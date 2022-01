TZB-info / Elektrotechnika / Čelní panely a foliové klávesnice v elektronice

Čelní panely a foliové klávesnice v elektronice

Moderní elektronické přístroje mají jedno společné – intuitivní a snadné ovládání, ke kterému přispívají i čelní panely a fóliové klávesnice.

Foliová klávesnice: nenápadný prvek, se kterým se setkáváme každý den

Stále častěji se s nimi setkáváte i v průběhu běžných činností. Ať už zmačknete tlačítko automatu na kávu, zvolíte možnost „kopírování“ na pracovní fotokopírce či zadáváte číselný kód k odemčení budovy. Právě tehdy pravděpodobně mačkáte fóliovou klávesnici, pod kterou je samotný spínač skryt. Podobné je to i v případě elektronických zařízeních v průmyslu. Důvodů pro jejich použití je hned několik:

Jsou hygienické. Mohou mít speciální antibakteriální úpravu i omyvatelný povrch.

Mohou mít speciální antibakteriální úpravu i omyvatelný povrch. Jsou celistvé , takže zabraňují usazování špíny v mezerách po stranách tlačítek.

, takže zabraňují usazování špíny v mezerách po stranách tlačítek. Jsou maximálně funkční, příjemné na dotek, neovlivňují funkčnost tlačítka.

Klávesnice mohou mít různé taktilní efekty, podsvícení kláves a indikátorů či otvory pro ovladače. Fóliové klávesnice se skládají z tenkých foliových vrstev, které jsou laminací pevně spojené dohromady. Tlačítka na klávesnicích mohou být buď plochá nebo různě vystouplá na základě předem definovaného tvaru, který je následně do hotové folie vyražen.



Tenká polyesterová folie je nalepena na přístrojové desce detektoru úniku plynu.

Foliová klávesnice s vystouplými hmatníky pro pohodlné ovládání a transparentním oknem chránícím displej.

Jednoduchá foliová klávesnice s tlačítky definovaného tvaru.

Kombinace čelního panelu a foliové klávesnice pro firmu Esders disponuje tlačítky, otvorem pro displej, translucentními okny a transparentním oknem pro sériové číslo.



Čelní panel: rychlé a pohodlné ovládání

Přístup ke špičkovým přístrojům je už pro Čechy samozřejmostí. Právě rychlost a jednoduchost obsluhy měřící techniky, dálkových ovladačů různých přístrojů či moderních robotů, zajišťují často čelní panely, umístěné v pohledové „čelní“ částí. Na rozdíl od foliových klávesnic neobsahují žádné spínací prvky. Slouží k vytvoření žádoucího designu zařízení a možnosti rychlé kontroly fungování přístroje. Čelní panel je obvykle opatřen otvory pro různé druhy zdířek, ovladačů a průhlednými či průsvitnými průhledovými okny pro umístění displeje, signalizační LED diody nebo kapsy pro zasouvání popisů.



U čelního panel pro firmu ZAT jsou otvory pro zdířky, LED diody a translucentní okénka

Čelní panel firmy OEZ s otvory na ovládací knoflíky a popisovatelnými řádky





Čelní panel již zasazený do finálního produktu – elektronického řídícího systému

Čelní panel již zasazený do finálního produktu – nadproudové spouště



Odolný materiál pro maximální funkčnost

Nejčastějším materiálem pro výrobu foliových klávesnic je polyester, vynikající svojí pevností, nelámavostí a chemickou odolností. Polyester navíc umožňuje precizní možnosti tisku a lze tak využít jak metody sítotisku, tak digitálního tisku. Výhodou je potisk vnitřní strany folie, chránící design klávesnice před poškrábáním a poškozením čisticími a dezinfekčními prostředky. Díky moderním polygrafickým technologiím společnosti Rathgeber je pak možné i kombinace polyesterové klávesnice s designovým kovovým štítkem Finochrom®, jako v případě ovládacího panelu luxusních obytných automobilů Homester. Polykarbonát se využívá velmi často u čelních panelů díky svým izolačním, elektřinu nevodícím vlastnostem a rovněž pro jeho transparentní, průhlednou barvu, která je žádoucí, pokud je pod čelním panelem či klávesnicí umístěn displej jako v případě měřícího přístroje prostorové teploty a vlhkosti Airflow. Poslední variantou použitého materiálu je pak plexisklo, vhodné pro čelní panel u rozvodných skříní a řídících systémů.



Foliová klávesnice, fungující jako ovládací panel pro elektroniku v obytném voze Homester, je doplněna kovovým designovým štítkem.

Polykarbonátová folie je nalepena na těle měřícího přístroje teploty a vlhkosti.

Foliová klávesnice s velkým transparentním oknem, chránící vlastní displej přístroje.

Typově podobná klávesnice nalepená na detektoru vibrací od firmy Adash.



Individuální přizpůsobení a snadná aplikace

Čelní panely a foliové klávesnice lze do detailů přizpůsobit potřebám zákazníka, ať už se to týká vzhledu, provedení hmatníků nebo tvaru. Snadná je i jejich aplikace. Ve většině případů lze využít vysoce adhezivního lepidla a klávesnici či panel přilepit na přístrojovou desku jednoduše jako samolepku. Individuálně lze produkt doplnit ochrannou folií, antibakteriální úpravou nebo zneprůhledňovací vrstvou, zabraňující průsvitu prosvícení panelu tam, kde to není žádoucí.

Společnost Rathgeber se výrobou čelních panelů a foliových klávesnic zabývá již přes 25 let a na její práci se spoléhá přes 30.000 firem z celé Evropy. Prohlédněte si ukázky hotových produktů v galerii obrázků.