily – 7,5 a 2,5 HP; náklady na pohon naftového motoru 1 HP/hod. 5 haléřů

Využití: výkonu použito pro provoz výrobních zařízení družstva; pro veřejné osvětlení se 14 žárovkami „o 32 svíčkách“, později rozšířeno na více než 200; a také pro soukromá stavení (připojeno 42 z 50 č. p.) s osazením cca 300 žárovek 5, 10 a 16 svíčkových.

Pozdější vývoj elektrárny: družstevní objekt převeden pod národní podnik Jednota a využíván jako sklad

Šorelova elektrárna v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi aneb Brandejský mlýn pilský[16]

Zdroj elektřiny: mlýn firmy Voženílek & Šorel (původní stavbou byla pila panská, která byla zničena roku 1639 při dobývání Prahy)

Provozovatel na počátku 20. století: firma Voženílek & Šorel; později Šorel a Schubert, labská vodní elektrárna v Brandýse n. L.

Elektrizace: 1910

El. technologie: Francisova turbína (výkon 120 HP), naftový motor s generátorem (výkon 110 kW)

Využití: od roku 1922 pro osvětlení města Brandýs nad Labem a akciové továrny na secí stroje Františka Melichara na Vrábí[17]; po zapojení se do Dražického družstva roku 1923 dodávala elektrárna do sítě ročně 1.000.000 kW a sloužila také jako záložní zdroj pro obě sousedící města.

Vývoj elektrárny: 1897 zrušena pila, rekonstrukce provozu mlýna na válcové stolice, vodní kolo bylo nahrazeno turbínou (se kterou později spolupracoval i elektromotor) a pomocí transmisních hřídelů byly poháněny veškeré stroje mlýna; 1921 rekonstrukce mlýna a stavba elektrárny, ve mlýně 1 Girardova turbína (výkon 152 HP), v elektrárně 1 Francisova turbína (výkon 315 HP) a elektrický generátor 250 kW; 1922 položen kabel do Brandýsa nad Labem; 1932–1934 regulace Labe a stavba státního jezu, souběžně s touto stavbou postavila na pravém břehu řeky společnost Šorel – Schubert soukromou hydroelektrárnu (2 Francisovy turbíny s celkovým výkonem 1,98 MW), která dodávala energii jak oběma mlýnům, tak i do elektrorozvodné soustavy dražického družstva; 1945 znárodnění elektrárny; 1948 znárodnění mlýna, demontáž strojního zařízení, úprava budov na sklady; konec 20. století prázdné budovy mlýna v rekonstrukci vráceny majiteli, elektrárna zůstává v majetku státu.